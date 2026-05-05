Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Singer Abhijeet Sawant Shared His Experience About Kale Badal Song

“काले बादल” हे गाणं खास, दिग्गजांसह काम करण्याचा समृद्ध अनुभव, सांगतोय गायक अभिजीत सावंत!

काले बादल हे गाणं अभिजीत सावंतसाठी खूपच खास ठरलं आहे. जावेद अख्तर आणि ललित पंडित यांच्यासारख्या दिग्गजांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळे सध्या अभिजीत सावंत खूपच आनंदी आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 11:33 AM
अभिजीत सावंतच्या काले बादल गाण्याचा धुमाकूळ (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

अभिजीत सावंतच्या काले बादल गाण्याचा धुमाकूळ (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रख्यात संगीतकार ललित पंडित यांनी गाणे केले संगीतबद्ध 
  • जावेद अख्तर यांचे शब्द असलेलं ” काले बादल “
  • अभिजीत सावंतचा सुरेल आवाज, प्रेक्षकांच्या भेटीला 
इंडियन आयडॉल पासून आजच्या तरुणाईला ज्याचा आवाजाची भुरळ पडतेय असा गायक अभिजीत सावंत आता पुन्हा एक नवीन हिंदी गाणं घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. आजवर त्याने अनेक सुपरहिट गाणी गायन विश्वात एक ट्रेंड सेट केला आहे.

संगीतकार जोडी जतीन-ललित मधील प्रख्यात संगीतकार ललित पंडित यांनी संगीतबद्ध केलेले आणि जावेद अख्तर यांचे शब्द असलेलं ” काले बादल ” हे गाणं अभिजीत ने सुरेल आवाजात गायलं आहे. या दिग्गज मंडळी सोबत गाणं करण्याचा अनुभव सांगताना अभिजीत सावंत सांगतो “आजवर अनेक गाणी केली पण जेव्हा पण अश्या प्रख्यात दिग्गज मंडळी सोबत गाणं करतो तेव्हा ती एक खूप मोठी जवाबदारी असते. काले बादल करताना थोडी धाकधूक होती कारण जावेद अख्तर यांनी शब्दबद्ध केलेलं गाणं गायलं मिळणं ही देखील एक पर्वणी होती आता हे गाणं सगळ्यांचा पसंतीस उतरलं आहे हे बघून फार बरं वाटतं”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Goongoonalo India (@goongoonalo)

तब्बल १३ वर्षांनी अभिजीत सावंतचा मराठी चित्रपटात कमबॅक; ‘सखे गं साजणी’साठी गायले टायटल ट्रॅक

अभिजीतच्या गाण्यांची पर्वणी 

सर सुखाची श्रावणी, मोहब्बते लुटाऊंगा ते अगदी आता चाल तुरू तुरू , सखे गं साजणी अशा अगणित गाण्यांमधून अभिजीतच्या जादुई आवाजाने प्रेक्षक कायम मंत्रमुग्ध झाले आहेत. इथवर न थांबता अगदी आताच्या जेन झी च्या मनावर देखील त्याने अधिराज्य गाजवलं आहे. “काले बादल” पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना अभिजीतचा सुमधुर आवाज अनुभवयाला मिळतोय आणि तो पुन्हा चर्चेचा विषय ठरतोय. भविष्यात अभिजीत अजून बड्या प्रोजेक्ट्सचा भाग होणार असल्याचं कळतंय. अभिजीत गेले कित्येक वर्ष प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतोय. 

अभिजीतच्या आवाजाची जादू 

भारताचा पहिला इंडियन आयडॉल म्हणून मराठमोळ्या अभिजीतने मान मिळवला आणि तो आजपर्यंत टिकवून ठेवला आहे. अभिजीतची गाणी आजही तितकीच लोकप्रिय आहेत आणि सध्या त्याचे अनेक अल्बम बाजारात धुमाकूळ घालत आहेत. काले बादल हेदेखली त्यातलंच एक लोकप्रिय गाणं ठरतंय. आजही त्याच्या आवाजातील जादू कायम आहे आणि अभिजीतने अधिकाधिक गाणी गावीत असं त्याच्या चाहत्यांना वाटतंय. सोशल मीडियावर अभिजीत आता खूपच चांगला सक्रिय असून चाहत्यांना नक्कीच आनंद मिळतोय. 

‘इंडियन आयडल १’ जिंकल्यानंतर का घाबरला Abhijeet Sawant ? म्हणाला, ‘ते माझे आयुष्य उध्वस्त करतील..’

Web Title: Singer abhijeet sawant shared his experience about kale badal song

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 11:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका
1

Shilpa Thakre चा धाडसी निर्णय, नायिकेच्या भूमिकेनंतर साकारणार खलनायिका

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
2

झुकेगा नहीं साला’ नंतर आता ‘Raaka’चा स्वॅग! सिग्नेचर स्टेपचे हक्क स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

जागतिक स्तरावर TVFचा डंका! IMDBbच्या Top 250 मालिकांच्या यादीत ‘Sapne vs Everyone’पटकावला पहिला क्रमांक
3

जागतिक स्तरावर TVFचा डंका! IMDBbच्या Top 250 मालिकांच्या यादीत ‘Sapne vs Everyone’पटकावला पहिला क्रमांक

‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास
4

‘एकाच भूमिकेसाठी शिकाव्या लागल्या अनेक भाषा’, ‘तारिणी’ मध्ये अभिनेत्री पायल जाधवचा नवा प्रवास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

Jaishankar Diplomacy : जयशंकर-अराघची भेट ठरली गेमचेंजर! भारतासाठी इराणने खोलला समुद्राचा रस्ता; युद्धखोर देशांना कडक चपराक

May 16, 2026 | 01:03 PM
पुणे महापालिकेचे ऐतिहासिक पाऊल, बाणेरमध्ये कॅन्सर सेंटर प्रकल्प; ‘या’ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

पुणे महापालिकेचे ऐतिहासिक पाऊल, बाणेरमध्ये कॅन्सर सेंटर प्रकल्प; ‘या’ तारखेला मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

May 16, 2026 | 12:52 PM
Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

Chanakya Niti: तणावातही लोक हसतमुख कसे राहतात? जाणून घ्या काय सांगते चाणक्य नीती

May 16, 2026 | 12:50 PM
Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

May 16, 2026 | 12:49 PM
NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक

NEET Paper Leak: NEET पेपरफुटीचं पुणे कनेक्शन उघड! मनीषा वाघमारेसह आणखी एकाला CBIची अटक

May 16, 2026 | 12:45 PM
Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

Manoj Jarange Andolan : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर! मनोज जरांगेंची आंदोलनाची हाक; 30 मे रोजी राज्यभर रणशिंग फुंकणार

May 16, 2026 | 12:44 PM
IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM