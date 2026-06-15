Ratnagiri Politics: ठाकरे सेनेला रत्नागिरीत मोठा धक्का! जिल्हा संपर्क प्रमुख ‘भाजप’च्या वाटेवर

मुळचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील असलेले सहदेव बेटकर हे कुणबी समाजातील प्रभावी नेते मानले जातात. ओबीसी समाजामध्येही त्यांचा चांगला प्रभाव मानला जातो. त्यामुळे आता त्यांच्या भाजप प्रवेशाला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या भाजप प्रवेशामुळे कोकणातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीच बेटकर यांनी ठाकरे सेनेच्या जिल्हा संपर्क प्रमुख पद आणि सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. गेल्या काही दिवसांपासून रत्नागिरीच्या राजकीय वर्तुळात त्यांच्या पक्षांतराच्या चर्चा सुरू होत्या. आता या चर्चांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूल मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बुधवारी सहदेव बेटकर भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची माहिती आहे.
कोकण हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला मानला जातो. अशा परिस्थितीत ठाकरे गटातील महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्याने भाजपची वाट धरल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर होत असलेल्या या पक्षांतरामुळे कोकणातील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता सहदेव बेटकर यांच्या अधिकृत भाजप प्रवेशाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.