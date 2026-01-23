Border 2 चे सकाळचे सगळे शो रद्द? भारतातील अनेक थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला नाही चित्रपट, नेमकं कारण काय?

अनुराग सिंग यांचा दिग्दर्शित पहिला चित्रपट, “बॉर्डर २”, ज्यामध्ये सनी देओल, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ आणि वरुण धवन यांचा समावेश आहे, हा चित्रपट शुक्रवार, २३ जानेवारी रोजी देशाच्या अनेक भागात प्रदर्शित झाला आहे. परंतु, काही भागातील प्रेक्षक अजूनही वाट पाहत आहेत. २२ जानेवारी रोजी आलेल्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की वितरक आणि प्रदर्शकांना अद्याप चित्रपट मिळालेला नाही, ज्यामुळे त्यांना प्रदर्शनाची तयारी करता आली. यामुळे अनेक ठिकाणी मॉर्निंग शो रद्द करण्यात आले आहेत.
फिल्म इन्फॉर्मेशनमधील एका वृत्तानुसार, “बॉर्डर २” साठी अंतिम कंटेंट २२ जानेवारीच्या अखेरीस तयार झाला नव्हता. डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म यूएफओ मूव्हीजने थिएटरना माहिती दिली की कंटेंट डाउनलोड करण्यास आणि तयार करण्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागेल. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना एका वरिष्ठ व्यापार अधिकाऱ्याने प्रकाशनाला सांगितले की कंटेंट मध्यरात्रीपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित होते. कंटेंटची स्थिती पाहता, मॉर्निंग शो अत्यंत कठीण असल्याचे दिसून येते.
‘बॉर्डर २’ चे मॉर्निंग शो रद्द केले
वृत्तानुसार, यूएफओ मूव्हीजच्या एका व्हाट्सॲप मेसेजमध्ये असे म्हटले आहे की ‘बॉर्डर २’ चित्रपटाचे डाउनलोडिंग सकाळी ६:३० वाजता सुरू होणार आहे. त्याचा १९२ मिनिटांचा रनटाइम पाहता, स्क्रीनिंगची तयारी करण्यासाठी किमान ३-४ तास लागू शकतात. परिणामी, भारतातील अनेक भागात मॉर्निंग शो आता सकाळी ८ किंवा ९ नंतरच सुरू होतील, ज्यामुळे त्याच्या पहिल्या दिवसाच्या कलेक्शनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता हा चित्रपट पुढे किती कमाई करतो हे पाहणे उत्सुकतेचे आहे.
‘बॉर्डर २’ चे ॲडव्हान्स बुकिंग
हिंदुस्तान टाईम्सने एका सूत्राचा हवाला देत वृत्त दिले आहे की, चित्रपटाच्या कंटेंट डिलिव्हरीमध्ये विलंब झाल्यामुळे चित्रपट रद्द करण्यात आला आहे. परंतु, प्रदर्शकांना विश्वास आहे की भारतात रात्री १० वाजेपर्यंत शो सुरू होऊ शकतात. चित्रपटाने तीन दिवसांत ॲडव्हान्स बुकिंगमध्ये ₹१२.५ कोटी (अंदाजे $१.७५ अब्ज) कमावले आहेत आणि ब्लॉक-सीट सीट्ससह ₹१७.५ कोटी (अंदाजे $१.७५ अब्ज) कमावले आहेत. आता हा चित्रपटाची कमाई पाहणे बाकी आहे.