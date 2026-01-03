शेणाने रंगवलेल्या भिंती; फराह खानने उघड केला नितीन गडकरींच्या घराचा वेगळा पैलू, पाहा Video

बॉलिवूडमधील लोकप्रियनृत्य-दिग्दर्शिका फराह खान तिच्या यूट्यूब चॅनेलमधून सेलिब्रिटिंच्या घरांची सफर चाहत्यांना दाखवत असते. अलीकडेच ती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरी पोहोचली आहे. फराह खान तिचा कुक दिलीपसह नितीन गडकरींच्या दिल्लीतील घराची सफर केली.
फराह पहिल्यांदाच एका राजकारण्याला शोमध्ये पाहून खूप घाबरली. गडकरींनी त्यांना आत बोलावले आणि त्यांना त्यांचा कॉन्फरन्स रूम दाखवला, ज्याच्या भिंती शेणाने रंगवल्या होत्या. त्यांनी फराह आणि दिलीप यांना अंदाज लावण्यास सांगितले की कोणती भिंत शेणाने रंगवली आहे आणि कोणती शेणाने रंगवली आहे. जेव्हा ते शक्य झाले नाही, तेव्हा गडकरींनी सत्य सांगितले.
यावेळी गडकरींना त्यांच्या वेळापत्रकाबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, “आता रात्रीचे ९:३० वाजले आहेत आणि तुम्हाला भेटल्यानंतर, पहाटे १ वाजेपर्यंत माझे अनेक अपॉइंटमेंट आहेत. त्यानंतर मी सकाळी ७ वाजता उठतो आणि अडीच तास व्यायाम करतो. माझे वजन एकेकाळी १३५ किलो होते आणि आता माझे वजन ८९ किलो आहे. या दिनचर्येचे माझ्या चेहऱ्यावर सकारात्मक परिणाम तुम्ही पाहू शकता.”
नितीन गडकरी यांचे बोलणे ऐकून फराह खान अवाक झाल्या. दिलीपला गडकरी यांनी विचारले की, तुझे गाव कोणते आहे… दिलीप म्हणाला बिहार… त्यावर गडकरी यांनी म्हटले की, मी बिहारमध्ये खूप जास्त रस्ते बनवले आहेत. यावेळी दिलीप त्याच्या गावातील छोट्या रस्त्याबद्दल बोलताना दिसला. यावर गडकरी म्हणाले की, मी मोठे महामार्ग बनवतो.
दिलीपने रस्त्याची मागणी केली
नितीन गडकरींच्या घरी गेल्यानंतर फराहचा कुक दिलीपने लगेच गडकरींना सांगितले, “साहेब, कृपया माझ्या गावात, दरभंगामध्ये एक रस्ता बांधा!” यावर लगेच प्रतिक्रिया देताना, फराहने तिच्या डोक्यावर खोकरपणे हात मारला आणि टोमणा मारला, “अरे! साहेब, तुम्ही इतके मोठे उड्डाणपूल आणि द्रुतगती महामार्ग बांधत आहात.” दिलीप पुढे म्हणाला की त्यांच्या गावात चांगले रस्ते बांधल्यानेही मोठी मदत होईल, ज्यामुळे गडकरींना हसू आले.