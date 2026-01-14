Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Bigg Boss 19 विजेता गौरवच्या बायकोने इंटरनेटवर लावली आग, म्हणाली, ‘Obsessed…’, बोल्ड अवतारात आली समोर

गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोला ही त्याच्यापेक्षा जास्त चर्चेत आहे. आता तिने नुकतेच बाथरूम आणि बेडरूमच्या आरशातील तिचे बोल्ड फोटो पोस्ट केले आहेत, ज्यामुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 11:23 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘बिग बॉस’ विजेता गौरवच्या बायकोने इंटरनेटवर लावली आग
  • ‘Obsessed…’ म्हणत शेअर केली पोस्ट
  • चाहत्यांनी पोस्टवर केली टीका
 

टीव्ही अभिनेता गौरव खन्ना “बिग बॉस १९” हा रिॲलिटी शो जिंकल्यापासून, त्याची पत्नी आकांक्षा चमोला चर्चेत आहे. ती अनेकदा तिच्या पतीसोबत बेफिकीरपणे दिसली आहे, ज्यामुळे अनेक वापरकर्त्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता तिने तिच्या बेडरूम आणि बाथरूममधून आरशात काढलेले सेल्फी पोस्ट केले आहेत, ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे. तिचे फोटो इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. चाहते आता या फोटोला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.

Krantijyoti Vidyalay Marathi Madhyam चित्रपटाचा परदेशातही डंका! ‘या’ ठिकाणी प्रदर्शित होणार चित्रपट; कलाकारांनी दिली खुशखबर

आकांक्षा चमोला हिने तिचे फोटो इन्स्टाग्राम शेअर केले आहेत आणि त्याला कॅप्शन दिले आहे, “पुन्हा तीच सेल्फ-ऑब्सेशन समस्या.” ही पोस्ट १,००,००० हून अधिक लोकांनी लाईक केली आहे. एका चाहत्याने म्हटले आहे, “आग,” तर दुसऱ्याने म्हटले आहे, “मारून टाकले.” लोक तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. परंतु, काही नेटकऱ्यांनी टीका देखील केली आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Akanksha Chamola (@akankshagkhanna)

युजर्सनी गौरव खन्नाच्या पत्नीवर केली टीका

एकाने म्हटले, “खरं आहे, पण कठोर. इतक्या लोकप्रियतेचा काय अर्थ आहे जिथे शरीराचे अवयव उघडे करावे लागतात?” दुसऱ्याने म्हटले, “हे खूप अश्लील आहे” तिसऱ्याने म्हटले, “विखुरलेला चेहरा असलेली स्त्री.” चौथा म्हणाला, “गौरव भाईंनी यांना खूप स्वातंत्र्य दिले आहे.” तसेच काही नेटकरी तिला छपरी देखील बोलत आहे. तसेच याआधी आकांक्षाने गौरव आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अवेझ दरबारसोबत गाण्यावर नाचतानाचा एक रील शेअर केला होता, ज्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

‘कुटुंबासोबत बघता येणार नाही, असे असे सीन करणारच नाही’, यशने मोडले दिलेले वचन; Toxic च्या वादादरम्यान जुना Video Viral

“बिग बॉस १९” चे स्पर्धक दुबईमध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यानंतर गौरवने त्याची पत्नी आकांक्षा हिचा वाढदिवस देखील साजरा केला होता. तसेच “बिग बॉस १९” ची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर गौरव खन्ना आता सोशल मीडियावर चर्चेत असलेला विषय राहिला आहे. तसेच आकांक्षाच्या या चर्चेत असलेल्या फोटोनंतर दोघेही जास्त चर्चेत आले आहेत.

Web Title: Gaurav khanna wife akanksha chamola bedroom and bathroom mirror selfie

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 11:23 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…
1

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य
2

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर
3

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे
4

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM