Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

“मुंगेर की रानी” मध्ये मनिषाने तिच्या संघर्षाची, त्यागाची आणि धैर्याची खरी कहाणी उलगडून दाखवली आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 05:21 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मनिषा राणी, आजच्या काळातील इंडियन एंटरटेनमेंटमधील सर्वात लोकप्रिय आणि साध्या व्यक्तिमत्त्वापैकी एक, तिने आपल्या प्रेरणादायी प्रवासात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे .तिच्या पहिल्या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं आहे. , “मुंगेर की रानी” हे तिच्या पहिल्या पुस्तकाचं नाव असून तिच्या आयुष्यातील प्रवास यात वाचायला मिळणार आहे. हे पुस्तक तिचा प्रवास मंगेरच्या लहान शहरापासून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरापर्यंत दाखवते, जिथे प्रत्येक दिवशी स्वप्नांची परीक्षा घेतली जाते.

“मुंगेर की रानी” मध्ये मनिषाने तिच्या संघर्षाची, त्यागाची आणि धैर्याची खरी कहाणी उलगडून दाखवली आहे.

अलीकडेच, मनिषाने आपल्या पुस्तकाचा प्रचार करताना एक शक्तिशाली रील शेअर केली, जिथे तिने स्वतःच्या शब्दांत आपला प्रवास सांगितला:“मुंगेर ते मुंबई – ही कल्पना ऐकली की लोकांना वेडा वाटतो. पण असे म्हटले जाते की, जेव्हा एखाद्या गोष्टीसाठी तुमची खरी आवड असते आणि तुम्ही तुमच्या आवडीच्या मार्गावर ठाम असता, तेव्हा जगातील कोणतीही अडचण तुम्हाला थांबवू शकत नाही. माझ्या जवळ सुरुवातीला कुणीही आधार नव्हता, पण मी स्वतःला आधार दिला.”

‘द्वेषात आंधळे झाले आहेत…’, Chhava चित्रपटाच्या वक्तव्यावर कंगना रणौतने ए.आर. रहमानला सुनावले खडेबोल

पुस्तकात मनिषा संघर्षाची रोमँटिक गाणी गात नाही, तर त्याला प्रामाणिकपणे दाखवते. ती मंगेर सोडून फक्त आशेवर मुंबई आली, तिथे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. तिने आपल्या कौशल्यांवर मेहनत केली, जरी पैशांची कमतरता होती. बॅकग्राउंड आर्टिस्ट, वेट्रेस अशा नोकऱ्या करणे, अगदी ₹५०० मध्ये काम करणे – अशा परिस्थितीतही मनिषाने आपले स्वप्न कधीही कमी पडू दिले नाही.

”मी माफ करणार नाही..”, गोविंदाच्या अफेअरबद्दल पत्नीचा खुलासा, सुनीता आहुजा म्हणाल्या, ”पैसे संपतील तेव्हा..”

ती म्हणते, “मी गर्वाने बिहारी आहे आणि मी कधीही वाकणार नाही. मी माझा बॅग उचलून निघाले. माझ्या कौशल्यांना घालवण्यासाठी मला स्वतःवर काम करावे लागले, त्यासाठी पैशांची गरज होती, जी माझ्या जवळ नव्हती. पण मी नेहमी माझ्या स्वप्नांकडे काम केले आणि आज तुम्ही पाहत आहात की मी कुठे पोहोचले आहे.”

मनिषा पुढे म्हणते,“माझ्या पुस्तकातून मी सर्व लहान शहरातील मुलींना प्रेरित करू इच्छिते ज्यांना मोठी स्वप्ने आहेत. मी त्यांना प्रोत्साहित करू इच्छिते आणि मला ठाम विश्वास आहे की ते दिवस एक दिवस आपली स्वप्ने पूर्ण करतील.”

 

Web Title: Manisha ranis journey of struggle launches her book munger ki rani

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 05:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO
1

अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच मारली कानशिलात, म्हणाला ‘काय करणार आहेस?’ अभिनेता थक्क; पाहा VIDEO

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा
2

लग्नघटिका समीप आली! ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा, फोटो पाहा

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली
3

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम
4

Republic Day 2026: उरात अभिमानाचं वादळ येईल भरून! Airtel IPTV वर पहा ‘हे’ देशप्रेमी OTT कार्यक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन! वाशिमच्या ‘या’ पठ्ठयाची झाली निवड

Jan 22, 2026 | 03:49 PM
भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

Jan 22, 2026 | 03:42 PM
Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Basant Panchami 2026: विद्यार्थ्यांसाठी वसंत पंचमीचे महत्व आणि सरस्वती देवीचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी करा ‘हे’ उपाय

Jan 22, 2026 | 03:40 PM
Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Maruti, Tata, आणि Mahindra ला ‘या’ कारने आणलं टेन्शनमध्ये! तब्बल 5 लाख युनिट्सची केली विक्री

Jan 22, 2026 | 03:40 PM
IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

IND vs NZ : रायपूरमध्ये आणखी एकदा फलंदाजांचा हाहाकार? जाणून घ्या कशी असेल दुसऱ्या सामन्यात खेळपट्टीचा मिजाज

Jan 22, 2026 | 03:39 PM
नारळी बागा, शांत लाटा आणि स्वर्गसुख… हिवाळ्यात कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यांची पर्यटकांना भुरळ

नारळी बागा, शांत लाटा आणि स्वर्गसुख… हिवाळ्यात कोकणातील ‘या’ निसर्गरम्य समुद्रकिनाऱ्यांची पर्यटकांना भुरळ

Jan 22, 2026 | 03:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM