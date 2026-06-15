Tukaram Munde FDA Raid: महिलांनो सावध राहा! स्तनांचा आकार वाढवणारे प्रॉडक्ट्स अन्…; आता Beauty Products एफडीएच्या रडारवर

क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये एफडीएची कारवाई! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठ जप्त; कांदिवलीतही टाकली धाड
एफडीएच्या कारवाईदरम्यान, मुंबईतील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या क्रॉफर्ड मार्केटमधील ब्युटी प्रॉडक्ट्सवरही छापा टाकण्यात आला. दिशाभूल करणारे दावे करणारी १.२० लाख रुपये किमतीची ब्युटी प्रॉडक्ट्स जप्त करण्यात आली. ही बाजारपेठ महिलांसाठी खरेदीचे आवडते ठिकाण असल्याने, तेथे विकली जाणारी ब्युटी प्रॉडक्ट्स महिलांसाठी हानिकारक असू शकतात, असे समोर आले आहे.
एफडीएने केवळ क्रॉफर्ड मार्केटवरच नव्हे, तर कांदिवली पश्चिम येथील एका संस्थेवरही छापा टाकला. परवान्याशिवाय विकली जाणारी ब्युटी प्रॉडक्ट्स, कच्चा माल आणि यंत्रसामग्री जप्त करण्यात आली. राज्यव्यापी कारवाईत एकूण ३.९६ लाख रुपये किमतीची ब्युटी प्रॉडक्ट्स जप्त करण्यात आली. कराड येथील छाप्यादरम्यान, अनेक ब्युटी प्रॉडक्ट्सवर बॅच क्रमांक, उत्पादन तारखा आणि उत्पादकाची माहिती अपूर्ण किंवा गायब असल्याचे आढळून आले.
कराड येथील छाप्यादरम्यान, काही उत्पादनांवर परवाना क्रमांक होते, परंतु उत्पादकाच्या माहितीच्या अभावामुळे एफडीएने (FDA) त्यांना दिशाभूल करणारे ठरवले. . मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटमधील तपासणीत ‘ब्रेस्ट एन्लार्ज’ (स्तनांचा आकार वाढवण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट), ‘बट एन्हान्समेंट’ (पार्श्वभागाचा आकार सुडौल करण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट) आणि ‘फॅट बर्नर’सारखे (चरबी कमी करण्याचा दावा करणारे प्रोडक्ट) भ्रामक दावे करणारी उत्पादने आढळली आहेत. ही उत्पादने अधिक आकर्षक आणि सुडौल शरीर मिळवण्यासाठी वापरली जातात, परंतु गुणवत्ता आणि वैध मंजुरीसंबंधी आवश्यक अटींची पूर्तता न करता त्यांची विक्री केली जात होती, ज्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
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कांदिवली येथील कारखाना आवश्यक परवान्यांशिवाय सौंदर्यप्रसाधने आणि औषधे तयार करत होता. तेथून बनावट मालही जप्त करण्यात आला. एफडीएने छापे टाकलेल्या ठिकाणी, औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४० अंतर्गत संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.