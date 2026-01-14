”७ बेडरूमच्या फ्लॅटची किंमत…”, अर्चना पूरन सिंहची डायमंड रिंग चर्चेत; हिऱ्याची अंगठी पाहून सुनील ग्रोवर चकित

कपिल शर्माचा शो “द ग्रेट इंडियन कपिल शो” सध्या चर्चेत आहे, तो ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होत आहे. जवळपास चार भाग प्रदर्शित झाले आहेत. नवज्योत सिंग सिद्धू अर्चना पूरण सिंग यांच्यासोबत शोचे जज करताना दिसत आहेत. अलीकडेच, महिला क्रिकेट संघ शोमध्ये दिसला आणि अभिनेत्रीने यूट्यूबवर पडद्यामागील एक व्हिडिओ शेअर केला. त्यामध्ये, ती शोमध्ये जाण्यापूर्वी व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये सुनील ग्रोव्हर आणि कृष्णा अभिषेकसोबत मजेदार गप्पा मारताना दिसत आहे. यादरम्यान सुनील आणि कृष्णाने तिची हिऱ्याची अंगठी पाहिली आणि त्यांच्या मजेदार प्रतिक्रिया व्हायरल होत आहेत.
अर्चना पूरण सिंगने तिच्या यूट्यूब चॅनलवर पडद्यामागील एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यात अर्चनाचे संपूर्ण कुटुंब आणि पती परमीत सेठी उपस्थित आहेत आणि प्रत्येकजण विचारतो की आज काय खास आहे. अर्चना स्पष्ट करते की द कपिल शर्मा शोच्या शूटिंगचा हा पहिला दिवस आहे. त्यानंतर ती फिल्म सिटीला जाते आणि तिच्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये तयार होते. त्यानंतर किकू शारदा आणि कृष्णा अभिषेक व्हिडिओमध्ये येतात. त्यांना अर्चनाची अंगठी दिसते, त्यानंतर ते गंमतीने म्हणतात की ती खूप श्रीमंत आहे.
त्यानंतर अर्चना पूरण सिंग सुनील ग्रोव्हरच्या व्हॅनिटी व्हॅनमध्ये जाते. सुनीलला तिची अंगठी दिसते आणि तो तिला सांगतो की त्याची किंमत तिच्या मुंबईतील सात बेडरूम, स्वयंपाकघर आणि हॉल फ्लॅटइतकीच आहे, ज्याची किंमत सुमारे १० कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर तो विचारतो की शोमध्ये तिची थट्टा केल्याबद्दल तिला वाईट वाटते का. अर्चना म्हणते की तिला अजिबात वाईट वाटत नाही कारण ती या सर्वांना स्वतःचे मानते. ती असेही विचारते, “कोणीतरी हे बाहेरच्या कोणाला तरी सांगण्याचा प्रयत्न करावा.”
