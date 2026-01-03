Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Nitin Gadkari Shows Farah Khan Gobar Painted Walls Of His Home Cook Dilip Ask Him For Roads In Village

शेणाने रंगवलेल्या भिंती; फराह खानने उघड केला नितीन गडकरींच्या घराचा वेगळा पैलू, पाहा Video

दिग्दर्शिका फराह खान तिच्या यूट्यूब चॅनेलमधून सेलिब्रिटिंच्या घरांची सफर चाहत्यांना दाखवत असते. अलीकडेच ती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरी पोहोचली आहे

Updated On: Jan 03, 2026 | 02:31 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूडमधील लोकप्रियनृत्य-दिग्दर्शिका फराह खान तिच्या यूट्यूब चॅनेलमधून सेलिब्रिटिंच्या घरांची सफर चाहत्यांना दाखवत असते. अलीकडेच ती केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या घरी पोहोचली आहे. फराह खान तिचा कुक दिलीपसह नितीन गडकरींच्या दिल्लीतील घराची सफर केली.

फराह पहिल्यांदाच एका राजकारण्याला शोमध्ये पाहून खूप घाबरली. गडकरींनी त्यांना आत बोलावले आणि त्यांना त्यांचा कॉन्फरन्स रूम दाखवला, ज्याच्या भिंती शेणाने रंगवल्या होत्या. त्यांनी फराह आणि दिलीप यांना अंदाज लावण्यास सांगितले की कोणती भिंत शेणाने रंगवली आहे आणि कोणती शेणाने रंगवली आहे. जेव्हा ते शक्य झाले नाही, तेव्हा गडकरींनी सत्य सांगितले.

यावेळी गडकरींना त्यांच्या वेळापत्रकाबद्दल विचारण्यात आले,  तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले, “आता रात्रीचे ९:३० वाजले आहेत आणि तुम्हाला भेटल्यानंतर, पहाटे १ वाजेपर्यंत माझे अनेक अपॉइंटमेंट आहेत. त्यानंतर मी सकाळी ७ वाजता उठतो आणि अडीच तास व्यायाम करतो. माझे वजन एकेकाळी १३५ किलो होते आणि आता माझे वजन ८९ किलो आहे. या दिनचर्येचे माझ्या चेहऱ्यावर सकारात्मक परिणाम तुम्ही पाहू शकता.”

नितीन गडकरी यांचे बोलणे ऐकून फराह खान अवाक झाल्या. दिलीपला गडकरी यांनी विचारले की, तुझे गाव कोणते आहे… दिलीप म्हणाला बिहार… त्यावर गडकरी यांनी म्हटले की, मी बिहारमध्ये खूप जास्त रस्ते बनवले आहेत. यावेळी दिलीप त्याच्या गावातील छोट्या रस्त्याबद्दल बोलताना दिसला. यावर गडकरी म्हणाले की, मी मोठे महामार्ग बनवतो.

दिलीपने रस्त्याची मागणी केली
नितीन गडकरींच्या घरी गेल्यानंतर फराहचा कुक दिलीपने लगेच गडकरींना सांगितले, “साहेब, कृपया माझ्या गावात, दरभंगामध्ये एक रस्ता बांधा!” यावर लगेच प्रतिक्रिया देताना, फराहने तिच्या डोक्यावर खोकरपणे हात मारला आणि टोमणा मारला, “अरे! साहेब, तुम्ही इतके मोठे उड्डाणपूल आणि द्रुतगती महामार्ग बांधत आहात.” दिलीप पुढे म्हणाला की त्यांच्या गावात चांगले रस्ते बांधल्यानेही मोठी मदत होईल, ज्यामुळे गडकरींना हसू आले.

Web Title: Nitin gadkari shows farah khan gobar painted walls of his home cook dilip ask him for roads in village

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?
1

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

Bigg Boss Marathi 6: घरातील वाद टोकाला, अनुश्रीच्या वागण्यामुळे राकेश बापटचा संयम सुटला; घर सोडण्याचा दिला इशारा
2

Bigg Boss Marathi 6: घरातील वाद टोकाला, अनुश्रीच्या वागण्यामुळे राकेश बापटचा संयम सुटला; घर सोडण्याचा दिला इशारा

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?
3

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल
4

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

Jan 19, 2026 | 02:32 PM
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM
Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Pune Grand Tour 2026: प्रदूषणमुक्तीसाठी पुण्याचे मोठे पाऊल; ‘प्रोलॉग’ रेसने सायकलिंग स्पर्धेचा दिमाखदार प्रारंभ

Jan 19, 2026 | 02:18 PM
PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल

Jan 19, 2026 | 02:16 PM
कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

कर्नाळ्याच्या वनराईत ‘स्वर्गीय नर्तकाचे’ आगमन! लांबसडक शेपटीसह निळसर तुऱ्याने सजलेला पक्षी

Jan 19, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM