नाशिकच्या जागेवर महायुतीची मोठी रणनीती! बच्चू कडूंच्या आंदोलनावर आणि उद्धव ठाकरेंच्या ‘ऑनलाईन’ उपस्थितीवर उदय सामंत कडाडले

त्यांनी नमूद केले की, गिरीश महाजन यांची प्रकृती ठीक नसल्यामुळे ते आजच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. सामंत यांनी सांगितले की, त्यांनी आणि गिरीश महाजन यांनी या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. नाशिकची जागा जिंकण्यासाठी एक सर्वसमावेशक रणनीती आखली जाईल आणि तिची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी जोडले. शेतकरी नेते बच्चू कडू यांच्याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उदय सामंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासारख्या नेत्यांनी उच्च पदे भूषवावीत अशी प्रत्येक शिवसैनिकाची इच्छा असते; त्यामुळे त्यांचा उल्लेख करताना आदरपूर्वक भाषा वापरली पाहिजे. यासंदर्भात एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
‘एकनाथ शिंदेनी मुख्यमंत्री व्हावं ही माझीही मागणी,’ बच्चू कडूंनंतर उदय सामंत यांचेही मोठे वक्तव्य, महायुतीत तिढा?
बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांबाबत ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेतला आहे. काही मुद्दे कृषी विभागाचा समन्वय आणि कामकाजाशी संबंधित असल्याचे मान्य करून, बैठकांच्या माध्यमातून ते सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, भरत शेठ्ठे यांची पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली असून या विषयावर तटकरे यांच्याशी चर्चा झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जागा बिनविरोध जिंकल्यानंतर दिलेली आश्वासने आणि वचने विसरली जाऊ नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीवर भाष्य करताना उदय सामंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व नेमके कोण करत आहे. परिस्थितीवर टिप्पणी करताना ते म्हणाले की, कोविड-१९ महामारीच्या काळात ऑनलाइन बैठका सामान्य होत्या, परंतु काही लोक अजूनही ऑनलाइन बैठकांनाच उपस्थित राहत आहेत. संजय राऊत यांच्या विधानाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, राहुल गांधींसारखे नेतेही जर ऑनलाइन बैठकीला उपस्थित राहत असतील, तर ही बाब विचारात घेण्यासारखी आहे. केवळ ऑनलाइन व्यक्त केलेल्या मतांना फारसे महत्त्व दिले जाणार नाही, असेही सामंत यांनी नमूद केले.