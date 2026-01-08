Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

रमा-अक्षयच्या नात्यात येणार नवं वळण; मुरांबा मालिकेत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुरुची अडारकरची होणार एन्ट्री!

'मुरांबा' मालिकेला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळालं आहे. आणि आता प्रेक्षकांना मालिकेमध्ये नवा ट्विस्ट पाहायला मिळाला आहे. मालिकेमध्ये आता नवीन अभिनेत्रीची एन्ट्री झाली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 02:22 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

‘मुरांबा’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. या मालिकेत आता सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुरुची अडारकर नव्या भूमिकेत दिसणार आहे. या मालिकेत शशांक केतकर आणि शिवानी मुंढेकर हे दोघेही मुख्य भूमिका करत आहेत. ही मालिका स्टारप्रवाह वर दररोज दुपारी 1.30 वाजता प्रेक्षकांच्या भेटीस येते, तसेच या मालिकेला प्रेक्षकांचे भरभरून प्रेम मिळाले आहे.

स्टार प्रवाहवरची मुरांबा ही मालिका तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. प्रेक्षकांची लाडकी जोडी अर्थात रमा-अक्षयच्या नात्यात लवकरच नवं वळण येणार आहे. आता रमा-अक्षय नाही तर स्वरा-अक्षय ही नवी जोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सुरुची अडारकर स्वरा ही भूमिका साकारणार असून जवळपास १६ वर्षांनंतर ती स्टार प्रवाहच्या मालिकेत दिसणार आहे.

 

 

स्वरा या पात्राविषयी सांगताना सुरुची म्हणाली, ‘साधारण १६ वर्षांपूर्वी स्टार प्रवाहच्या ओळख या मालिकेने मला अभिनेत्री म्हणून खऱ्या अर्थाने ओळख दिली. पुन्हा एकदा स्टार प्रवाहच्या कुटुंबात येताना अतिशय आनंद होत आहे.’ अभिनेत्री पुढे म्हणाली, ‘रतर पॉझिटिव्ह व्यक्तिरेखा साकारायची होती आणि स्वरा या भूमिकेसाठी विचारणा झाली. स्वरा अतिशय सुंदर, हुशार आणि आत्मविश्वासू मुलगी आहे. प्रचंड हळवी असल्यामुळे तिच्या डोळ्यात टचकन पाणी येतं.’

‘एकमेकांवर खरं प्रेम करणाऱ्या माणसांनी कधी दूर जाऊ नये असं स्वराचं मत आहे. त्यामुळे रमा-अक्षयच्या नात्यात स्वराच्या येण्याने नेमकं काय घडणार हे पहाणं उत्सुकतेचं असणार आहे.’ असे अभिनेत्रीने म्हटलं आहे.

Web Title: Major twist in muramba serial suruchi adarkar entry in star pravah serial starring shashank ketkar and shivani mundhekar

Published On: Jan 08, 2026 | 01:28 PM

