Border 2: सनी देओलच्या अभिनयाला टाळ्यांचा कडकडाट; वरुण, दिलजीत आणि अहाननेही केली जादू, जाणून घ्या Review

१९९७ च्या क्लासिक “बॉर्डर” चा वारसा पुढे नेणारा “बॉर्डर २” हा चित्रपट आज, २३ जानेवारी रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर, सनी देओल आणि वरुण धवन अभिनित चित्रपटाचा पहिला रिव्ह्यू समोर आला आहे. चित्रपटाच्या पहिल्याच रिव्ह्यूमध्ये त्याला ब्लॉकबस्टर असल्याचे म्हटले गेले आहे.
व्यापार तज्ज्ञ आणि समीक्षक तरण आदर्श यांनी मध्यरात्रीनंतर सोशल मीडियावर चित्रपटाचा सविस्तर आढावा शेअर केला, ज्याने त्याला ४.५ स्टार दिले. चित्रपटाबद्दल त्यांचे काय म्हणणे आहे ते शेअर करून, तरण आदर्श यांनी त्यांच्या ट्विटर हँडलवर लिहिले, “बॉर्डर २ तुमचे हृदय अभिमानाने भरून टाकणार आहे… हा चित्रपट देशाला तसेच सशस्त्र दलांना सलाम करतो….” त्यांनी दिग्दर्शक अनुराग सिंग यांचे कौतुक करत म्हटले, “त्यांनी एक शक्तिशाली, भावनिकदृष्ट्या भरलेला युद्ध महाकाव्य सादर केला आहे जो शैली, सचोटी आणि मन जिंकणारा आहे, तसेच कल्ट क्लासिक ‘बॉर्डर’ च्या वारशाचा सन्मान करणारा आहे.”
2 तास 17 मिनिटांच्या ‘या’ चित्रपटाने Oscars 2026 मध्ये रचला इतिहास; 16 नामांकनांसह ‘टायटॅनिक’चा मोडला रेकॉर्ड
“बॉर्डर २” हा एक धमाकेदार चित्रपट
रिव्ह्यूमध्ये चित्रपटाच्या युद्ध दृश्यांचे विशेषतः कौतुक करण्यात आले आहे. त्यांना “चित्तथरारक” म्हणत तरण आदर्श यांनी लिहिले की चित्रपटातील कृती केवळ दाखवण्यासाठी नाही तर ती कथा आणि पात्रांच्या भावनांना पुढे नेण्याचे काम करते. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की चित्रपटात देखावा आणि भावना यांच्यातील संतुलन प्रभावी आहे. तसेच हा चित्रपट नक्कीच ब्लॉकब्लस्टर आहे असे ते म्हणाले आहेत.
#OneWordReview…#Border2: OUTSTANDING.
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️½
Power. Patriotism. Pride… #Border2 makes your heart swell with pride… The film salutes the nation as well as the armed forces… STRONGLY RECOMMENDED. #Border2Review Director #AnuragSingh delivers a thunderous,… pic.twitter.com/C5Y2SgfBje — taran adarsh (@taran_adarsh) January 22, 2026
उत्तम अॅक्शन, भावनिक संगीत आणि शक्तिशाली संवाद
त्यांच्या रिव्ह्यूमध्ये, त्यांनी चित्रपटाचे संवाद आणि संगीत हे प्रमुख बलस्थान असल्याचेही नमूद केले आहे. तरण आदर्श यांच्या मते, चित्रपटाचे संवाद “तीक्ष्ण, कठोर आणि देशभक्तीने भरलेले आहेत.” त्यांनी असा दावा केला की अनेक पंचलाइन थिएटरमध्ये टाळ्या आणि शिट्ट्या वाजण्यासारख्या आहेत. संगीताबद्दल बोलायचे झाले तर, पहिल्या भागातील दोन प्रतिष्ठित गाण्यांचे पुनर्निर्मित आवृत्त्या – “घर कब आओगे” आणि “जाते हुए लम्हों” – प्रेक्षकांना भावनिकदृष्ट्या प्रभावित करत आहेत.
सनी देओलला ‘धडकणारे हृदय’ म्हटले, वरुण धवनला ‘मोठे सरप्राईज’
अभिनयाबद्दल बोलताना, समीक्षणात सनी देओलची प्रशंसा करण्यात आली आणि त्याला चित्रपटाचे “धडकणारे हृदय” म्हटले. त्यांनी लिहिले, “सनी देओल हा चित्रपटाचे हृदय आहे… जेव्हा जेव्हा तो गर्जना करतो तेव्हा थिएटर अभिमानाने भरून येतो, विशेषतः त्याच्या पॉवर-पॅक्ड लाईन्सने. कमांडिंग, नीतिमान आणि अविस्मरणीय. “वरुण धवनला “मोठे सरप्राईज” म्हणत तरण म्हणाले की तो तीव्रता, असुरक्षितता आणि आणखी उत्साहाची भर देतो, हे सिद्ध करतो की तो मजबूत लेखनात आणि चांगल्या कलाकारांच्या भूमिकेत चमकला आहे. दिलजीत दोसांझचे वर्णन “प्रत्येक सीक्वेन्समध्ये पाहणे आनंददायी” असे केले गेले, तर अहान शेट्टीचे “अनुभवी कलाकारांसह स्वतःचे स्थान राखल्याबद्दल” कौतुक केले आहे.
Border 2 चे सकाळचे सगळे शो रद्द? भारतातील अनेक थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही चित्रपट, नेमकं कारण काय?
थिएटरमध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या नायकांची कहाणी
“बॉर्डर २” हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धावर आधारित आहे आणि मूळ चित्रपटाप्रमाणेच देशभक्ती आणि सैनिकांच्या बलिदानावर केंद्रित आहे. या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ आणि अहान शेट्टी मुख्य भूमिकेत आहेत. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता आणि निधी दत्ता यांनी त्याची निर्मिती केली आहे. २३ जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने येत आहे, ज्यामुळे देशभक्तीच्या भावना आणखी बळकट होतात. व्यापार विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर, विशेषतः सिंगल स्क्रीनवर, जिथे सनी देओलचा चाहता वर्ग मोठा आहे, चांगली सुरुवात करू शकतो.