Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

अमिताभ बच्चन यांनी अलीकडेच वयामुळे त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर आणि कौशल्यांवर कसा परिणाम झाला, याबद्दल सांगितले आहे

Updated On: Jan 18, 2026 | 07:42 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

अमिताभ बच्चन ८३ वर्षांचे आहेत, पण या वयातही ते कामात जोमाने व्यस्त राहतात. ते रात्री उशिरापर्यंत सोशल मीडियावर सक्रिय असतात, ट्विटर आणि ब्लॉगवर पोस्ट लिहितात. अमिताभ चित्रपट आणि “कौन बनेगा करोडपती” वर देखील काम करत आहेत. पण त्यांना सध्या एका गोष्टीचा पश्चाताप आहे आणि ती नेहमीच त्यांची राहील. अमिताभ यांनी अलीकडेच त्यांच्या ब्लॉगवर याबद्दल लिहिले आहे की जर त्यांनी एक वर्षापूर्वीच याकडे लक्ष दिले असते तर ते अधिक चांगले झाले असते.

अमिताभ बच्चन यांनी अलीकडेच वयामुळे त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर आणि कौशल्यांवर कसा परिणाम झाला आहे याबद्दल सांगितले. आज ज्या गोष्टी शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्या अनेक वर्षांपूर्वी शिकल्या असायला हव्यात याबद्दल ते दुःख व्यक्त करतात.

अमिताभ यांनी त्यांच्या ब्लॉगवर लिहिले, “दररोज काहीतरी शिकायला मिळते, आणि खंत इतकी आहे की ती खूप वर्षांपूर्वी शिकायला हवी होती. खंत आणखी मोठी आहे कारण आता जे शिकले जात आहे ते तेव्हा अस्तित्वात नव्हते आणि काळ आणि वयानुसार, शिकण्याची इच्छा, प्रयत्न आणि ऊर्जा कमी होत चालली आहे.”

अमिताभ बच्चन पुढे लिहितात, “नवीन शोध आणि नवीन प्रणालींचा वेग इतका वेगवान आहे की जेव्हा तुम्ही त्या शिकायला सुरुवात करता तेव्हा वेळ निघून गेलेला असतो. म्हणून, आजच्या अनेक बैठकींमधून निष्कर्ष असा आहे की मूलभूत गोष्टी पूर्णपणे समजून घ्याव्यात, नंतर काम पूर्ण करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रतिभा आणि तज्ञांना नियुक्त करा, आणि तेच झाले.”

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

अमिताभ यांनी पुढे सांगितले की, जर तुम्हाला एखादे काम करता येत नसेल, किंवा तुम्हाला ते माहित नसेल, किंवा तुम्ही त्यासाठी पात्र नसाल, तर ते ठीक आहे. तुम्ही ते काम करू असे म्हणू शकता आणि नंतर ते तुमच्या आवडत्या तज्ञांना सोपवून ते पूर्ण करू शकता. तुम्हाला ते माहित नाही म्हणून एखादे काम हाती घेऊ नका; त्याऐवजी, ते घ्या आणि नियुक्ती प्रक्रियेद्वारे ते पूर्ण करा. याला आउटसोर्सिंग म्हणतात. आमच्या काळात, जर तुम्हाला एखादे काम कसे करायचे हे माहित नसेल किंवा ज्ञान नसेल, तर तुम्हाला पश्चात्ताप होईल. तुम्ही ते करू शकत नसाल किंवा करू शकत नसाल. पण आता तसे राहिलेले नाही. तुम्ही ते काम हाती घेता आणि आउटसोर्सिंगद्वारे ते पूर्ण करता.”

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

Web Title: Amitabh bachchan has spoken about how age has affected his learning process and skills

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 07:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल
1

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या
2

‘अवतार 3’ OTT वर प्रदर्शित; कधी आणि कुठे पाहता येणार 11,200 कोटींचा चित्रपट? जाणून घ्या

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”
3

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

दिलीप गुपचूप BMW कारने फिरतो? फराह खान म्हणाली,”लोणावळ्यात माझी गाडी..”
4

दिलीप गुपचूप BMW कारने फिरतो? फराह खान म्हणाली,”लोणावळ्यात माझी गाडी..”

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

Jan 18, 2026 | 07:42 PM
कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

कला दिग्दर्शक नितीन बोरकर काळाच्या पडद्याआड! ब्रेन स्ट्रोकशी देत होते झुंज

Jan 18, 2026 | 07:41 PM
Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Jan 18, 2026 | 07:20 PM
शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Jan 18, 2026 | 07:18 PM
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM