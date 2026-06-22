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Top Marathi News Today Live : बंडखोर खासदार आष्टीकरांच्या मुलाची ठाकरे गटातून हकालपट्टी

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:48 PM
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सारांश

Marathi Breaking Live Updates : सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार माजी आमदार राजेंद्र राऊत हे विजयी झाले आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे उमेदवार वसंत नाना देशमुख यांचा पराभव झाला आहे.

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महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 मतांनी विजयी

महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 मतांनी विजयी

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विस्तार

  • 22 Jun 2026 12:48 PM (IST)

    22 Jun 2026 12:48 PM (IST)

    मध्यरात्री सराईत गुन्हेगार अन् पोलिसांत थरार

    एकीकडे पुणे शहरात घरफोड्या करणाऱ्या चोरट्यांनी धुमाकूळ घातला असताना दुसरीकडे घरफोड्या करणाऱ्या एका कुविख्यात गुन्हेगार आणि पोलिसांमध्ये मध्यरात्री थरार घडला आहे. पोलिस पथकाने सापळा लावून त्याला पकडल्यानंतर त्याने हातातील चाकूने पोलिस अधिकाऱ्यावर वार केले आहेत. छातीवर एक वार झाल्यानंतर पोलिस अधिकाऱ्याने स्वसंरक्षणार्थ गोळी झाडली. गोळी गुन्हेगाराच्या मांडीला लागली आणि तो जखमी झाला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गणेश रायकर असे गुन्हेगाराच्या हल्यात जखमी झालेल्या पोलिस अधिकाऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी वानवडी पोलिस ठाण्यात सराईत गुन्हेगार करणसिंग राजपुतसिंग दुधानी (वय २९, रा. रामटेकडी) याच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. करणसिंग दुधानी हा गोळीबारात जखमी झाला असून, त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्याची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

  • 22 Jun 2026 12:36 PM (IST)

    22 Jun 2026 12:36 PM (IST)

    विमानतळ बाधित शेतकऱ्यांचा शासनालाच सवाल

    पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी ७० टक्के जमिनीच्या भूसंपादनास संमती मिळाल्याचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला असला, तरी या आकडेवारीवर विमानतळविरोधी शेतकऱ्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनाने सुमारे २१०० एकर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाल्याचे सांगितले असताना प्रत्यक्षात केवळ १००० कोटी रुपयांचेच वितरण झाले असल्याचे निदर्शनास आणून देत हा आकडा खरा की खोटा, असा सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. "शासनाने ७० टक्के संमती मिळाल्याचा दावा केला असेल, तर विमानतळासंदर्भातील निविदा अद्याप का काढण्यात आलेली नाही?" असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. यापूर्वी ५० टक्के भूसंपादन झाल्यावर निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले होते. मग 70 टक्के संमती मिळालेली असताना ५०% भूसंपादन करून निविदा का काढण्यात आली नाही असा सवाल स्थानिक शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. संमती दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्याच दिवशी मोबदला जमा केला जाईल, अशी ग्वाहीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती. मात्र त्याबाबत पुढे काय झाले, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात मोबदल्याची रक्कम जमा झाल्यानंतर ती खाती 'होल्ड' करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

  • 22 Jun 2026 12:24 PM (IST)

    22 Jun 2026 12:24 PM (IST)

    पुणे विमानतळावर कस्टम विभागाची मोठी कारवाई

    बॅंकॉकहून पुण्यात विमानाद्वारे आलेल्या एका बेवारस बॅगेत तब्बल साडे एक्केवीस किलो हायड्रोपोनिक गांजा सापडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या गांजाची किंमत तब्बल अडीच कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या प्रकरणामागे आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी रॅकेटचा हात असल्याचे सांगितले जात असून, विमानतळावर सीमाशुल्क (कस्टम) विभागाने मोठी कारवाई करत हा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला आहे.

