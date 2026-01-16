Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

सध्या मराठी चित्रपट धमाका करत आहेत. आता अशातच अल्ट्रा झकास ओटीटी नवीन हॉरर वेब सीरिज प्रदर्शित केली आहे. ज्याचे नाव आहे ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’. ही वेब सीरिज प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन करणार आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:01 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

मराठी मनोरंजनविश्व भय आणि रहस्याचा नवा अध्याय उघडण्यासाठी सज्ज झालेलं आहे. राजेश चव्हाण यांच्या दिग्दर्शनाखाली एक थरारक अल्ट्रा झकास ओरिजिनल हॉरर ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ ही वेब सीरिज प्रेक्षकांच्या काळजाचा ठोका चुकवणार आहे. ही वेब सीरिज अल्ट्रा झकास ओटीटीवर मराठी भाषेत आणि अल्ट्रा प्ले ओटीटीवर हिंदी भाषेत २३ जानेवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ ही कथा सानिका नावाच्या एका तरुणीभोवती फिरते, जी एका प्राचीन वाड्याशी संबंधित अदृश्य रहस्य, भयानक आणि अकल्पित घटनांमध्ये अडकते. हा वाडा एका क्रूर आत्म्याशी धर्मसेन जोडलेला आहे, जो आपल्या लोभामुळे मृत्यूनंतरही आपल्या खजिन्याचे रक्षण करत असतो. या प्रवासात सानिकाला अनाकलनीय शक्तींचा अनुभव येतो, तिचे रूप बदलते आणि ती धर्मसेनाची पत्नी हेमावतीच्या छायेत अडकते.

फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने

या वेब सिरीजमध्ये एका जुन्या वाड्याच्या बंद दारांमागे अनेक वर्षांचं अदृश्य रहस्य आणि एक भयानक शाप दडलेलं पाहायला मिळणार आहे . या वाड्यात दडलेला आहे विज्ञानाच्या पलीकडचा अदृश्य शक्तींचा खेळ, जिथे भूतकाळातील चुका वर्तमानात भयानक रूपाने समोर येताच थराराचा न थांबणारा प्रवास सुरू होतो. चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्री सुहास जोशी एका अत्यंत वेगळ्या आणि रहस्यमय भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहेत. ‘मुंज्या’ चित्रपटातील आजीच्या भूमिकेप्रमाणेच, ही भूमिका कथेला वेगळीच गहनता देणारी ठरेल. सोबत सानिया चौधरी, अभिनय सावंत, रोशन विचारे, तसेच सध्या मराठी मालिकाविश्वात प्रचंड लोकप्रिय असलेले कश्यप परुळेकर आणि नयन जाधव हे दमदार कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये पहायला मिळणार आहेत.

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

ही सिरीज सध्या मराठी आणि हिंदी भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, लवकरच ती कन्नड भाषेसह अन्य भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. त्यामुळे ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ केवळ एका प्रदेशापुरती मर्यादित न राहता, देशभरातील प्रेक्षकांना भय, रहस्य आणि थराराचा अनुभव देणार आहे. भय, भावनिक नाती, आत्मिक संघर्ष आणि स्त्रीशक्तीचा प्रभावी प्रवास दाखवणारी ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ ही केवळ एक हॉरर कथा नाही, तर स्वतःच्या सामर्थ्यावर उभे राहण्याची आणि अंधारावर मात करण्याची प्रेरणादायी कहाणी आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 02:01 PM

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

