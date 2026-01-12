Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

युजवेंद्र चहल- धनश्री पुन्हा एकत्र दिसतील का? रिअॅलिटी शोच्या अफवांवर क्रिकेटपटूने सोडले मौन, म्हणाला…

युजवेंद्र चहल- धनश्री पुन्हा एकत्र दिसणार असल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर जोरदार सुरू असून याबद्दल क्रिकेटपटूने भाष्य केले आहे

Updated On: Jan 12, 2026 | 03:10 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर एक बातमी फिरत आहे. घटस्फोटानंतर अलिकडेच वेगळे झालेले युजवेंद्र चहल आणि धनश्री वर्मा पुन्हा एकत्र येणार असल्याची चर्चा होती. बातमी अशी होती की या माजी जोडप्याला “द ५०” या नवीन रिअॅलिटी शोसाठी संपर्क साधण्यात आला होता. पण आता युजवेंद्र चहलने स्वतः या विषयावर भाष्य केले आहे. या बातमीने चाहते आश्चर्यचकित झाले आणि थोडे उत्साहित झाले, परंतु युजवेंद्रने या अफवांना पूर्णपणे पूर्णविराम दिला आहे.

चहलने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “युजवेंद्र चहल एका रिअॅलिटी शोमध्ये सहभागी होत असल्याच्या सध्याच्या बातम्यांमध्ये किंचितही तथ्य नाही. हे दावे केवळ अनुमानांवर आधारित आहेत आणि खोटे आहेत. युजवेंद्रचा त्या शोशी कोणताही संबंध नाही, किंवा या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आम्ही मीडिया आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना विनंती करतो की त्यांनी पडताळणीशिवाय अशा बातम्या पसरवू नयेत.”

‘द ५०’ हा रिअॅलिटी शो पूर्णपणे गेम, स्ट्रॅटेजीज आणि माइंड गेम्सवर आधारित असल्याचे म्हटले जाते. पन्नास सेलिब्रिटी एकत्र येतील आणि जोरदार स्पर्धा करतील. या शोमध्ये टीव्ही स्टार्सपासून ते सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरपर्यंत सर्वजण सहभागी होतील अशी चर्चा आहे.

‘आपण कोणत्या जगात राहतोय?,’ अंकिता आणि जयनंतर, आता नदीमच्या पाठिंब्यासाठी पुढे आली अर्पिता खान; म्हणाली…

हे सेलिब्रिटीज शोमध्ये सामील होऊ शकतात.

युजवेंद्रने नकार दिला असला तरी, स्पर्धकांची एक मोठी यादी सध्या सर्वत्रफिरत आहे. निर्माते मोठी नावे आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले जात आहे. असा अंदाज लावला जात आहे की हृतिक रोशनची गर्लफ्रेंड सबा आझाद, रॅपर एमीवे बंटाई आणि इंटरनेट सेन्सेशन ओरी दिसू शकतात. श्वेता तिवारी, अंकिता लोखंडे, निक्की तांबोळी आणि शिव ठाकरे यांसारखी नावे देखील चर्चेत आहेत.

120 Bahadur OTT Release: १२० बहादूर’ हा चित्रपट या दिवसापासून ओटीटीवर प्रदर्शित होणार, जाणून घ्या तारीख

युजवेंद्रने त्याच्या सहभागाला स्पष्टपणे नकार दिला आहे, परंतु धनश्री वर्माकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान आलेले नाही. चाहत्यांना अजूनही आशा आहे की धनश्री शोमध्ये तिची उपस्थिती जाणवेल. धनश्री अनेक रिअॅलिटी शोमध्ये बरीच सक्रिय आहे, त्यामुळे तिची एंट्री होण्याची शक्यता अजूनही आहे. एकंदरीत, युजवेंद्र आणि धनश्री शोमध्ये येण्याची शक्यता सध्या कमी दिसते. ‘द ५०’ च्या स्टार-स्टड लिस्टने चाहत्यांचा उत्साह निश्चितच वाढवला आहे.

Published On: Jan 12, 2026 | 03:10 PM

Topics:  

