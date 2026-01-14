Bigg Boss 19 विजेता गौरवच्या बायकोने इंटरनेटवर लावली आग, म्हणाली, ‘Obsessed…’, बोल्ड अवतारात आली समोर

टीव्ही अभिनेता गौरव खन्ना “बिग बॉस १९” हा रिॲलिटी शो जिंकल्यापासून, त्याची पत्नी आकांक्षा चमोला चर्चेत आहे. ती अनेकदा तिच्या पतीसोबत बेफिकीरपणे दिसली आहे, ज्यामुळे अनेक वापरकर्त्यांमध्ये प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आता तिने तिच्या बेडरूम आणि बाथरूममधून आरशात काढलेले सेल्फी पोस्ट केले आहेत, ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे. तिचे फोटो इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. चाहते आता या फोटोला भरभरून प्रतिसाद देत आहेत.
आकांक्षा चमोला हिने तिचे फोटो इन्स्टाग्राम शेअर केले आहेत आणि त्याला कॅप्शन दिले आहे, “पुन्हा तीच सेल्फ-ऑब्सेशन समस्या.” ही पोस्ट १,००,००० हून अधिक लोकांनी लाईक केली आहे. एका चाहत्याने म्हटले आहे, “आग,” तर दुसऱ्याने म्हटले आहे, “मारून टाकले.” लोक तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. परंतु, काही नेटकऱ्यांनी टीका देखील केली आहे.
युजर्सनी गौरव खन्नाच्या पत्नीवर केली टीका
एकाने म्हटले, “खरं आहे, पण कठोर. इतक्या लोकप्रियतेचा काय अर्थ आहे जिथे शरीराचे अवयव उघडे करावे लागतात?” दुसऱ्याने म्हटले, “हे खूप अश्लील आहे” तिसऱ्याने म्हटले, “विखुरलेला चेहरा असलेली स्त्री.” चौथा म्हणाला, “गौरव भाईंनी यांना खूप स्वातंत्र्य दिले आहे.” तसेच काही नेटकरी तिला छपरी देखील बोलत आहे. तसेच याआधी आकांक्षाने गौरव आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर अवेझ दरबारसोबत गाण्यावर नाचतानाचा एक रील शेअर केला होता, ज्याला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.
“बिग बॉस १९” चे स्पर्धक दुबईमध्ये एका कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. त्यानंतर गौरवने त्याची पत्नी आकांक्षा हिचा वाढदिवस देखील साजरा केला होता. तसेच “बिग बॉस १९” ची ट्रॉफी जिंकल्यानंतर गौरव खन्ना आता सोशल मीडियावर चर्चेत असलेला विषय राहिला आहे. तसेच आकांक्षाच्या या चर्चेत असलेल्या फोटोनंतर दोघेही जास्त चर्चेत आले आहेत.