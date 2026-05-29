Marathi Medium : मराठी अस्मितेचा जागर होणार! मालिकेत झळकणार, सोशल मीडिया स्टार श्रद्धा पवार

Updated On: May 29, 2026 | 09:15 PM IST
Star Pravah वाहिनीवर नव्या मालिकांचा हंगाम सुरू झाला असून आता आणखी एक वेगळ्या विषयाची मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ‘मराठी मिडीयम’ या नव्या मालिकेच्या माध्यमातून मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा आणि अस्मितेचा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

  • सोशल मीडिया स्टार ते अभिनेत्री या प्रवासाला तिने सुरुवात केली आहे.
  • श्रद्धाच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर चर्चेला सुरुवातही केली आहे.
  • Star Pravah वाहिनेने ‘मराठी मिडीयम’ या मालिकेच्या माध्यमातून मराठी शाळांचा जागर करण्यास शुभारंभ केला आहे.
Star Pravah वाहिनीवर नव्या मालिकांचा हंगाम सुरु झाला आहे. पावसाच्या पहिल्या थेंबासह स्टार प्रवाह मालिकांची सरही घेऊन येत आहे. या पहिल्या पावसाच्या सुगंधासह मालिकाप्रेमींना नव्या मालिकेचा आनंद घेता येणार आहे. अशामध्ये युवकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. तरुणांची लाडकी Reelstar Shraddha Pawar आता मालिका क्षेत्रात पदार्पण करत आहे. सोशल मीडिया स्टार ते अभिनेत्री या प्रवासाला तिने सुरुवात केली आहे. तर तिच्या सोबतीला मुख्य भूमिकेत अभिनेता अक्षय नलावडे झळकणार आहे. श्रद्धाच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर चर्चेला सुरुवातही केली आहे आणि या मालिकेचा उत्साह दिसून येत आहे.

प्रदर्शित झाला प्रोमो!

‘मराठी मिडीयम’ या मालिकेचा प्रोमो प्रदर्शित करण्यात आला आहे. मालिकेत मुख्य भूमिकेत श्रद्धा पवार आणि अक्षय नलावडे झळकणार आहेत. मराठी शाळांच्या अस्मितेवर ही मालिका आधारित आहे. एकंदरीत, राज्यात गेल्या काही काळापासून अनेक ठिकाणी मराठी शाळांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही ठिकाणी तोडल्या जात आहेत तर काही ठिकाणी या शाळा अवैध स्वरूपात फसल्या किंवा फसवल्या गेल्या आहेत. अशामध्ये या मराठी शाळांचा जागर करणे महत्वाचे होते आणि ते करण्याचे कार्य Star Pravah वाहिनेने ‘मराठी मिडीयम’ या मालिकेच्या माध्यमातून करण्यास शुभारंभ केला आहे.

Promo पाहिले तर लक्षात येईल की अक्षयला असे पात्र देण्यात आले आहे जो मराठी शाळेच्या विरोधात आहे. त्याला मराठी शाळा पाडायची आहे पण शाळेच्या रक्षणाकरिता ठामपणे उभ्या असलेल्या शिक्षिकेचे पात्र श्रद्धा साकारणार असल्याचे Promo मध्ये दिसून आले आहे.

काय आहे मालिकाप्रेमींचे म्हणणे?

Star Pravah ने ‘मराठी मिडीयम’ या मालिकेचा प्रोमो त्यांच्या सर्व सोशल माध्यमांवर शेअर केला आहे. प्रत्येक ठिकाणी या मालिकेला भरभरून प्रतिसाद आला आहे. त्यापैकी महत्वाची कमेंट म्हणजे अनेकांनी Star Pravah ला त्यांच्या आवडत्या मालिकेचे नाव लिहत विनंती केली आहे की या-या मालिकेची वेळ कृपया करून बदलू नका. अखेर, बहुतेक चाहत्यांना ‘मराठी मीडियम’ या मालिकेचा विषय पटला आहे आणि या मालिकेची आता नितांत गरज असल्याचे अनेकांनी म्हंटले आहे.

