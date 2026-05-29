Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Solapur Municipal Commissioner Dr Sachin Ombase Suspends Zone Officer Over Delay In Drainage Cleaning

नालेकामात हलगर्जीपणा भोवला, झोन अधिकारी निलंबित; महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांची कडक भूमिका

Updated On: May 29, 2026 | 09:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

मान्सूनपूर्व नाले कामांमध्ये दिरंगाई आणि आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी विभागीय कार्यालय क्र.५ चे सहायक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी किशोर बाबुराव तळीखेडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ही कारवाई केली असून याबाबत आदेश काढले आहेत.

Solapur Municipal commissioner Dr. Sachin Ombase suspends zone officer over delay in drainage cleaning,

नालेकामात हलगर्जीपणा भोवला, झोन अधिकारी निलंबित

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सोलापूर : मान्सूनपूर्व नाले कामांमध्ये दिरंगाई आणि आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी विभागीय कार्यालय क्र.५ चे सहायक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी किशोर बाबुराव तळीखेडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी ही कारवाई केली असून याबाबत आदेश काढले आहेत.

महापालिकेच्या आदेशानुसार, गतवर्षी पावसाळ्यात शहरातील अनेक भागांत पाणी तुंबणे, नाले बुजणे व पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर यंदाच्या मान्सूनपूर्व उपाययोजनांवर विशेष भर देण्यात आला होता. त्यासाठी पूर नियंत्रण, पर्जन्यजल व्यवस्थापन आणि नाले सर्वेक्षणाबाबत विभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, विभागीय कार्यालय क्र.५ अंतर्गत शिवदारे कॉलेज ते द्वारकाधीश मंदिरलगतच्या नाल्याच्या कामाची २६ मे २०२६ रोजी महापौर विनायक कोंड्याल, सभागृह नेते नरेंद्र काळे व सदस्यांनी पाहणी केली. यावेळी नव्या नाल्याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते तसेच २४ तासांत मार्किंग करून काम सुरू करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र ४८ तास उलटल्यानंतरही प्रत्यक्ष काम सुरू न झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना पाणी तुंबण्याचा त्रास सहन करावा लागू शकतो, असा ठपका ठेवत संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.

कार्यालयीन शिस्तभंग व नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विभागीय कार्यालय क्र.५ चे सहायक अभियंता तथा विभागीय अधिकारी किशोर तळीखेडे यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) १९७९ नियम ३ (१) मधील तरतुदींचा भंग झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असून, यास ते सर्वस्वी जबाबदार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.दरम्यान, प्रस्तावित शिस्तभंगाच्या कारवाईत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील नियम ४ (१) (अ) अन्वये त्यांना निलंबनाधीन ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दोन कोटी रुपयांचे कर्ज मिळवून देण्याचे आश्वासन देत कापड विक्रेत्याला साडेतीन लाखाला फसवले

या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कार्यालयीन शिस्तभंग झाल्याचे नमूद करत महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यानुसार २८ मे २०२६ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर किशोर तळीखेडे यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबन काळात त्यांचे मुख्यालय सोलापूर राहणार असून आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. तसेच या कालावधीत कोणतीही खाजगी नोकरी, व्यवसाय किंवा व्यापार करता येणार नसल्याचे महापालिका आयुक्तांच्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.

राज्यात ‘मुंढे’ ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर

Web Title: Solapur municipal commissioner dr sachin ombase suspends zone officer over delay in drainage cleaning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 09:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘हा गोहत्या बंदी’ कायदा नसून ‘गोपालक हत्या कायदा’, सदाभाऊ खोत यांचा सरकारला घरचा आहेर
1

‘हा गोहत्या बंदी’ कायदा नसून ‘गोपालक हत्या कायदा’, सदाभाऊ खोत यांचा सरकारला घरचा आहेर

Solapur News: “ऊस बिलासाठी रणसंग्राम”, तोडगा निघेना; पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू
2

Solapur News: “ऊस बिलासाठी रणसंग्राम”, तोडगा निघेना; पाचव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचे उपोषण सुरू

‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली
3

‘ऊस बिलासाठी रणांगण!’ सोलापुरात शेतकऱ्यांचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन तीव्र; प्रशासनाची विनंती धुडकावली

“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक
4

“चित्रपटांपेक्षा माणसांची ‘होप’ बनण्यातच खरे समाधान”- सोनू सूद; मोहोळ तालुक्यातील मसलेचौधरी गाव दत्तक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Monsoon Update: मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ दिवशी मान्सून धडकणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

Mumbai Monsoon Update: मुंबईकरांची प्रतीक्षा संपणार, ‘या’ दिवशी मान्सून धडकणार; हवामान विभागाचा नवा अंदाज

May 29, 2026 | 09:52 PM
२८ वर्षीय युवकाचा हिप्परगा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू! मोसिन रशीद शेख असे मृत युवकाचे नाव

२८ वर्षीय युवकाचा हिप्परगा तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू! मोसिन रशीद शेख असे मृत युवकाचे नाव

May 29, 2026 | 09:46 PM
GT Vs RR Live: संकटमोचक Vaibhav Suryvanshi! राजस्थानचा कोसळणारा डाव सावरला; गुजरातसमोर बलाढ्य आव्हान

GT Vs RR Live: संकटमोचक Vaibhav Suryvanshi! राजस्थानचा कोसळणारा डाव सावरला; गुजरातसमोर बलाढ्य आव्हान

May 29, 2026 | 09:29 PM
राज्याच्या सीमेजवळील भयकंर घटना! जमिनीच्या वादातून ६ जणांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; संपूर्ण परिसर हादरला

राज्याच्या सीमेजवळील भयकंर घटना! जमिनीच्या वादातून ६ जणांची गोळ्या झाडून निर्घृण हत्या; संपूर्ण परिसर हादरला

May 29, 2026 | 09:24 PM
नालेकामात हलगर्जीपणा भोवला, झोन अधिकारी निलंबित; महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांची कडक भूमिका

नालेकामात हलगर्जीपणा भोवला, झोन अधिकारी निलंबित; महापालिका आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांची कडक भूमिका

May 29, 2026 | 09:19 PM
Marathi Medium : मराठी अस्मितेचा जागर होणार! मालिकेत झळकणार, सोशल मीडिया स्टार श्रद्धा पवार

Marathi Medium : मराठी अस्मितेचा जागर होणार! मालिकेत झळकणार, सोशल मीडिया स्टार श्रद्धा पवार

May 29, 2026 | 09:15 PM
Visaru nako tu mala : Promo असा की कधीच विसरणार नाही! Music पण A1 अन् कलाकारांची निवडही नंबर वन

Visaru nako tu mala : Promo असा की कधीच विसरणार नाही! Music पण A1 अन् कलाकारांची निवडही नंबर वन

May 29, 2026 | 08:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM