प्रभासचा Baahubali The Epic लवकरच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर येणार; जाणून घ्या कठे, कधी होणार प्रदर्शित?

भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात जर कोणत्याही चित्रपटाने कथाकथन, भव्यता आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत नवीन पाया रचला असेल तर तो एसएस राजामौली यांचा “बाहुबली” आहे. “बाहुबली: द एपिक” या नावाने थिएटरमध्ये पुन्हा प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट या ख्रिसमसला ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.
हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. “बाहुबली: द एपिक” हा “बाहुबली: द बिगिनिंग” (२०१५) आणि “बाहुबली २: द कन्क्लुजन” (२०१७) चा एक खास आवृत्ती आहे, जो एकाच चित्रपटाच्या रूपात सादर केला गेला आहे. संपूर्ण कथा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय आणि नवीन पद्धतीने पाहू इच्छिणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी हा सीझन एक खास अनुभव मानला जातो.
‘धुरंधर’मुळे ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ चे रिलीजआधीच मोठे नुकसान; ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये एवढीच कमाई
आता, चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, “बाहुबली: द एपिक” २५ डिसेंबर रोजी, ख्रिसमसच्या दिवशी नेटफ्लिक्सवर प्रसारित होणार आहे. अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टची वाट पाहत असताना, प्लॅटफॉर्मवर त्याच्या उपस्थितीचे संकेत स्पष्ट आहेत. अंदाजे ३ तास ४३ मिनिटांच्या रनटाइमसह, चित्रपटात महिष्मतीच्या सिंहासनाची गाथा दाखवण्यात आली आहे, ज्यामध्ये एक योद्धा त्याच्या वडिलांच्या विश्वासघाताचा बदला घेण्यासाठी उभा राहतो.
या विशेष आवृत्तीमुळे कथेत झाली वाढ
या विशेष आवृत्तीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे ही कथा अधिक सहज आणि भावनिक प्रवाहात सादर केली जाते. चित्रपटाच्या शेवटी, “बाहुबली: द इटरनल वॉर” नावाचा एक ॲनिमेटेड चित्रपट देखील जाहीर करण्यात आला, जो ईशान शुक्ला दिग्दर्शित करणार आहे. बाहुबलीच्या जगात अजूनही बरेच काही पाहायचे आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच चाहते हा चित्रपट पाहण्यासाठी देखील उत्सुक आहेत.
Crazy Movie: डोळे खिळवणारा सस्पेन्स! ‘क्रेझी’ 2025 मधील सर्वात दमदार हिंदी थ्रिलर चित्रपट
“बाहुबली” चे बॉक्स ऑफिस ब्रेक
बाहुबली फ्रँचायझीने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आहे. “बाहुबली” ने जगभरात अंदाजे ₹650 कोटींची कमाई केली, तर “बाहुबली 2” ने अंदाजे ₹1788 कोटींची कमाई केली आहे, ज्यामुळे भारतीय चित्रपटांना जागतिक ओळख मिळाली. पुन्हा प्रदर्शित झाल्यानंतरही, फ्रँचायझीने “सनम तेरी कसम,” “तुंबाड,” आणि “गिल्ली” सारख्या चित्रपटांच्या पुनर्प्रकाशित कलेक्शनला मागे टाकत नवीन कमाईचे विक्रम प्रस्थापित केले आहे.
राजामौली “वाराणसी” वर काम करत आहेत
“बाहुबली” नंतर एस.एस. राजामौली यांनी “आरआरआर” सारखा चित्रपट बनवला, ज्याने ऑस्कर आणि गोल्डन ग्लोब सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताचे नाव गाजवले. ते आता महेश बाबू, प्रियांका चोप्रा आणि पृथ्वीराज सुकुमारन यांच्यासोबत “वाराणसी” या त्यांच्या पुढील चित्रपटावर काम करत आहेत, जो २०२७ च्या संक्रांतीला प्रदर्शित होणार असल्याचे समजले आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी देखील चाहते खूप उत्सुक आहेत.