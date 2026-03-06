Govt Jobs For Agniveers: अग्निवीरांसाठी मोठी बातमी ! सेवेनंतर राज्य सरकारच्या ४ विभागांत मिळणार नोकरीची संधी

Ritu Tawade News: मुंबईच्या समस्या कशा सोडवणार? नवभारतला दिलेल्या मुलाखतीत महापौर रितु तावडेंनी सांगितला नवा फॉर्म्युला
राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत माहिती देताना म्हणाले की, “केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्रातील अंदाजे ११,००० तरुणांची निवड करण्यात आली आहे. नियमांनुसार, यापैकी २५ टक्के तरुणांना (अंदाजे २,७५०) विविध केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कायमचे सामावून घेतले जाईल. तर उर्वरित ७५ टक्के लोकांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारने घेतली आहे.
मंत्री देसाई म्हणाले की, सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या तरुणांच्या कौशल्यांचा वापर राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेत केला जाईल. यासाठी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचा एक विशेष अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. हा गट पुढील महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे, अग्निवीरांना खालील विभागांमध्ये प्राधान्य मिळू शकते.
महाराष्ट्र गृहरक्षक
वन विभाग सुरक्षा दल
राज्य सुरक्षा महामंडळ
पोलिस दल आणि इतर गणवेशधारी सेवा
अग्निवीर योजनेबाबत विरोधक सतत केंद्र आणि राज्य सरकारांना कोंडीत पकडत आहेत. मुख्य चिंता ही आहे की २२-२३ वर्षांच्या वयात निवृत्त झाल्यानंतर हे तरुण काय करतील. महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government) या पावलामुळे तरुणांचे मनोबल वाढेलच, शिवाय विरोधकांच्या आरोपांनाही पूर्णविराम मिळेल. अभ्यास गटाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांशी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर, भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते किंवा अग्निवीरांसाठी आरक्षण दिले जाऊ शकते.