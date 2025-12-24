पाटणकडे जाणाऱ्या ST बसची ‘तारा’ने अडवली वाट; ढेबेवाडीत नागरिकांचा जीव टांगणीला

ढेबेवाडी खोऱ्यात तारा वाघिणीचे दर्शन
एसटी बससमोरून वाघिणीची धूम
प्रवाशांसह स्थानिकांचा जीव टांगणीला
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोलीच्या घनदाट जंगलात उभारण्यात आलेल्या सुरक्षित कुंपणात प्रौढ वाघीण STR-05 उर्फ ‘तारा’ला सोडण्यात आले होते. त्यानंतर गुरुवारी (दि. १८ डिसेंबर) सकाळी तिने कुंपण ओलांडत यशस्वी मुक्तसंचार केला. काही दिवस सॉफ्ट रिलीज प्रक्रियेत असलेली तारा सुरक्षितपणे कुंपणाबाहेर पडून चांदोलीच्या कोअर जंगलात दाखल झाली होती.
यानंतर नैसर्गिक अधिवास शोधण्याच्या उद्देशाने तिने जंगल क्षेत्रात भटकंती सुरू केल्याचे वनविभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर पाटण खोऱ्यासह लगतच्या ग्रामीण भागात अधूनमधून तिचे दर्शन होत असून, नागरिकांमध्ये सतर्कतेचे वातावरण आहे.
