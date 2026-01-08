३७ वर्षानंतर बंद होणार मुलांचे आवडते कार्टून ‘Doraemon’, काय आहे यामागचे कारण?

पिढ्यानपिढ्या, इंडोनेशियन रविवारची सकाळ “डोरेमॉन” पाहत सुरु करत असत, एक निळी रोबोट कॅट जी मुलांना मैत्रीचे धडे देत असे आणि त्यांच्या विचित्र गॅझेट्सने त्यांचे मनोरंजन करत असे. आता, वर्षानुवषे चालणारे कार्टून अचानक बंद होणार असल्याचे समोर आले आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ प्रसारित झाल्यानंतर, लोकप्रिय जपानी ॲनिमे शो “डोरेमॉन” इंडोनेशियन टेलिव्हिजन चॅनेल राजावली सिट्रा टेलिव्हिसी इंडोनेशिया (RCTI) वरून काढून टाकण्यात आला आहे.
इंडोनेशियामध्ये डोरेमॉन बंद
या दीर्घकाळ चालणाऱ्या कार्टूनमध्ये २२ व्या शतकातील डोरेमॉन, एक रोबोट कॅट आणि नोबिता नावाच्या मुलाची कथा सांगणारी आहे. डोरेमॉनने नोबिताला त्याच्या दैनंदिन जीवनात मदत केली. त्याला मैत्रीचे आणि आयुष्याचे घडे शिकवले आहेत. २०२५ च्या अखेरीस हे कार्टून अचानक आरसीटीआयच्या प्रोग्रामिंग शेड्यूलमधून काढून टाकण्यात आले आहे. ते ३७ वर्षांहून अधिक काळ इंडोनेशियन टेलिव्हिजनवर चालू होते. या अचानक झालेल्या बदलामुळे चाहत्यांचे मन दुखावले गेले आहे.
“डोरेमॉन” ला त्यांच्या लाइनअपमधून काढून टाकण्याच्या निर्णयाबाबत आरसीटीआयने अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. त्यामुळे निराश झालेले प्रेक्षक ४ जानेवारी २०२६ पासून ब्रॉडकास्टरच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टिप्पणी करत आहेत. वापरकर्ते म्हणत आहेत की, “डोरेमॉन” त्यांच्या दिवसाचा अविभाज्य भाग होता, ज्यामुळे त्यांना दर आठवड्याला चॅनेल पाहावे असे वाटत होते. इन्स्टाग्रामवर, चाहते वारंवार शो परत करण्याची मागणी करत आहेत. एका वापरकर्त्याने लिहिले, “कृपया आरसीटीआयवर डोरेमॉन पुन्हा चालवा.” दुसऱ्याने टिप्पणी केली, “डोरेमॉन बंद झाल्यानंतर आरसीटीआय आता तितका मजेदार राहिलेला नाही.” तिसऱ्या प्रेक्षकांनी लिहिले, “मी फक्त डोरेमॉन पाहण्यासाठी आरसीटीआय पाहत होतो. कृपया ते परत आणा.”
या अटकळींमध्ये भर घालत, कॅटाटन फिल्म नावाच्या एका सत्यापित इन्स्टाग्राम अकाउंटने चॅनेलच्या प्रसारण वेळापत्रकाची माहिती शेअर केली. त्यात म्हटले आहे की, RCTI+ वेबसाइटवरील कार्यक्रम डेटाच्या आधारे, “Doraemon” RCTI च्या वेळापत्रकातून २९ डिसेंबर २०२५ ते ४ जानेवारी २०२६ पर्यंत काढून टाकण्यात आला आहे. पोस्टमध्ये असेही म्हटले आहे की चॅनेलने अलिकडच्या काही महिन्यांत “Doraemon” चित्रपट क्वचितच प्रसारित केले आहेत.
हे लोकप्रिय कार्टून इंडोनेशियात कधी पोहोचले?
“Doraemon” पहिल्यांदा १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला इंडोनेशियन टेलिव्हिजनवर दिसले. त्याचा प्रीमियर ९ डिसेंबर १९९० रोजी झाला आणि लवकरच तो देशाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनला. रविवारी सकाळी ८ वाजता नोबिताच्या चुका आणि डोरेमॉनच्या भविष्यकालीन गॅझेट्स असलेले मजेदार भाग अनेक घरांनी पाहिले. या कार्टूनने मुलांना मैत्री, जबाबदारी आणि चिकाटीचे धडे दिले.
“Doraemon” इंडोनेशियन प्रेक्षकांसाठी देखील खास होते कारण ते जपानबाहेर टेलिव्हिजनवर अधिकृतपणे इंडोनेशियन डबिंगसह प्रसारित होणारे पहिले ॲनिमे होते. नंतर ते देशाच्या पॉप संस्कृतीचा एक प्रमुख भाग बनले. ते १९९० मध्ये इंडोनेशियातील पहिले खाजगी टेलिव्हिजन स्टेशन, आरसीटीआय वर प्रसारित झाले. सुरुवातीला, “डोरेमॉन” एससीटीव्ही नावाच्या चॅनेलवर प्रसारित झाले, कारण आरसीटीआयची पोहोच जकार्तापुरती मर्यादित होती. चॅनेलचा देशभर विस्तार झाल्यानंतर, ते आरसीटीआय वर कायमचे प्रसारित होऊ लागले.
“डोरेमॉन” हा चित्रपट इंडोनेशियन मुलांमध्ये मैत्री, नैतिकता आणि जादुई उपकरणे या विषयांमुळे लोकप्रिय झाला. कार्टून बंद झाल्यामुळे सर्व व्यासपीठांवर व्यापक वादविवाद सुरू झाले आहेत. “डोरेमॉन” हा चित्रपट पहिल्यांदा १९७९ मध्ये जपानमध्ये असाही टीव्हीवर प्रसारित झाला. त्याची आकर्षक कथा, विज्ञानकथा आणि विनोद यांचे मिश्रण, जपान आणि इंडोनेशियातील मुलांमध्ये लोकप्रिय झाली.