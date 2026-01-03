Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘ब्यूटी विद ब्रेन! ती केवळ अभिनयात नाही तर विमाने उडवण्यातही पारंगत; ‘ही’ अभिनेत्री खऱ्या आयुष्यात आहे पायलट

बॉलिवूडची ही अभिनेत्री केवळ अभिनय क्षेत्रातच नाही तर खऱ्या आयुष्यात पायलट देखील आहे. जी नुकतीच 'द फॅमिली मॅन' सीरिजमध्येही दिसली

Updated On: Jan 03, 2026 | 05:36 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूडची बहुप्रतिभावान अभिनेत्री गुल पनाग आज तिचा ४७ वा वाढदिवस साजरा करत आहे.तिचे वडील भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट जनरल होते, त्यामुळे तिने विविध ठिकाणी शिक्षण घेतले. तिने गणितात बॅचलर पदवी आणि राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. गुल पनाग ही तिच्या सौंदर्य आणि अभिनयासाठी ओळखली जाणारी बॉलिवूड अभिनेत्री आहे आणि तिला डिंपल गर्ल म्हणूनही ओळखले जाते. तिला मोटारसायकल चालवणे आणि विमान उडवणे देखील आवडते. गुलने १९९९ मध्ये मिस इंडियाचा किताब जिंकला. या अभिनेत्रीने मॉडेलिंगने तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि मिस इंडियाचा किताब जिंकल्यानंतर तिने अभिनयाला सुरुवात केली. तथापि, मिस इंडियाचा किताब तिच्या कारकिर्दीत अडथळा ठरला.

अभिनेत्री ते पायलट आणि राजकारण
गुल पनागने २००३ मध्ये “धूप” या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. तिने “झोर,” “डोर,” आणि “निरमा सिक्स फीट अंडर” सारख्या लोकप्रिय चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. अभिनयाव्यतिरिक्त, गुल एक पायलट आहे आणि तिच्याकडे व्यावसायिक पायलट परवाना आहे. शिवाय, तिला मोटारसायकल चालवण्याची आवड आहे. गुलने चंदीगड लोकसभा निवडणूक लढवून राजकारणातही हात आजमावला, परंतु किरण खेर यांच्याकडून तिला पराभव पत्करावा लागला. हिंदी चित्रपटांव्यतिरिक्त, ती पंजाबी चित्रपट आणि मालिकांमध्येही दिसली आहे.

जेव्हा मिस इंडियाचा टॅग अभिनेत्रीसाठी समस्या बनला
नवभारतला दिलेल्या जुन्या मुलाखतीत गुल पनागने खुलासा केला की, “चित्रपट निर्माते मिस इंडिया गुलला गंभीर भूमिकांमध्ये घेण्यास घाबरत होते आणि तिला फक्त ग्लॅमरस भूमिका देऊ करत होते. मिस इंडियाचा किताब माझ्यासाठी अडथळा ठरला. जर एखाद्या अभिनेत्रीला केवळ ग्लॅमरस भूमिकांवर आधारित भूमिका करायच्या असतील तर ती किताब एक मोठी उपलब्धी मानली जाते. म्हणूनच, मला गंभीर भूमिकांमध्ये कास्ट केलं जात नव्हतं , जे माझ्यासाठी एक अडचण ठरली.”

Dhurandhar नंतर रणवीर सिंह आणि अनुष्काची जोडी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला, कधी होणार चित्रपट री-रिलीज? वाचा सविस्तर…

गुल पनागची हिट कारकीर्द
गुल पनाग ही एक अभिनेत्री आहे जी अनेक चित्रपट आणि वेब सिरीजमध्ये दिसली आहे. तिने २००७ मध्ये झी सिने क्रिटिक्स पुरस्कार जिंकला आणि २०२० मध्ये पाताल लोकसाठी सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीसाठी फिल्मफेअर ओटीटी पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले. ती कर्नल शमशेर सिंग फाउंडेशन चालवते, वोक्हार्ट फाउंडेशनच्या सल्लागार मंडळावर काम करते आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चळवळ आणि २०१० च्या दिल्ली हाफ मॅरेथॉनसारख्या सामाजिक कार्यात भाग घेतला आहे.

Kriti Sanonच्या बहीणीचा पार पडला साखरपुडा, डायमंड रिंगने वेधले लक्ष, नुपूर सेनन–स्टेबिन बेनच्या साखरपुड्याचे रोमँटिक फोटो समोर

गुल पनागचा पती कोण आहे?

१३ मार्च २०११ रोजी चंदीगडमध्ये या अभिनेत्रीने एअरलाइन पायलट ऋषी अटारीशी लग्न केले आणि त्यांना निहाल नावाचा एक मुलगा आहे. या जोडप्याने गुरुद्वारामध्ये पारंपारिक पंजाबी शीख समारंभात लग्न केले. अभिनेत्री गुल सोशल मीडियावर क्वचितच सक्रिय असते, परंतु ती तिच्या आयुष्यातील सुंदर क्षण शेअर करत राहते.

Published On: Jan 03, 2026 | 05:36 PM

