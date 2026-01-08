Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

३७ वर्षानंतर बंद होणार मुलांचे आवडते कार्टून ‘Doraemon’, काय आहे यामागचे कारण?

२२ व्या शतकातील डोरेमॉन हे मुलांचे आवडते कार्टून आता बंद होणार असल्याचे समोर आले आहे. "डोरेमॉन" २०२५ च्या अखेरीस इंडोनेशियन चॅनेल आरसीटीआयवरून अचानक गायब झाला आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:40 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ३७ वर्षानंतर बंद होणार “डोरेमॉन”
  • काय आहे यामागचे कारण?
  • या बातमीमुळे चाहत्यांमध्ये निराशा
 

पिढ्यानपिढ्या, इंडोनेशियन रविवारची सकाळ “डोरेमॉन” पाहत सुरु करत असत, एक निळी रोबोट कॅट जी मुलांना मैत्रीचे धडे देत असे आणि त्यांच्या विचित्र गॅझेट्सने त्यांचे मनोरंजन करत असे. आता, वर्षानुवषे चालणारे कार्टून अचानक बंद होणार असल्याचे समोर आले आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ प्रसारित झाल्यानंतर, लोकप्रिय जपानी ॲनिमे शो “डोरेमॉन” इंडोनेशियन टेलिव्हिजन चॅनेल राजावली सिट्रा टेलिव्हिसी इंडोनेशिया (RCTI) वरून काढून टाकण्यात आला आहे.

इंडोनेशियामध्ये डोरेमॉन बंद

या दीर्घकाळ चालणाऱ्या कार्टूनमध्ये २२ व्या शतकातील डोरेमॉन, एक रोबोट कॅट आणि नोबिता नावाच्या मुलाची कथा सांगणारी आहे. डोरेमॉनने नोबिताला त्याच्या दैनंदिन जीवनात मदत केली. त्याला मैत्रीचे आणि आयुष्याचे घडे शिकवले आहेत. २०२५ च्या अखेरीस हे कार्टून अचानक आरसीटीआयच्या प्रोग्रामिंग शेड्यूलमधून काढून टाकण्यात आले आहे. ते ३७ वर्षांहून अधिक काळ इंडोनेशियन टेलिव्हिजनवर चालू होते. या अचानक झालेल्या बदलामुळे चाहत्यांचे मन दुखावले गेले आहे.

“एक-दोन महिन्यांत त्यांनी…” भोजपुरी गायक पवन सिंगने गुपचूप उरकले तिसरे लग्न? काकांनी सत्य केले उघड

“डोरेमॉन” ला त्यांच्या लाइनअपमधून काढून टाकण्याच्या निर्णयाबाबत आरसीटीआयने अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. त्यामुळे निराश झालेले प्रेक्षक ४ जानेवारी २०२६ पासून ब्रॉडकास्टरच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टिप्पणी करत आहेत. वापरकर्ते म्हणत आहेत की, “डोरेमॉन” त्यांच्या दिवसाचा अविभाज्य भाग होता, ज्यामुळे त्यांना दर आठवड्याला चॅनेल पाहावे असे वाटत होते. इन्स्टाग्रामवर, चाहते वारंवार शो परत करण्याची मागणी करत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “कृपया आरसीटीआयवर डोरेमॉन पुन्हा चालवा.” दुसऱ्याने टिप्पणी केली, “डोरेमॉन बंद झाल्यानंतर आरसीटीआय आता तितका मजेदार राहिलेला नाही.” तिसऱ्या प्रेक्षकांनी लिहिले, “मी फक्त डोरेमॉन पाहण्यासाठी आरसीटीआय पाहत होतो. कृपया ते परत आणा.”

या अटकळींमध्ये भर घालत, कॅटाटन फिल्म नावाच्या एका सत्यापित इन्स्टाग्राम अकाउंटने चॅनेलच्या प्रसारण वेळापत्रकाची माहिती शेअर केली. त्यात म्हटले आहे की, RCTI+ वेबसाइटवरील कार्यक्रम डेटाच्या आधारे, “Doraemon” RCTI च्या वेळापत्रकातून २९ डिसेंबर २०२५ ते ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत काढून टाकण्यात आला आहे. पोस्टमध्ये असेही म्हटले आहे की चॅनेलने अलिकडच्या काही महिन्यांत “Doraemon” चित्रपट क्वचितच प्रसारित केले आहेत.

हे लोकप्रिय कार्टून इंडोनेशियात कधी पोहोचले?

“Doraemon” पहिल्यांदा १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला इंडोनेशियन टेलिव्हिजनवर दिसले. त्याचा प्रीमियर ९ डिसेंबर १९९० रोजी झाला आणि लवकरच तो देशाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनला. रविवारी सकाळी ८ वाजता नोबिताच्या चुका आणि डोरेमॉनच्या भविष्यकालीन गॅझेट्स असलेले मजेदार भाग अनेक घरांनी पाहिले. या कार्टूनने मुलांना मैत्री, जबाबदारी आणि चिकाटीचे धडे दिले.

रमा-अक्षयच्या नात्यात येणार नवं वळण; मुरांबा मालिकेत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुरुची अडारकरची होणार एन्ट्री!

“Doraemon” इंडोनेशियन प्रेक्षकांसाठी देखील खास होते कारण ते जपानबाहेर टेलिव्हिजनवर अधिकृतपणे इंडोनेशियन डबिंगसह प्रसारित होणारे पहिले ॲनिमे होते. नंतर ते देशाच्या पॉप संस्कृतीचा एक प्रमुख भाग बनले. ते १९९० मध्ये इंडोनेशियातील पहिले खाजगी टेलिव्हिजन स्टेशन, आरसीटीआय वर प्रसारित झाले. सुरुवातीला, “डोरेमॉन” एससीटीव्ही नावाच्या चॅनेलवर प्रसारित झाले, कारण आरसीटीआयची पोहोच जकार्तापुरती मर्यादित होती. चॅनेलचा देशभर विस्तार झाल्यानंतर, ते आरसीटीआय वर कायमचे प्रसारित होऊ लागले.

“डोरेमॉन” हा चित्रपट इंडोनेशियन मुलांमध्ये मैत्री, नैतिकता आणि जादुई उपकरणे या विषयांमुळे लोकप्रिय झाला. कार्टून बंद झाल्यामुळे सर्व व्यासपीठांवर व्यापक वादविवाद सुरू झाले आहेत. “डोरेमॉन” हा चित्रपट पहिल्यांदा १९७९ मध्ये जपानमध्ये असाही टीव्हीवर प्रसारित झाला. त्याची आकर्षक कथा, विज्ञानकथा आणि विनोद यांचे मिश्रण, जपान आणि इंडोनेशियातील मुलांमध्ये लोकप्रिय झाली.

Web Title: Doraemon bids farewell to indonesian tv after 35 years run fans sad rcti first japanese anime

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 02:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!
1

Movie Collection: ‘क्रांतीज्योती विद्यालय मराठी माध्यम’ बॉक्स ऑफिसवर सुस्साट, दोन आठवड्यात केली एवढ्या कोटींची कमाई!

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले
2

‘हिंदी मध्ये? हा महाराष्ट्र आहे भाऊ’, आता भाषेच्या वादात अडकला आमिर खान, अभिनेत्याने हिंदीत बोलणे टाळले

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!
3

नवीन हॉरर वेब सिरीज ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ हिंदी आणि मराठी भाषेत प्रेक्षकांच्या भेटीला!

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत
4

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM