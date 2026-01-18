काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

अमिताभ बच्चन ८३ वर्षांचे आहेत, पण या वयातही ते कामात जोमाने व्यस्त राहतात. ते रात्री उशिरापर्यंत सोशल मीडियावर सक्रिय असतात, ट्विटर आणि ब्लॉगवर पोस्ट लिहितात. अमिताभ चित्रपट आणि “कौन बनेगा करोडपती” वर देखील काम करत आहेत. पण त्यांना सध्या एका गोष्टीचा पश्चाताप आहे आणि ती नेहमीच त्यांची राहील. अमिताभ यांनी अलीकडेच त्यांच्या ब्लॉगवर याबद्दल लिहिले आहे की जर त्यांनी एक वर्षापूर्वीच याकडे लक्ष दिले असते तर ते अधिक चांगले झाले असते.
अमिताभ बच्चन यांनी अलीकडेच वयामुळे त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर आणि कौशल्यांवर कसा परिणाम झाला आहे याबद्दल सांगितले. आज ज्या गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्या अनेक वर्षांपूर्वी शिकल्या असायला हव्यात याबद्दल ते दुःख व्यक्त करतात.
अमिताभ यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर लिहिले, “दररोज काहीतरी शिकायला मिळते, आणि खंत इतकी आहे की ती खूप वर्षांपूर्वी शिकायला हवी होती. खंत आणखी मोठी आहे कारण आता जे शिकले जात आहे ते तेव्हा अस्तित्वात नव्हते आणि काळ आणि वयानुसार, शिकण्याची इच्छा, प्रयत्न आणि ऊर्जा कमी होत चालली आहे.”
अमिताभ बच्चन पुढे लिहितात, “नवीन शोध आणि नवीन प्रणालींचा वेग इतका वेगवान आहे की जेव्हा तुम्ही त्या शिकायला सुरुवात करता तेव्हा वेळ निघून गेलेला असतो. म्हणून, आजच्या अनेक बैठकींमधून निष्कर्ष असा आहे की मूलभूत गोष्टी पूर्णपणे समजून घ्याव्यात, नंतर काम पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रतिभा आणि तज्ञांना नियुक्त करा, आणि तेच झाले.”
अमिताभ यांनी पुढे सांगितले की, जर तुम्हाला एखादे काम करता येत नसेल, किंवा तुम्हाला ते माहित नसेल, किंवा तुम्ही त्यासाठी पात्र नसाल, तर ते ठीक आहे. तुम्ही ते काम करू असे म्हणू शकता आणि नंतर ते तुमच्या आवडत्या तज्ञांना सोपवून ते पूर्ण करू शकता. तुम्हाला ते माहित नाही म्हणून एखादे काम हाती घेऊ नका; त्याऐवजी, ते घ्या आणि नियुक्ती प्रक्रियेद्वारे ते पूर्ण करा. याला आउटसोर्सिंग म्हणतात. आमच्या काळात, जर तुम्हाला एखादे काम कसे करायचे हे माहित नसेल किंवा ज्ञान नसेल, तर तुम्हाला पश्चात्ताप होईल. तुम्ही ते करू शकत नसाल किंवा करू शकत नसाल. पण आता तसे राहिलेले नाही. तुम्ही ते काम हाती घेता आणि आउटसोर्सिंगद्वारे ते पूर्ण करता.”
