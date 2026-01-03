Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dhurandhar नंतर रणवीर सिंह आणि अनुष्काची जोडी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला, कधी होणार चित्रपट री-रिलीज? वाचा सविस्तर…

धुंरधरच्या यशानंतर रणवीर सिंहचा 'हा' चित्रपट पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हा चित्रपट 'या' तारखेला चित्रपटगृहात रिलीज होणार आहे

Updated On: Jan 03, 2026 | 04:53 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेता रणवीर सिंहचा “धुरंधर” हा चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर जवळपास ८०० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. ५ डिसेंबर रोजी मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित झालेल्या “धुरंधर” चित्रपटाची क्रेझ कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. दरम्यान, रणवीर सिंहच्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे आणि त्यांना नवीन वर्षाची भेट मिळणार आहे. खरं तर, अभिनेत्याचा एक चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये पुन्हा प्रदर्शित होणार आहे. चला जाणून घेऊया रणवीर सिंहचा कोणता चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये पुन्हा प्रदर्शित होणार आहे.

रणवीर सिंहने २०१० मध्ये “बँड बाजा बारात” या चित्रपटाने आपल्या अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अभिनीत या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. पीव्हीआर आणि आयनॉक्सने आता “बँड बाजा बारात” पुन्हा थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लिहिले आहे की, “रणवीर सिंह आणि अनुष्का शर्माचा रोमँटिक कॉमेडी जो कधीही जुना होत नाही. बँड बाजा बारात पुन्हा मोठ्या पडद्यावर आला आहे. पुन्हा मजा करा. बँड बाजा बारात १६ जानेवारी रोजी पीव्हीआर आणि आयनॉक्समध्ये पुन्हा प्रदर्शित होत आहे.” मनीष शर्मा दिग्दर्शित “बँड बाजा बारात” ने बॉक्स ऑफिसवर जगभरात ३० कोटींची कमाई केली. चित्रपटाचे बजेट १५ कोटी होते. रणवीर सिंहच्या “बँड बाजा बारात” च्या पुन्हा प्रदर्शित होण्याच्या घोषणेमुळे चाहते खूप आनंदी आहेत. आता हा चित्रपट पुन्हा थिएटरमध्ये आल्यावर बॉक्स ऑफिसवर कसा कामगिरी करतो हे पाहणे बाकी आहे.

Kriti Sanonच्या बहीणीचा पार पडला साखरपुडा, डायमंड रिंगने वेधले लक्ष, नुपूर सेनन–स्टेबिन बेनच्या साखरपुड्याचे रोमँटिक फोटो समोर

2010 मध्ये “बँड बाजा बारात” नंतर आपल्या करिअरची सुरुवात करणाऱ्या रणवीर सिंगने “गोलियों की रासलीला राम लीला,” “गुंडे,” “बाजीराव मस्तानी,” “पद्मावत,” “सिम्बा,” “गली बॉय,” “सूर्यवंशी,” “83,” “अनिंहम किनियो” यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रणवीर सिंगचा चित्रपट “धुरंधर” सध्या थिएटरमध्ये आहे आणि त्याने जगभरात 1100 कोटींची कमाई केली आहे. आदित्य धर दिग्दर्शित या चित्रपटात रणवीर सिंग, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, राकेश बेदी आणि सारा अली खान यांच्याही भूमिका आहेत. “धुरंधर,” “धुरंधर 2” चा दुसरा भाग 19 मार्च रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Jan 03, 2026 | 04:53 PM

