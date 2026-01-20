Border 2 Advance Booking: अवघ्या २४ तासांत ५३,००० तिकिटांची विक्री, चित्रपटाची धमाकेदार सुरुवात

सनी देओल, अहान शेट्टी, वरुण धवन आणि दिलजीत दोसांझ यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला “बॉर्डर २” हा चित्रपट प्रदर्शित होण्यास आता काही दिवसच उरले आहेत. हा चित्रपट २३ जानेवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चित्रपटाचे ॲडव्हान्स बुकिंग १९ जानेवारी रोजी सुरू झाले आणि पहिल्या २४ तासांत ७,२५७ शोसाठी ५३,००० हून अधिक तिकिटे विकली गेली आहे. ॲडव्हान्स बुकिंगचे आणखी तीन दिवस शिल्लक असताना, चित्रपट पहिल्या दिवशीच दमदार ठरण्याची शक्यता आहे.
सनी देओल अभिनीत “बॉर्डर २” हा चित्रपट, जो १९९७ मध्ये आलेल्या जेपी दत्ता यांच्या “बॉर्डर” या चित्रपटाचा सिक्वेल आहे, तो अंदाजे २५० कोटी बजेटमध्ये बनवण्यात आला आहे आणि त्यातील नऊ गाण्यांनी आधीच प्रेक्षकांना भुरळ चढली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा चित्रपट ५,००० हून अधिक स्क्रीनवर प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात ‘गदर २’ सारखाच एक जुनाट अनुभव देखील पाहायला मिळणार आहे आणि ट्रेलर आणि गाण्यांच्या रिलीजसह सोशल मीडियावर हे दिसून येत आहे.
‘बॉर्डर २’ साठी ॲडव्हान्स बुकिंग
सॅकनिकच्या मते, ‘बॉर्डर २’ साठी पहिल्या दिवसाच्या ॲडव्हान्स बुकिंगने पहिल्या २४ तासांत ₹१.६९ कोटींची कमाई केली आहे. ब्लॉक केलेल्या जागा जोडल्यास एकूण ₹४.५६ कोटींची कमाई झाली आहे. सनी देओलच्या ‘गदर २’ चित्रपटाने रिलीजपूर्वी ॲडव्हान्स बुकिंगमधून १७.६ कोटी रुपयांची कमाई केली. ७,२२,८२१ तिकिटे विकली गेली. पुढील तीन दिवसांत ‘बॉर्डर २’ हा आकडा ओलांडेल अशी अपेक्षा आहे.
‘बॉर्डर २’ च्या कलाकारांचे किती आहे मानधन?
झी न्यूजच्या वृत्तानुसार, चित्रपटाच्या कलाकारांच्या मानधनाबद्दल, सनी देओलने ५० कोटी, वरुण धवनने ८-१० कोटी आणि दिलजीत दोसांझने ४-५ कोटी रुपये घेतले. परंतु, अहान शेट्टीच्या मानधनाबद्दलची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. या चित्रपटात मेधा राणा, मोना सिंग, सोनम बाजवा आणि अन्या सिंग यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका पाहायला मिळाल्या आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती जेपी दत्ताची मुलगी निधी दत्ता यांनी केली होती आणि दिग्दर्शन अनुराग सिंग यांनी केले होते.