  • 22 Jun 2026 12:12 PM (IST)

    22 Jun 2026 12:12 PM (IST)

    ‘त्या’ तरुणाच्या खुनाचा दोन तासात लावला छडा

    हांडेवाडीतील तरुणाच्या खून प्रकरणाचा छडा पोलिसांनी दोन तासात लावला आहे. खून करुन पसार झालेल्या एकाला काळेपडळ पोलिसांनी अटक केली आहे. आकाश मारुती झांबरे (वय ३१, रा. झांबरे तालीम चौक, होळकरवाडी, ता. हवेली) असे खून झालेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी आकाश उर्फ आत्या अशोक भरेकर (वय ३१, रा. झांबरे तालीम चौक, होळकरवाडी, ता. हवेली) याला अटक करण्यात आली आहे. याबाबत झांबरे याचा चुलतभाऊ रवींद्र जालिंदर झांबरे यांनी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.

  • 22 Jun 2026 11:55 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:55 AM (IST)

    भाजपचे बसवराज पाटील रेकॉर्डब्रेक ८४४ मतांसह विजयी

    भाजपचे दिग्गज नेते आणि अधिकृत उमेदवार बसवराज पाटील यांनी विरोधकांना चारीमुंड्या चित करत तब्बल ७१९ मतांचे विक्रमी मताधिक्य मिळवून दणदणीत विजय साकारला आहे. त्यांनी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार महेश देशमुख यांचा अत्यंत दारुण पराभव केला असून, निकाल जाहीर होताच धाराशिव शहरातून भाजप आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी विजयी उमेदवाराची ढोल-ताशांच्या गजरात भव्य विजयी मिरवणूक काढली आहे.

  • 22 Jun 2026 11:50 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:50 AM (IST)

    भंडारा-गोंदियामध्ये महायुतीचे अविनाश ब्राह्मणकर विजयी

    भंडारा गोंदिया प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे अविनाश ब्राह्मणकर विजयी झाले आहेत. त्यांना 302 मध्ये मिळाली तर महाविकास आघाडी समर्थित उमेदवार नरेश ईश्वरकर यांना 154 मते मिळाली. मतदार संघामध्ये एकूण 457 मतदार नोंदणी झाली होती. निवडणुकीत 100 टक्के मतदान झाले. यात एक मत अवैध पडले. 148 मतांनी महायुतीचे ब्राह्मणकर विजयी झाले.

  • 22 Jun 2026 11:40 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:40 AM (IST)

    सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत भाजप महायुतीचे राजेंद्र राऊत यांचा विजय

    सोलापूरः विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत (भाजप) यांनी विजय मिळवला. राऊत यांनी राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) पक्षाचे उमेदवार वसंत देशमुख यांचा ३६५ मतांनी पराभव केला.  या निवडणुकीत १३ मते बाद ठरली. वसंत देशमुख यांना ११८ मते मिळाली.

  • 22 Jun 2026 11:35 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:35 AM (IST)

    भाजपने दहा-दहा लाख देत काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे मतदार फोडले; अतुल लोंढेंचा गंभीर आरोप

    काँग्रेसची स्वतःची 170 मते होती आणि महाविकास आघाडीची एकूण 211 मते असतानाही अतुल लोंढे यांना फक्त 130 मते मिळाली. याचाच अर्थ काँग्रेसच्या किमान 40 नगरसेवकांनी आणि महाविकास आघाडीच्या इतर मित्रपक्षांच्या मतदारांनी भाजपच्या उमेदवाराला साथ दिली. पराभूत उमेदवार अतुल लोंढे यांनी भाजपवर खळबळजनक आरोप केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, भाजपने प्रत्येकी 10 लाख रुपये देऊन 100 मतदारांची 'क्रॉस वोटिंग' करून घेतली.

  • 22 Jun 2026 11:30 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:30 AM (IST)

    सांगली साताऱ्यात भाजपची बाजी, धैर्यशील कदम मोठ्या फरकाने विजयी

    राज्याचं लक्ष लागलेल्या सांगली सातारा विधान परिषदेचा निकाल जाहीर झाला असून भाजपच्या धैर्यशील कदम यांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा मोठा पराभव केला आहे. धैर्यशील कदम यांनी 593 मतं मिळवत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार अभयसिंह जगताप यांचा 301 मतांनी पराभव केला. अभयसिंह जगताप यांना 292 मतं मिळाली आहेत.

  • 22 Jun 2026 11:21 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:21 AM (IST)

    गोकुळ गीते यांना एकनाथ शिंदेंनी तातडीने मुंबईत बोलावलं

    गोकुळ गीते यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे प्रमुख एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत बोलावून घेतले आहे. गोकुळ गीते यांना आज सायंकाळी 3 ते 4 वाजताच्या दरम्यान एकनाथ शिंदेंनी मुंबईत बोलावले आहे. तसेच गोकुळ गीते यांच्यासाठी एकनाथ शिंदे विमान देखील पाठवणार आहेत.

  • 22 Jun 2026 11:12 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:12 AM (IST)

    गोकुळ गीतेंनी शिवसेनेचा उमेदवार पाडला

    नाशिक विधान परिषदेसाठी एकूण 618 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. मतमोजणीदरम्यान यातील 13 मते अवैध ठरवण्यात आली. त्यामुळे एकूण 605 मते वैध ठरली. या वैध मतांच्या आधारे विजयासाठी 303 मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला होता. या मतमोजणीत अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी तब्बल 357 मते मिळवत विजयाचा टप्पा सहज पार केला. पहिल्याच फेरीत गोकुळ गीते यांनी 303 चा कोटा पार केल्यामुळे त्यांचा विजय निश्चित झाला.

  • 22 Jun 2026 11:08 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:08 AM (IST)

    महायुतीचे उमेदवार नंदकिशोर महाजन 577 मतांनी विजयी

    नांदेड:अमर राजूरकर 339, कृष्णा पाटील आष्टीकर 84 लातूर बीड धाराशिव: बसवराज पाटील 845 महेश देशमुख 124 परभणी हिंगोली: सईद खान 242, डॉ. विवेक नावंदर -० जालना छत्रपती संभाजीनगर: सुहास शिरसाट 454, गणेश लोखंडे 124

  • 22 Jun 2026 11:06 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:06 AM (IST)

    बसवराज पाटील यांचा विक्रमी मतांनी विजय

    लातूर बीड धाराशिव स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात भाजप महायुतीच्या बसवराज पाटील यांचा विक्रमी मतांनी विजय

  • 22 Jun 2026 11:06 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:06 AM (IST)

    आमदारकीसाठी माझी निवडणूक नव्हती, तर लोकशाही वाचवण्यासाठी माझी लढाई सुरू होती - अभयसिंह जगताप

    सांगली-सातारा विधान परिषदेच्या निवडणुकीत माझा पराभव झाला असला तरी ही लढाई सुरूच राहील,आमदारकी साठी माझी निवडणूक नव्हती लोकशाही वाचवण्यासाठी माझी लढाई सुरू होते, अशी भावना सांगली सातारा विधान परिषद निवडणुकीतील महाविकास आघाडीचे पराभूत उमेदवार अभयसनीय जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.

  • 22 Jun 2026 11:05 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:05 AM (IST)

    नाशिकचा निकाल अत्यंत धक्कादायक - गिरीश महाजन

    नाशिकमध्ये महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा पराभ अत्यंत धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. विश्वासघाताची आमची संस्कृती नाही रक्तातच नाही, असंही महाजन यांनी म्हटलं आहे.

  • 22 Jun 2026 11:05 AM (IST)

    22 Jun 2026 11:05 AM (IST)

    सोलापुरातून भाजपचे राजेंद्र राऊत यांचा विजय

    सोलापुरातून भाजपचे राजेंद्र राऊत यांचा विजय झाला आहे. राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरदचंद्र पवार ) वसंतराव देशमुख यांचा पराभव केला आहे.

Marathi Breaking News Updates : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीचा निकाल (Vidhan Parishad Election Result 2026) जाहीर झाला आहे. विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी 18 जून रोजी निवडणूक पार पडली होती. मात्र या निवडणुकीआधीच 17 पैकी 6 ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले होते. त्यामुळे आज उरलेल्या 11 जागांचा निकाल समोर आला. 17 पैकी 16 जागांवर महायुतीचा विजय झाला आहे.

Web Title: Vidhan parishad election result 2026 winner candidate list shivsena bjp ncp mahayuti mahavikas aghadi nashik gokul gite vidhan parishad election 2026

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Published On: Jun 22, 2026 | 11:01 AM

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