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Nagpur Crime: धक्कादायक! काळी जादू, धर्मांतर अन् सक्तीचा निकाह; नागपुरात विवाहितेसोबत अत्याचार

Updated On: Jun 15, 2026 | 01:20 PM IST
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सारांश

नागपुरात एका विवाहित महिलेला गुंगीचं औषध देऊन आक्षेपार्ह व्हिडीओ तयार करण्यात आले. त्यानंतर ब्लॅकमेल करत लाखो रुपये उकळण्यात आले आणि काळी जादू, संमोहन व सक्तीच्या धर्मांतराच्या नावाखाली वारंवार अत्याचार झाल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पेयात गुंगीचं औषध मिसळून महिलेचे व्हिडीओ तयार केल्याचा आरोप.
  • ब्लॅकमेल करत 4 लाख रुपये उकळल्याची तक्रार.
  • काळी जादू, सक्तीचा निकाह आणि धर्मांतर प्रकरणी दोन आरोपी अटकेत.
नागपूर: नागपुरातून एक धक्कादायक आणि खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. एका 24 वर्षीय विवाहित महिलेला आधी पेयात गुंगीचं औषध देऊन तिचे आक्षेपार्ह व्हिडीओ तयार करण्यात आले, त्यानंतर ब्लॅकमेल करत लाखो रुपये उकळण्यात आले. एवढंच नाही तर काळी जादू, संमोहन आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या नावाखाली तिच्यावर वारंवार अत्याचार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे नागपूर शहरात एकच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केली आहे.

काय नेमकं घडलं महिलेसोबत?

या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचे नाव अय्याज मदारे असे आहे. एका २४ वर्षीय विवाहित महिलेने गंभीर आरोप करत सोनेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी एका हॉटेलमधील बैठकीदरम्यान अय्याजने तिच्या पेयामध्ये गुंगीचे औषध मिसळले. तिने हे पेय प्यालानंतर ती बेशुद्ध पडली. जेव्हा ती शुद्धीवर आली तेव्हा आरोपीने तिचे आक्षेपार्ह स्थितीतील फोटो आणि व्हिडीओ रेकॉर्ड केले होते. हे व्हिडीओ पतीला पाठवण्याची आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देऊन तो तिला ब्लॅकमेल करू लागला. या भीतीने आरोपीने महिलेकडून हळूहळू तब्बल 4 लाख रुपये देखील उकळले.

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संमोहन आणि काळी जादू

अय्याज अनेकदा एका प्लास्टिकच्या बाटलीत काहीतरी द्रव घेऊन यायचा आणि तिला ते पिण्यास भाग पाडायचा. त्यानंतर तो उर्दूमध्ये काहीतरी बोलायचं आणि तिच्या चेहऱ्यावर फुंकर मारायचा. ‘हा संमोहन (Hypnosis) आणि काळी जादू (Black Magic) आहे’ असे सांगून तिच्यावर बलात्कार करायचा.

सक्तीने धर्मांतर आणि निकाह

31 मे रोजी अय्याज मदारे आणि त्याच्या साथीदाराने महिलेला सक्तीने कळमेश्वर येथे नेले. तिथे मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यातील तामिया गावचा तिसरा आरोपी हजरत मौलाना याने काही धार्मिक विधी केले आणि तिला बळजबरीने ‘कबुल है, कबुल है’ म्हणायला लावून धर्मांतर करण्यास भाग पाडले. या विधीनंतर मौलाना याने तिचे इस्लाममध्ये धर्मांतर झाल्याचे आणि अय्याजसोबत तिचा ‘निकाह’ झाल्याचे घोषित केले. हे सगळं तिच्या इच्छेविरुद्ध झाले. यावेळी तिच्या घरी येऊन वारंवार तिच्यावर अत्याचार केले. असे महिलेने तक्रारीत म्हंटले आहे.

सुरुवातीला भीतीपोटी महिलेने या घट्नेची कुठेही वाच्यता केली नव्हती. पण नंतर तिने आपल्या पाटील याबद्दल माहिती दिली आणि सोनेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यात जादूटोणा विरोधी कायद्यान्वये देखील कलमे लावण्यात आली आहेत. मुख्य आरोपी अय्याज ताज मदारे आणि त्याचा साथीदार अमीन शेख आणि एक हजरत मौलाना नावाने उल्लेख झालेला तिसरा आरोपी असे या प्रकरणात तीन आरोपी आहे. पोलिसांनी अय्याज ताज मदारे आणि अमीन शेख या दोघांना अटक केली आहे. तर हजरत मौलाना हा फरार आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहे. पोलिसांनी जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे फॉरेन्सिक विश्लेषण केले जात आहे. पैशांच्या व्यवहारांची पडताळणी सुरू असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. या घटनेने नागपुरात खळबळ उडाली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: या प्रकरणात मुख्य आरोपी कोण आहे?

    Ans: अय्याज मदारे हा या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • Que: महिलेने आरोपींवर कोणते आरोप केले आहेत?

    Ans: बलात्कार, ब्लॅकमेलिंग, जादूटोणा आणि सक्तीने धर्मांतर केल्याचे आरोप महिलेने केले आहेत.

  • Que: पोलिसांकडून सध्या काय तपास सुरू आहे?

    Ans: व्हिडीओची फॉरेन्सिक तपासणी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे विश्लेषण आणि पैशांच्या व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे.

Web Title: Nagpur crime shocking black magic religious conversion and forced marriage married woman subjected to abuse in nagpur

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Published On: Jun 15, 2026 | 01:20 PM

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