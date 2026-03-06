Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Govt Jobs For Agniveers: अग्निवीरांसाठी मोठी बातमी ! सेवेनंतर राज्य सरकारच्या ४ विभागांत मिळणार नोकरीची संधी

नियमांनुसार, यापैकी २५ टक्के तरुणांना (अंदाजे २,७५०) विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कायमचे सामावून घेतले जाईल. तर उर्वरित ७५ टक्के लोकांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारने घेतली आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:45 PM
Big News for Agniveers: Job Opportunities in 4 State Departments After Service, Rehabilitation of Agniveers in Maharashtra Police,

अग्निवीरांसाठी मोठी बातमी ! सेवेनंतर राज्य सरकारच्या ४ विभागांत मिळणार नोकरीची संधी

  • अग्निवीर’ योजनेअंतर्गत सेवा करणाऱ्या तरुणांसाठी महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
  • सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या तरुणांच्या कौशल्यांचा वापर राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेत करणार
  • जंगलांचे रक्षण आणि वन्यजीव सुरक्षेसाठी अग्निवीरांची नियुक्ती.
Maharashtra Govt Jobs For Agniveers: राज्यातील अग्निवीर योजनेअंतर्गत देशसेवा करणाऱ्या अग्निविरांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय सैन्याच्या ‘अग्निवीर’ योजनेअंतर्गत सेवा करणाऱ्या तरुणांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर रोजगाराच्या संधींबद्दलच्या अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी, राज्य सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाची तयारी सुरू केली आहे. चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या भविष्याबद्दल आणि नोकरीबद्दल साशंक असलेल्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

अभ्यास गट स्थापन आणि ७५% तरुणांवर लक्ष केंद्रित

राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत माहिती देताना म्हणाले की, “केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्रातील अंदाजे ११,००० तरुणांची निवड करण्यात आली आहे. नियमांनुसार, यापैकी २५ टक्के तरुणांना (अंदाजे २,७५०) विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कायमचे सामावून घेतले जाईल. तर उर्वरित ७५ टक्के लोकांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारने घेतली आहे.

 

कोणत्या विभागात मिळू शकतात नोकऱ्या?

मंत्री देसाई म्हणाले की, सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या तरुणांच्या कौशल्यांचा वापर राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेत केला जाईल. यासाठी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचा एक विशेष अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. हा गट पुढील महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे, अग्निवीरांना खालील विभागांमध्ये प्राधान्य मिळू शकते.

महाराष्ट्र गृहरक्षक
वन विभाग सुरक्षा दल
राज्य सुरक्षा महामंडळ
पोलिस दल आणि इतर गणवेशधारी सेवा

विरोधकांचे मौन

अग्निवीर योजनेबाबत विरोधक सतत केंद्र आणि राज्य सरकारांना कोंडीत पकडत आहेत. मुख्य चिंता ही आहे की २२-२३ वर्षांच्या वयात निवृत्त झाल्यानंतर हे तरुण काय करतील. महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) या पावलामुळे तरुणांचे मनोबल वाढेलच, शिवाय विरोधकांच्या आरोपांनाही पूर्णविराम मिळेल. अभ्यास गटाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांशी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर, भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते किंवा अग्निवीरांसाठी आरक्षण दिले जाऊ शकते.

 

Web Title: Big news for agniveers job opportunities in 4 state departments after service

Published On: Mar 06, 2026 | 02:45 PM

