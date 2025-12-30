New Year Party: कोकणच्या समुद्रकिनारी होणार नववर्षाचा जल्लोष

कोकण किनारपट्टीवर पर्यटकांची गर्दी
नववर्षाच्या स्वागताला कोकणाला पसंती
शहरांतील पर्यटक मोठ्या संख्येने कोंकणात दाखल
गुहागर: सरत्या वर्षाला निरोप देत नव्या वर्षांचे जल्लोषात स्वागत करण्यासाठी यंदा पर्यटकांनी गोव्यानंतर कोंकण पट्टयाला मोठ्या प्रमाणावर पसंती दिल्याचे चित्र दिसून येत आहे. स्वच्छ समुद्रकिनारे, निसर्गरम्य वातावरण, तुलनेने कमी गर्दी आणि परवडणारा खर्च यामुळे कोंकण पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे पुढे आले आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर आदी शहरांतील पर्यटक मोठ्या संख्येने कोंकणातील विविध पर्यटनस्थळांकडे रवाना झाले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या जिल्ह्यांतील समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक किल्ले, देवस्थाने आणि निसर्गरम्य स्थळे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहेत.
स्कबा डायव्हिंग, स्नॉर्कलिंगमळे पर्यटनाला चालना
गणपतीपुळे, भाटवे, मांडवी, गुहागर, हर्णे, मुरुड, वेळ णेश्वर, आरे-वारे, देवबाग, तारकली, मालवण्ण निवती, काशिद, अलिबाग अशा ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे. नववर्षाच्या स्वागतासाठी अनेक पर्यटकांनी कुटुंबासह तसेच मित्रपरिवारासह कोकणातील होमस्टे, रिसॉर्ट्स आणि हॉटेल्समध्ये आगाऊ बुकिंग केल्याची माहिती पर्यटन व्यावसायिकांनी दिली.
Ratnagiri जिल्हा पोलिसांचे मिशन ‘थर्टीफर्स्ट’; प्रमुख मार्गावर असणार चेकपोस्ट
समुद्रकिनाऱ्यांवर सुरक्षिततेसाठी लाइफगार्ड तैनात
स्थानिक खाद्यसंस्कृती, विशेषतः समुद्री मासळीचे पदार्थ, घरगुती जेवण, नारळ-कोकम आधारित पाककृती यांनाही पर्यटकांची विशेष पसंती मिळत आहे. याशिवाय जलक्रीडा, बोटिंग, स्कुबा डायव्हिंग, स्नॉर्कलिंग अशा उपक्रमांमुळेही कोकण पर्यटनाला चालना मिळत आहे. काही ठिकाणी नववर्षाच्या स्वागतासाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत मैफिली आणि पारंपरिक कोकणी सण-उत्सवांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पर्यटकांच्या वाढत्या गर्दीमुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला चांगली चालना मिळाली असून हॉटेल, लॉजिंग, होमस्टे, वाहनचालक, मार्गदर्शक तसेच स्थानिक विक्रेत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. मात्र, वाढती गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाने वाहतूक नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देण्याचे आवाहन केले आहे. समुद्रकिनाऱ्यांवर सुरक्षिततेसाठी लाइफगार्ड तैनात करण्यात आले असून पर्यटकांना नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. एकूणच, शांतता, निसर्गसौंदर्य आणि स्थानिक संस्कृतीचा अनुभव घेण्यासाठी गोव्यानंतर कोंकण हा नववर्षाच्या स्वागतासाठी पर्यटकांचा आवडता पर्याय ठरतो आहे.
New Year Party: कोकणातील ‘होम स्टे’ फुल्ल; सर्वाधिक पर्यटन विकास महामंडळाला पसंती
गुहागरात ‘थर्टी फर्स्ट’चा जल्लोष
थर्टी फर्स्टचा जल्लोष, नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी गुहागरमध्ये पर्यटक मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यटनाला कोणतेही गालबोट लागू नये यासाठी गुहागर पोलिस, अन्न औषध प्रशासन, सागरी सुरक्षा रक्षक अलर्ट झाले आहेत. पर्यटकांच्या वाहने पार्किंगसाठी पोलिस परेड मैदानावर व्यवस्था करण्यात आली आहे. एकूणच गुहागर नगरपंचायत प्रशासनही यावर लक्ष ठेऊन आहे. २५ डिसेंबरपासून नाताळ सुरू झाला असून ३१ डिसेंबरला २०२५ या वर्षाला निरोप देण्यासाठी थर्टी फर्स्ट आणि २०२६ या नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी पर्यटक ३१ डिसेंबरला रात्रभर जल्लोष करतात.
