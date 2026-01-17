Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

“अक्षय खन्ना 10/10 आहे, पण रणवीर 100/10”, ‘धुरंधर’मधील रणवीर सिंहच्या अभिनयावर सुनील शेट्टी फिदा, म्हणाले…

अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी 'धुरंधर' चित्रपटातील रणवीर सिंहच्या प्रभावी अभिनयाबद्दल त्याचे भरभरून कौतुक केलं आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:18 PM
अभिनेता सुनील शेट्टी यांनी ‘धुरंधर’ चित्रपटातील रणवीर सिंगच्या प्रभावी अभिनयाबद्दल त्याचे कौतुक करणाऱ्या चित्रपटसृष्टीतील लोकांच्या वाढत्या गटात आपला आवाज मिसळला आहे. सलग सहा आठवड्यांनंतरही, भारतीय चित्रपट रसिकांच्या पाठिंब्यामुळे ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिसवर आपले वर्चस्व गाजवत आहे. एका स्पष्ट आणि जोरदार कौतुकात, शेट्टी यांनी केवळ रणवीरच्या अभिनयाचेच कौतुक केले नाही, तर सिक्वेल ‘धुरंधर २’ मध्ये या अभिनेत्याचा आणखी मोठा प्रभाव असेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली, तसेच समकालीन कथाकथनाची गुंता सोडवल्याबद्दल आदित्य धर यांनाही श्रेय दिले.

अभिनयाच्या बाबतीत, शेट्टी यांनी अक्षय खन्ना आणि रणवीर सिंग या दोघांचेही मनमोकळेपणाने कौतुक केले, परंतु रणवीर सिंगबद्दल बोलताना ते थांबत नव्हते. “अभिनय उत्कृष्ट आहे. अक्षय खन्ना १० पैकी १० आहे. तो एक शानदार अभिनेता आहे.” पण शेट्टी यांच्या मते, रणवीर सिंग खऱ्या अर्थाने उठून दिसला. “रणवीर सिंग १०० पैकी १० आहे. हा पूर्णपणे रणवीर सिंगचा चित्रपट आहे.”

शेट्टी यांना रणवीरची जी गोष्ट सर्वात जास्त आवडली, ती म्हणजे त्याचा संयम हा एक असा गुण आहे जो मुख्य प्रवाहातील नायकांमध्ये क्वचितच दिसून येतो. अक्षय खन्नाची भूमिका अधिक स्पष्टपणे अभिनयाची संधी देणारी होती, तर रणवीरसमोरील आव्हान आंतरिक होते. त्यानंतर त्यांनी एक महत्त्वाचा फरक सांगितला: “अक्षय अप्रतिम आहे, पण रणवीरने संयम राखला. तो आवरून राहिला, आणि ही सर्वात कठीण गोष्ट आहे. नायक म्हणून देशभक्ती दाखवणे सोपे आहे आणि प्रेक्षक त्यावर विश्वास ठेवतात. पण दुसऱ्या देशात बसून, आपल्या मातृभूमीची ओढ लागणे आणि काहीतरी करण्याची इच्छा असणे, हे खूप कठीण आहे.”

रणवीरने साकारलेली हमजाची भूमिका प्रेक्षक, समीक्षक आणि चित्रपट निर्मात्यांच्या मनात खोलवर रुजली आहे. पात्राची शांत तीव्रता, भावनिक संघर्ष आणि नियंत्रित क्रोध यामुळे अनेकांनी ज्याला “हमजा फिव्हर” म्हटले आहे, तो निर्माण झाला आहे. चित्रपटगृहांमधून बाहेर पडल्यानंतरही प्रेक्षक भाग १ मधील दृश्यांवर चर्चा करत आहेत. चित्रपटसृष्टीतील जाणकारांच्या मते, हा अभिनय रणवीरच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जो रणवीरला अशा दुर्मिळ श्रेणीत नेतो, जिथे सूक्ष्मता मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पाडते. शेट्टी यांनी एक पाऊल पुढे टाकत या फ्रँचायझीमधील रणवीरच्या भविष्याची कल्पना केली. “मी त्याला फक्त ‘धुरंधर २’ मध्येच पाहू शकतो. दिग्गज. अप्रतिम. त्या मुलाला सलाम. विलक्षण,” असे ते म्हणाले, हे विधान सिक्वेलबद्दल वाढत असलेल्या उत्सुकतेचीच पुष्टी करते.

रणवीरने आधीच एकाच भाषेत (हिंदी) ८५० कोटी रुपयांचा टप्पा पार करणारा एकमेव अभिनेता बनून आणि परदेशासह ९०० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश करून एक नवीन बेंचमार्क स्थापित करत हिंदीमधील सर्व संभाव्य बॉक्स-ऑफिस रेकॉर्ड मोडले आहेत, त्यामुळे आता हा प्रश्न अपरिहार्य वाटतो. जर ‘धुरंधर २’ ने तीच गती पकडली, किंवा त्याहून अधिक यश मिळवले, तर रणवीर सिंग कोणत्या उंचीवर पोहोचेल? ‘धुरंधर २’ हा २०२६ सालचा सर्वाधिक अपेक्षित चित्रपट आहे, आणि आपण पाहू की जसकिरत कसा हमझामध्ये बदलतो आणि लयारी हमझाचे सिंहासन कसे बनते, कारण आता भारतीय चित्रपटसृष्टी रणवीरची आहे.

Jan 17, 2026 | 03:08 PM

