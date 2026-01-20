Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘या’ अभिनेत्रीचा बॉलिवूडला रामराम, 10 वर्षांनंतर फोटो आला समोर, आता दिसते आधी पेक्षा अधिक सुंदर

गजनी चित्रपटातील या अभिनेत्रीने लग्नानंतर बॉलिवूड सोडले, आता तिचा 10 वर्षांनंतरचा एक फोटो व्हायरल होत आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 03:09 PM
२००८ मध्ये प्रदर्शित झालेला आमिर खानचा सुपरहिट चित्रपट “गजनी” आजही लोकांच्या मनात कोरला गेला आहे. या चित्रपटाने त्याच्या अभिनेत्रीला एका रात्रीत प्रसिद्धी मिळवून दिली आणि तिला राष्ट्रीय क्रश बनवले. या अभिनेत्रीचे नाव असिन आहे. तिच्या सौंदर्याने, आणि निरागसतेने लोकांना मोहित केले. तिची कारकीर्द खूप लांब होती. हे तिचे बॉलिवूड पदार्पण होते, माजी दक्षिण भारतीय स्टार, तिच्या आवडीने तिला पुढे नेले. तिने अक्षय कुमार आणि सलमान खान सारख्या सुपरस्टारसोबत एकामागून एक हिट चित्रपट दिले, पण एके दिवशी तिचे प्रेम जीवन अचानक चर्चेत आले. या अभिनेत्रीने लग्न केले आणि बॉलिवूडला कायमचा निरोप दिला. सोशल मीडियावर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात परत येण्याची किंवा झलक पाहण्याची लोक वर्षानुवर्षे वाट पाहत होते, परंतु तिने स्वतःला प्रसिद्धीपासून पूर्णपणे दूर केले. आता, लग्नाच्या १० वर्षांनंतर, तिची एक झलक समोर आली आहे आणि ती अजूनही पूर्वीसारखीच सुंदर दिसते.

आता, असिन पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, पण यावेळी, ती तिच्या व्यावसायिक आयुष्याची नाही तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची आहे. असिन आणि तिचा पती राहुल शर्मा यांनी लग्नाची १० वर्षे साजरी केली आहेत आणि या खास प्रसंगी राहुलने काही न पाहिलेले लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत, जे सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहेत. एका फोटोमध्ये त्यांच्या लग्नाची झलक दिसते, तर दुसऱ्या फोटोमध्ये ते दोघे जेवणाच्या टेबलावर बसलेले दिसत आहेत. असिन तिच्या चित्रपटांसारखीच चुलबुली दिसते. तिचे फोटो सोशल मीडियावर लगेच व्हायरल झाले आहेत आणि लोक आता म्हणत आहेत की असिन १० वर्षांपासून गायब असूनही आणि तिची एकही झलक पाहिली नसली तरी ती अजूनही पूर्वीसारखीच सुंदर आहे आणि तिचे सौंदर्य अजिबात कमी झालेले नाही.

हे फोटो राहुल शर्मा यांनी स्वतः त्यांच्या एक्स अकाउंटवरून पोस्ट केले आहेत. त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी असिनसोबत घालवलेल्या क्षणांची एक झलक शेअर केली. सर्वात आकर्षक फोटोमध्ये असिन पांढऱ्या लग्नाच्या गाऊनमध्ये उभी असलेली, खेळकरपणे जीभ बाहेर काढताना दिसते. फोटोमध्ये तिच्या काही जवळच्या मैत्रिणी देखील उपस्थित आहेत, ज्यामुळे हा क्षण आणखी खास बनतो. हे फोटो शेअर करताना राहुलने कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे, “१० आनंदाची वर्षे…” हा छोटासा संदेश त्यांच्या नात्याची ताकद आणि ते एकत्र शेअर करत असलेला आनंद व्यक्त करतो.


असिन आणि राहुल शर्मा यांनी जानेवारी २०१६ मध्ये लग्न केले होते. लग्नाच्या सुमारे दीड वर्षानंतर ऑक्टोबर २०१७ मध्ये त्यांनी त्यांच्या पहिल्या अपत्याचे, मुलगी अरिनचे स्वागत केले. २०२३ मध्ये घटस्फोटाच्या अफवा मोठ्या प्रमाणात पसरल्या होत्या. असिनने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवरून राहुलसोबतचे जवळजवळ सर्व फोटो डिलीट केल्याने या अफवांना सुरुवात झाली, अगदी लग्नाचे फोटोही तिच्या प्रोफाइलमधून गायब झाले. या बदलांनंतर, सोशल मीडियावर त्यांच्यात काही चांगले चालले नसल्याच्या अफवांना सुरुवात झाली. असिनने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे या अफवांना पूर्णपणे निराधार आणि बनावट म्हटले आहे, असे त्वरित स्पष्ट केले. आता, त्यांच्या १० व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त व्हायरल झालेले हे फोटो स्पष्टपणे दर्शवतात की दोघांमध्ये सर्व काही ठीक आहे आणि त्यांचे नाते पूर्वीसारखेच मजबूत आहे.

