‘2026 तुझं शेवटचं वर्ष असेल…’, भर पोलीस चौकीत प्रसिद्ध अभिनेत्याला मिळाली धमकी, भीतीने झाला थरकाप

टीव्ही अभिनेता अनुज सचदेवाने गेल्या डिसेंबरमध्ये सोशल मीडियावर एक धक्कादायक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. त्यात एक माणूस त्याच्यावर काठीने हल्ला करत होता. आता, त्याने या घटनेबद्दल उघडपणे सांगितले आहे. छवी हुसेनच्या पॉडकास्टमध्ये त्याने म्हटले आहे की हा खून करण्याचा प्रयत्न होता. जेव्हा तो पोलिस स्टेशनला गेला तेव्हा एफआयआरमध्ये छेडछाड करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आरोपीने धमकी दिली की २०२६ हे त्याचे शेवटचे वर्ष असेल. हा सगळा प्रसंग अभिनेता सांगताना दिसला आहे.
एका मुलाखतीदरम्यान अभिनेता अनुज सचदेवा म्हणाला, “१४ डिसेंबर २०२५ रोजी, मी रात्री माझ्या कुत्र्याला एका मित्रासोबत फिरायला घेऊन जात होतो. चालत असताना, मी रस्त्याच्या कडेला एक कार उभी असलेली पाहिली आणि त्याचा फोटो काढून ग्रुपवर पोस्ट करण्याचा निर्णय घेतला. मग एक माणूस माझ्याशी बोलण्यासाठी आला आणि माझ्यावर हल्ला करू लागला.”
अभिनेता पुढे म्हणाला, “जेव्हा तो माणूस माझ्यावर ओरडू लागला, तेव्हा माझा कुत्रा स्वाभाविकपणे माझ्या बचावाला आला. मग त्याने माझ्या कुत्र्याला मारायला सुरुवात केली. जर एखादा माणूस एकटा असेल तर तो प्रतिकार करू शकतो, परंतु जर तो त्याच्या कुत्र्यासोबत किंवा मैत्रिणीसोबत असेल तर त्याची पहिली प्रवृत्ती त्यांचे रक्षण करणे असते. मी शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये, तुम्ही माझ्या मित्राला चौकीदाराला हाक मारताना ऐकू शकता.”
“हा खून करण्याचा प्रयत्न आहे.” – अनुज
यावर छावी हुस्सेन यांनी उत्तर दिले की अशा परिस्थिती हाताळण्याचा अधिकार चौकीदाराला असावा. अनुजने उत्तर दिले, “कोर्टात, जेव्हा तुम्ही एखाद्याला मारता तेव्हा त्याचा हेतू महत्त्वाचा असतो. जर कोणी तुमच्या डोक्यावर मारण्याचा प्रयत्न केला तर ते तुम्हाला मारण्याचा प्रयत्न करत असतात. हा खून करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यानंतर मी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलो. मी तिथे असताना दुसऱ्या स्टेशनचा एक पोलिस अधिकारी आला आणि माझ्या एफआयआरमध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला. माझ्यावर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीने मला पोलिस स्टेशनमध्ये धमकावण्यास सुरुवात केली, तो म्हणाला की २०२६ हे माझे शेवटचे वर्ष असेल. मला मुंबई पोलिसांकडून खूप आशा आहेत.”
आपण किती सुरक्षित आहोत?
व्हिडिओ शेअर करताना त्याने पुढे लिहिले, “जर तुमच्या स्वतःच्या समाजात चुकीच्या पद्धतीने पार्क केलेली कारसारखी छोटी गोष्ट तुमचा जीव धोक्यात घालू शकते, तर आपण खरोखर सुरक्षित आहोत का? जेव्हा कोणी तुम्हाला मारतो तेव्हा प्रतिकार करणे योग्य आहे का, की मारहाण करणे चांगले आहे?” आपण सतत कोणीतरी हिंसक किंवा आक्रमक होईल या भीतीने जगले पाहिजे का, की आपल्याला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार नाही आहे? अनुजशी संबंधित हिंसक घटनेमुळे उपस्थित झालेले हे काही प्रश्न त्याने मुलाखतीत मांडले.