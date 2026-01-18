मनीषा राणीच्या संघर्षाचा प्रवास, ‘मुंगेर की राणी’ पुस्तकाचे केलं प्रकाशन; म्हणाली, ”पैसे कमावण्यासाठी”

मनिषा राणी, आजच्या काळातील इंडियन एंटरटेनमेंटमधील सर्वात लोकप्रिय आणि साध्या व्यक्तिमत्त्वापैकी एक, तिने आपल्या प्रेरणादायी प्रवासात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे .तिच्या पहिल्या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं आहे. , “मुंगेर की रानी” हे तिच्या पहिल्या पुस्तकाचं नाव असून तिच्या आयुष्यातील प्रवास यात वाचायला मिळणार आहे. हे पुस्तक तिचा प्रवास मंगेरच्या लहान शहरापासून मुंबईसारख्या मोठ्या शहरापर्यंत दाखवते, जिथे प्रत्येक दिवशी स्वप्नांची परीक्षा घेतली जाते.
“मुंगेर की रानी” मध्ये मनिषाने तिच्या संघर्षाची, त्यागाची आणि धैर्याची खरी कहाणी उलगडून दाखवली आहे.
अलीकडेच, मनिषाने आपल्या पुस्तकाचा प्रचार करताना एक शक्तिशाली रील शेअर केली, जिथे तिने स्वतःच्या शब्दांत आपला प्रवास सांगितला:“मुंगेर ते मुंबई – ही कल्पना ऐकली की लोकांना वेडा वाटतो. पण असे म्हटले जाते की, जेव्हा एखाद्या गोष्टीसाठी तुमची खरी आवड असते आणि तुम्ही तुमच्या आवडीच्या मार्गावर ठाम असता, तेव्हा जगातील कोणतीही अडचण तुम्हाला थांबवू शकत नाही. माझ्या जवळ सुरुवातीला कुणीही आधार नव्हता, पण मी स्वतःला आधार दिला.”
पुस्तकात मनिषा संघर्षाची रोमँटिक गाणी गात नाही, तर त्याला प्रामाणिकपणे दाखवते. ती मंगेर सोडून फक्त आशेवर मुंबई आली, तिथे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. तिने आपल्या कौशल्यांवर मेहनत केली, जरी पैशांची कमतरता होती. बॅकग्राउंड आर्टिस्ट, वेट्रेस अशा नोकऱ्या करणे, अगदी ₹५०० मध्ये काम करणे – अशा परिस्थितीतही मनिषाने आपले स्वप्न कधीही कमी पडू दिले नाही.
ती म्हणते, “मी गर्वाने बिहारी आहे आणि मी कधीही वाकणार नाही. मी माझा बॅग उचलून निघाले. माझ्या कौशल्यांना घालवण्यासाठी मला स्वतःवर काम करावे लागले, त्यासाठी पैशांची गरज होती, जी माझ्या जवळ नव्हती. पण मी नेहमी माझ्या स्वप्नांकडे काम केले आणि आज तुम्ही पाहत आहात की मी कुठे पोहोचले आहे.”
मनिषा पुढे म्हणते,“माझ्या पुस्तकातून मी सर्व लहान शहरातील मुलींना प्रेरित करू इच्छिते ज्यांना मोठी स्वप्ने आहेत. मी त्यांना प्रोत्साहित करू इच्छिते आणि मला ठाम विश्वास आहे की ते दिवस एक दिवस आपली स्वप्ने पूर्ण करतील.”