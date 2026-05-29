नालेकामात हलगर्जीपणा भोवला, झोन अधिकारी निलंबित; महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांची कडक भूमिका

सोलापूर : मान्सूनपूर्व नाले कामांमध्ये दिरंगाई आणि आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी विभागीय कार्यालय क्र.५ चे सहायक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी किशोर बाबुराव तळीखेडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ही कारवाई केली असून याबाबत आदेश काढले आहेत.
महापालिकेच्या आदेशानुसार, गतवर्षी पावसाळ्यात शहरातील अनेक भागांत पाणी तुंबणे, नाले बुजणे व पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर यंदाच्या मान्सूनपूर्व उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात आला होता. त्यासाठी पूर नियंत्रण, पर्जन्यजल व्यवस्थापन आणि नाले सर्वेक्षणाबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, विभागीय कार्यालय क्र.५ अंतर्गत शिवदारे कॉलेज ते द्वारकाधीश मंदिरलगतच्या नाल्याच्या कामाची २६ मे २०२६ रोजी महापौर विनायक कोंड्याल, सभागृह नेते नरेंद्र काळे व सदस्यांनी पाहणी केली. यावेळी नव्या नाल्याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते तसेच २४ तासांत मार्किंग करून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र ४८ तास उलटल्यानंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू न झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना पाणी तुंबण्याचा त्रास सहन करावा लागू शकतो, असा ठपका ठेवत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.
कार्यालयीन शिस्तभंग व नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विभागीय कार्यालय क्र.५ चे सहायक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी किशोर तळीखेडे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) १९७९ नियम ३ (१) मधील तरतुदींचा भंग झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, यास ते सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, प्रस्तावित शिस्तभंगाच्या कारवाईत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) अन्वये त्यांना निलंबनाधीन ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कार्यालयीन शिस्तभंग झाल्याचे नमूद करत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार २८ मे २०२६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर किशोर तळीखेडे यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सोलापूर राहणार असून आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच या कालावधीत कोणतीही खाजगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करता येणार नसल्याचे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
