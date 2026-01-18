Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…

पराग त्यागी शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर दुसरे लग्न करणार का? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे, याबद्दल त्यांने आता एक खुलासा केला आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 12:56 PM
अभिनेता पराग त्यागीने गेल्या वर्षी त्याची पत्नी आणि अभिनेत्री शेफाली जरीवालाला गमावले. २०२५ हे वर्ष त्यांच्यासाठी विशेषतः दुःखद होते. पराग त्यागीने शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूतून अद्याप स्वत:ला सावरलेले नाही. पराग त्यागी आणि शेफाली जरीवालाचे २०१४ मध्ये लग्न झाले आणि त्यांचे नाते ११ वर्षे टिकले, परंतु त्यानंतर अभिनेत्रीचे निधन झाले. आता, पराग त्यागी याने अभिनेता पारस छाब्राच्या पॉडकास्टवर दुसऱ्या लग्नाच्या प्रश्नावर उत्तर दिले आहे. शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी याने दुसऱ्या लग्नाबद्दल काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊया.

पराग त्यागी नुकताच अभिनेता पारस छाब्राच्या पॉडकास्टवर दिसला. त्याने त्याच्या दुसऱ्या लग्नासह अनेक मुद्द्यांवर मोकळेपणाने भाष्य केले. पारस छाब्राने त्याला विचारले, “तुला आता तुझे आयुष्य कसे जगायचे आहे? तू पुन्हा लग्न करशील का?” पराग त्यागीने उत्तर दिले, “अनेक लोक त्यांच्या कमेंट्स आणि डीएममध्ये मला हे विचारतात. पण ती मुलगी चुकीची नसेल का? तिच्या (शेफाली जरीवाला) मध्ये माझे हृदय आहे. मी शारीरिकदृष्ट्या दुसऱ्या महिलेसोबत आहे. ती अजूनही माझ्यासोबत आहे. मला पूर्वी मूर्त गोष्टी आवडत होत्या, पण आता मी अमूर्त गोष्टीवर प्रेम करत आहे. ते म्हणतात की प्रत्येक कणात हरी असते आणि माझ्या प्रत्येक कणात एक देवदूत असतो. प्रेमाचा खरा अर्थ तो अनुभवणे आहे. मी देवाला स्पर्श करूनही पाहिलेले नाही.”

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

“काटा लगा गर्ल” म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शेफाली जरीवाला हिचा २७ जून २०२५ रोजी निधन झाले. पराग त्यागी वारंवार त्याची पत्नी शेफाली जरीवालासोबतचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. यावरून असे दिसून येते की शेफाली जरीवालाच्या निधनाने पराग त्यागी खूप दुःखी झाला आहे. दोघांनी २०१४ मध्ये लग्न केले होते आणि ते खूप आनंदी होते. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पराग त्यागीपूर्वी शेफाली जरीवाला हिचे २००४ मध्ये संगीतकार हरमीत सिंगशी लग्न झाले होते. शेफाली जरीवाला आणि हरमीत सिंग यांचा २००९ मध्ये घटस्फोट झाला.

 

A R Rahman च्या ‘जातीयवाद’ विधानावर गायक शानचे सडेतोड उत्तर; म्हणाला ‘चांगले काम करा, चांगले संगीत बनवा..’

