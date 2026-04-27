‘B.Com’च्या विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली! मुंबई विद्यापीठाने १६ दिवसांत जाहीर केला निकाल; ४०.९७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण

यावर्षी बीकॉम सत्र ५ च्या परीक्षेसाठी एकूण २५,९२० विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २३,९६५ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्षात परीक्षा दिली. या परीक्षेचा निकाल ४०.९७ टक्के लागला असून, एकूण ९,८११ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत.
विद्यार्थ्यांना आपला निकाल मुंबई विद्यापीठाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहता येईल. त्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा: https://www.mumresults.in/
उन्हाळी सत्र २०२६ चे निकाल वेळेत जाहीर करण्यासाठी परीक्षा विभागाने विशेष नियोजन केले होते. परीक्षा संपल्यापासून ते पेपर तपासणीपर्यंतची प्रक्रिया वेगाने पार पाडण्यासाठी प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांनी मोठे योगदान दिले. या यशाबद्दल परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या संचालिका डॉ. पूजा रौंदळे यांनी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व घटकांचे आभार मानले आहेत.
राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी बॅचलर ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (बी.एचएमसीटी), बॅचलर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लीकेशन (बीसीए), बॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), बॅचलर ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंट (बीबीएम ), बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस), एमबीए (इंटिग्रेटेड) / एमसीए (इंटिग्रेटेड) या सात अभ्यासक्रमाच्या सीईटीची प्रवेश परीक्षा मंगळवार (२८ एप्रिल २०२६) पासून सुरु होत आहे. हि सीईटी २८ व २९ एप्रिल २०२६ या दोन दिवशी घेण्यात येणार आहे. या सात अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी राज्यात ३६ जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्रावर ७१,०६७ विद्यार्थी सीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत.
यावर्षी बी.एचएमसीटी / बीसीए/ बीबीए / बीबीएम / बीएमएस या अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी ७१,०६७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या नोंदणीमध्ये ३५५ अनाथ विद्यार्थी व ३२३ दिव्यांग विद्यार्थी ही सीईटी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. २०२५ च्या बी.एचएमसीटी सीईटी या प्रवेश परीक्षेमध्ये १४३६ व बीसीए/ बीबीए/ बीएमएस/ बीबीएम/ एमबीए (इंटिग्रेटेड) / एमसीए (इंटिग्रेटेड) सीईटी या प्रवेश परीक्षेमध्ये १,१२,९२६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
