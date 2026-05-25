Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Ujni Dam Safety Inspection To Begin From June 2026 By Central Water Commission And Iit Bombay

Ujni Dam: उजनी धरणाचे होणार ‘हेल्थ चेकअप’! जून २०२६ पासून केंद्रीय पथकाकडून सखोल तपासणी; ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर

Updated On: May 25, 2026 | 06:05 PM IST
सारांश

आशिया खंडातील मोठ्या धरणांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राच्या उजनी धरणाची जून २०२६ पासून सखोल सुरक्षा तपासणी केली जाणार आहे. केंद्रीय जल आयोग आणि आयआयटी मुंबईचे तज्ज्ञ ड्रोन व सिस्मिक तंत्रज्ञानाने हे ऑडिट करणार आहेत.

Ujni Dam: उजनी धरणाचे होणार ‘हेल्थ चेकअप’! जून २०२६ पासून केंद्रीय पथकाकडून सखोल तपासणी; ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • उजनी धरणाचे होणार ‘हेल्थ चेकअप’!
  • जून २०२६ पासून केंद्रीय पथकाकडून सखोल तपासणी
  • ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर
शिवाजी हळणवर/पंढरपूर: आशिया खंडातील मोठ्या धरणांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या महत्त्वाच्या उजनी धरणाची लवकरच सखोल सुरक्षा तपासणी केली जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या ‘धरण सुरक्षा अधिनियम २०२१’ अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवली जात असून, जून २०२६ पासून प्रत्यक्ष पाहणीला सुरुवात होणार आहे.

भीमा नदीवरील उजनी धरण १९८० साली पूर्ण झाले असून, तब्बल १२१ टीएमसी पाणीसाठा क्षमता असलेले हे धरण राज्यातील जलसंपत्तीचा मोठा आधार मानले जाते. सोलापूर, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील लाखो हेक्टर शेती, तसेच अनेक शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याची तहान उजनीमुळे भागते. त्यामुळेच उजनीला राज्याच्या ‘जलजीवनरेषे’चे स्थान प्राप्त झाले आहे.

धरणाला आता ४५ वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्याच्या संरचनेची आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तपासणी केली जाणार आहे. मातीचा बांध, सांडवा, आपत्कालीन दरवाजे, विद्युत यंत्रणा आणि धरणाची भूकंप प्रतिरोधक क्षमता यांचे बारकाईने परीक्षण होणार आहे.या पाहणीत केंद्रीय जल आयोग (CWC), आयआयटी मुंबईचे तज्ज्ञ आणि राज्य धरण सुरक्षा संघटना सहभागी होणार आहेत. विशेष म्हणजे ड्रोन सर्व्हे, सिस्मिक तपासणी आणि डिजिटल मोजमाप तंत्रज्ञानाचा वापर करून धरणाची ‘हेल्थ चेकअप’ पद्धतीने तपासणी केली जाणार आहे.

धरणग्रस्तांना मोठा दिलासा; उजनी पाणलोट क्षेत्रातील अतिक्रमण हटाव नोटिसांना तात्काळ स्थगिती

उजनीचे महत्त्व काय?

  • उजनी धरण महाराष्ट्रातील पहिल्या पाच मोठ्या धरणांमध्ये गणले जाते.
  • भीमा खोऱ्यातील शेतीला वर्षभर पाणीपुरवठा.
  • पिण्याच्या पाण्यासाठी अनेक शहरांचा प्रमुख स्रोत.
  • मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यटनालाही मोठा आधार.
  • अतिवृष्टीच्या काळात धरण १०० टक्क्यांहून अधिक भरल्याच्या घटना.

काय तपासणार?

  • संरचनात्मक स्थिरता – मातीच्या बांधाची मजबुती, भेगा, गळती
  • जलाशय स्थिती – गाळ साचण्याचे प्रमाण, उपयुक्त पाणीसाठा
  • यांत्रिक यंत्रणा – सांडव्याचे दरवाजे, विद्युत उपकरणे
  • आपत्ती व्यवस्थापन – भूकंप प्रतिरोधक क्षमता, आपत्कालीन आराखडा
हे मूल्यांकन नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे.सध्या उजनी धरणाला कोणताही धोका नाही. ही तपासणी नियमित सुरक्षा प्रक्रियेचा भाग असून, आवश्यक ठिकाणी किरकोळ दुरुस्ती तातडीने केली जाणार आहेत.एस. खांडेकर, कार्यकारी अभियंता

उजनी धरणामध्ये अवैध मासेमारी फोफावली; स्थानिक मच्छीमार आक्रमक, कारवाईची मागणी

Web Title: Ujni dam safety inspection to begin from june 2026 by central water commission and iit bombay

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 06:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPSC Recruitment 2026: यूपीएससीकडून बंपर भरती; सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज
1

UPSC Recruitment 2026: यूपीएससीकडून बंपर भरती; सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना ‘या’ तारखेपर्यंत करता येणार अर्ज

Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग
2

Govt Jobs After 12th: पदवीशिवाय सरकारी नोकरी कशी मिळवायची? ‘हे’ आहेत सर्वोत्तम मार्ग

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे
3

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल! खास ‘JEEVAN ॲप’ आणि ‘SHATAYU’ डॅशबोर्ड लाँच; जाणून घ्या काय मिळणार फायदे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न

गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न

May 25, 2026 | 07:39 PM
महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन नव्या स्वरूपात, नूतनीकृत इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

महाराष्ट्र राज्य जवाहर बालभवन नव्या स्वरूपात, नूतनीकृत इमारतीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

May 25, 2026 | 07:38 PM
Mango: ‘फळांचा राजा’ ठरू शकतो आरोग्यासाठी धोकादायक; जाणून घ्या अतिप्रमाणात आंबे खाण्याचे दुष्परिणाम

Mango: ‘फळांचा राजा’ ठरू शकतो आरोग्यासाठी धोकादायक; जाणून घ्या अतिप्रमाणात आंबे खाण्याचे दुष्परिणाम

May 25, 2026 | 07:23 PM
Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ

Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ

May 25, 2026 | 07:20 PM
Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

Don 3 Controversy: रणवीर सिंहने सोडला ‘Don 3’ चित्रपट, संकटात सापडला अभिनेता; FWICE ने घातली बंदी, काय आहे प्रकरण

May 25, 2026 | 07:18 PM
अकोल्यात वाढती महागाई, पेट्रोल डिझेल दरवाढी विरोधात ‘वंचित’ कडून बैलगाडी मोर्चा, मोर्च्यात हजारो लोकांचा सहभाग

अकोल्यात वाढती महागाई, पेट्रोल डिझेल दरवाढी विरोधात ‘वंचित’ कडून बैलगाडी मोर्चा, मोर्च्यात हजारो लोकांचा सहभाग

May 25, 2026 | 07:09 PM
Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण; राष्ट्रपती भवनात सन्मान स्वीकारताना हेमा मालिनींच्या डोळ्यांत अश्रू

Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण; राष्ट्रपती भवनात सन्मान स्वीकारताना हेमा मालिनींच्या डोळ्यांत अश्रू

May 25, 2026 | 07:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM