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Quatar Gas Explosion : कतार हादरलं! सर्वात मोठ्या गॅस हबवर भीषण स्फोट; ५० हून अधिक जखमी, १८ बेपत्ता

Updated On: Jun 22, 2026 | 12:37 PM IST
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सारांश

Qatar Gas Explosion Update : कतारच्या सर्वात मोठा गॅस केंद्रावर भीषण स्फोट घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. या घटनेत ५० हून अधिक लोक जखमी झाले असून १८ जण बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे.

Qatar Gas Explosion

Quatar Gas Explosion : कतार हादरलं! सर्वात मोठ्या गॅस हबवर भीषण स्फोट; ५० हून अधिक जखमी, १८ बेपत्ता (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कतारमधील सर्वात मोठ्या गॅस हबवर भीषण स्फोट
  • ५० हून अधिक जखमी, १८ बेपत्ता
  • जगावर पुन्हा उर्जा संकटाचे सावट
Quatar Gas Explosion News in Marathi : दोहा : कतारमधील रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी येथे बरजान गॅस सप्लाय केंद्रावरी भीषण स्फोट घडला आहे. या स्फोटानंतर केंद्रावर आग लागली असून यामध्ये ५४ जण गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. तसेच १८ कर्मचारी अजूनही बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. बेपत्ता कर्मचाऱ्यांच्या बचावासाठी कार्य सुरु करण्यात आले आहे. या घटनेने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

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नेमकं काय घडलं?

मीडिया रिपोर्टनुसार, मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी (२१ जून) कतारच्या बरजान गॅस पुरवठा केंद्रावर बंद असलेल्या सुविधा पुन्हा सुरु करण्याचे कामकाज सुरु होते. या प्रक्रियेदरम्यान भीषण स्फोट झाला. स्फोटानंतर संपूर्ण परिसर काही क्षणांतच आगीच्या विळख्यांमध्ये लपेटला गेला होता. या घटनेची माहिती मिळताच आपत्कालीन सेवांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आग नियंत्रणात आणली.

जखमींची संख्या ५४ असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. परंतु १८ कर्मचारी अद्यापही बेपत्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या या बेपत्ता लोकांचा शोध सुरु आहे. कतारच्या गृहमंत्रालयाने  प्राथमिक तपासात तांत्रिक अपघात घडला असल्याचे म्हटले.

बरजान गॅस केंद्र का महत्त्वाचे?

कतारच्या बरजान गॅस केंद्रावर दररोज सुमारे १.४ अब्ज स्टॅंडर्ड क्यूबिक फूट गॅस उत्पादन केले जाते. यातून कतारच्या वीज निर्मिती, उद्योग तसेच पाणी गोडीकरण प्रकल्पासाठी वापर केला जातो. याशिवाय LNG आणि इतर उर्जा उत्पादनेही देशांतर्गत बाजारात आणि जागतिक बाजारासाठी निर्यात केली जाताता. यामुळे हे केंद्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

या स्फोटाचा फटका आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उर्जा पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता आहे. कतार हा जगातील प्रमुख LNG निर्यातदारांपैकी एक देश आहे. आशिया आणि युरोपच्या उर्जा बाजारावर याचा परिणाम होऊ शकतो.

नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट

सध्या या अपघाताचे नेमकं कारण स्पष्ट झालेले नाही. उच्चस्तरीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रादेशिक संघर्षामुळे रास लाफान परिसरातील उर्जा पायाभूमित सुविधांना फटका बसत होता. अशा परिस्थिती या स्फोटामुळे हल्ल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

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बातमी अपडेट होत आहे.

Web Title: Massive explosion in quatars natural gas terminal leves 15 injures 18 missing

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Published On: Jun 22, 2026 | 12:24 PM

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