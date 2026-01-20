Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

"बिग बॉस ओटीटी" या रिॲलिटी शोबद्दल एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. असे वृत्त आहे की निर्माते आता ही आवृत्ती प्रसारित करणार नाही आहेत. "बिग बॉस" चे एकच हिंदी आवृत्ती असेल, जी टीव्ही आणि ओटीटीवर दाखवली जणार आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 02:10 PM
“बिग बॉस” हा वादग्रस्त रिॲलिटी शो गेल्या १९ वर्षांपासून टेलिव्हिजनवर राज्य करत आहे. त्याला टक्कर देण्यासाठी, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर तीन सीझन देखील काढण्यात आले होते, प्रत्येक सीझन १.५ ते २ महिने चालायचा. आता, जर प्रेक्षक “बिग बॉस ओटीटी ३” नंतर चौथ्या सीझनची वाट पाहत असतील, तर त्यांनीती पाहू नये. कारण निर्मात्यांनी एक मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. ‘बिग बॉस’ ओटीटी आता बंद होणार असल्याचे समजले आहे.

“बिग बॉस तक” नुसार, बिग बॉस ओटीटी हिंदी अनिश्चित काळासाठी रद्द करण्यात आला आहे. निर्मात्यांनी निर्णय घेतला आहे की, ‘आतापासून फक्त एकच “बिग बॉस” हिंदीमध्ये प्रसारित होणार आहे आणि प्रेक्षक तो टीव्ही आणि ओटीटी दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर पाहू शकतात. निर्मात्यांना प्रेक्षक टीव्ही किंवा डिजिटलपुरते मर्यादित राहावे असे वाटत नाही. ते आता “बिग बॉस १९” प्रमाणेच दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर समान शो पाहू शकतील.’

‘बिग बॉस ओटीटी’ विजेते आणि होस्ट

‘बिग बॉस ओटीटी सीझन १’ चे सूत्रसंचालन करण जोहरने केले होते आणि दिव्या अग्रवाल विजेती होती. ‘बिग बॉस ओटीटी सीझन २’ चे सूत्रसंचालन सलमान खानने केले होते आणि एल्विश यादव विजेता झाला होता. ‘बिग बॉस ओटीटी ३’ चे सूत्रसंचालन अनिल कपूर यांनी दिले केले होते आणि सना मकबूलची विजेती झाली होती. सीझन ४ नंतर येणार होता, पण तो आता उपलब्ध होणार नाही. या बातमीने आता ‘बिग बॉस’ ओटीटी प्रेक्षकांना धक्का बसला आहे.

‘बिग बॉस ओटीटी’ वर नेटकऱ्यांची प्रतिक्रिया

दर्शक देखील निर्मात्यांच्या निर्णयाचे समर्थन करत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “टीव्ही आवृत्ती ओटीटीवर पाहता येत असताना वेगळ्या ओटीटी आवृत्तीची आवश्यकता नाही.” दुसऱ्याने लिहिले, “जेव्हा नियमित बिग बॉस ओटीटीवर प्रवाहित होत असेल तेव्हा बीबी ओटीटी असण्यात काही अर्थ नाही.” असे लिहून अनेक लोकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

