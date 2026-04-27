“संदेह एक शैतान…” म्हणत Rao Bahadur चित्रपटाचा मुहुर्त ठरला, ‘या’ तारखेला येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

'महेश बाबू प्रेझेंट्स' आणि वेंकटेश महा यांच्या 'राव बहादुर' या चित्रपटाच्या प्रभावी फर्स्ट लुकने प्रेक्षकांच्या मनात कुतुहल निर्माण केलं होतं. त्यानंतर आता निर्मात्यांनी याचा टीझर रिलीज केला आहे.

Updated On: Apr 27, 2026 | 03:19 PM
  • वेंकटेश महा यांच्या ‘राव बहादुर’ चित्रपटाच्या फर्स्ट लुक
  • चित्रपटात सत्यदेव यांच्या जबरदस्त ट्रान्सफॉर्मेशन
  • अधिकृतपणे चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर
Rao Bahadur Film Release Date :‘महेश बाबू प्रेझेंट्स’ आणि वेंकटेश महा यांच्या ‘राव बहादुर’ या चित्रपटाच्या प्रभावी फर्स्ट लुकने प्रेक्षकांच्या मनात कुतुहल निर्माण केलं होतं. त्यानंतर आता निर्मात्यांनी याचा टीझर रिलीज केला आहे, ज्यामुळे आता या चित्रपटाची प्रतिक्षा आणखीनच वाढली आहे. या चित्रपटात सत्यदेव यांच्या जबरदस्त ट्रान्सफॉर्मेशन पहायला मिळत आहे. त्यामुळे या टीझरला उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळत आहे आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. आता निर्मात्यांनी अधिकृतपणे चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर केली आहे.

कधी होणार रिलीज?

सोशल मीडियावर पोस्ट करत या चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर केली आहे. सोशल मीडियावर एक भव्य पोस्टर शेअर केला आहे. 5 जून 2026 ला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यांनी पोस्ट केलेल्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे: “शाही आगमनासाठी तारीख निश्चित झाली असं म्हणत लक्षात ठेवा – “संशय हा एक शैतान आहे” असं सांगितलं आहे. आणि या चित्रपटाचा पोस्टर शेअर केला आहे. ‘राव बहादुर’चा टीझर एक अनोखी कथा सादर करतो, जिथे नायकावर एका शैतानाची छाया आहे आणि इथे ‘संशय’ हाच सर्वात मोठा शैतान आहे. हा चित्रपट रहस्यमय वास्तववाद म्हणजेच mystical realism मध्ये गुंफलेला एक सायकोलॉजिकल ड्रामा म्हणून उभा राहतो.

 

दमदार निर्माते, दूरदर्शी दिग्दर्शक आणि आपल्या निर्भीड अभिनयासाठी ओळखला जाणारा मुख्य अभिनेता यांच्या जोरावर ‘राव बहादुर’ हा येणाऱ्या काळातील सर्वात प्रतिक्षित भारतीय चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे.

‘राव बहादुर’ हा  दिग्दर्शक वेंकटेश महा यांचा पुढील चित्रपट

सुपरस्टार महेश बाबू आणि नम्रता शिरोडकर यांच्या ‘GMB एंटरटेनमेंट’कडून सादर केला जाणारा ‘राव बहादुर’ हा प्रशंसित दिग्दर्शक वेंकटेश महा यांचा पुढील चित्रपट आहे. त्यांनी यापूर्वी ‘C/o कांचरपालम’ आणि ‘उमा महेश्वर उग्र रूपस्य’ सारखे उत्कृष्ट चित्रपट दिले आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती तेलुगू सिनेमातील दोन यशस्वी बॅनर्स ‘A+S मूवीज’ आणि ‘श्रीचक्रा एंटरटेनमेंट’ यांनी केली आहे. ‘A+S मूवीज’ने याआधी GMB एंटरटेनमेंटसोबत सुपरहिट ‘मेजर’ चित्रपट केला होता, तर ‘श्रीचक्रा एंटरटेनमेंट’ने समीक्षकांनी गौरवलेला ‘KA’ चित्रपट साकारला होता. हा चित्रपट समर 2026 मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Apr 27, 2026 | 03:19 PM

