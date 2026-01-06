Karur stampede case: सीबीआयने Thalapathy Vijay ला पाठवली नोटीस, चौकशीसाठी बजावले समन्स

१२ जानेवारी रोजी अभिनेत्याची चौकशी केली जाणार आहे. थलापती विजय १२ जानेवारी रोजी दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात हजर राहणार आहेत. करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाबाबत त्यांची चौकशी केली जाईल. हे लक्षात घ्यावे की २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी तामिळनाडूतील करूर येथे विजय यांच्या पक्षाच्या टीव्हीकेच्या जाहीर सभेत चेंगराचेंगरी झाली होती. आणि या प्रकरणामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली होती.
अथिया शेट्टी, अर्शद वारसी आणि क्रिकेटर केएल राहुल अडकले अडचणीत? तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल, नेमकं काय प्रकरण?
करूर चेंगराचेंगरीत अनेकांचा मृत्यू
विजय यांच्या पक्षाने आयोजित केलेल्या सार्वजनिक रॅलीत चेंगराचेंगरीत अनेक लोक मृत्युमुखी पडले आणि अनेक जखमी झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चेंगराचेंगरीत किमान ४१ लोक मृत्युमुखी पडले आणि ११० हून अधिक जखमी झाले.
अभिनेत्याने जनतेची माघितली माफी
करूर चेंगराचेंगरीच्या दुसऱ्या दिवशी विजयने सोशल मीडियाद्वारे माफीही मागितली. ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करताना त्याने लिहिले की, “करूरमध्ये जे घडले ते कल्पनेच्या पलीकडे आहे. त्याबद्दल विचार करणे माझ्या हृदयावर आणि मनावर खूप मोठे आहे. माझ्या हृदयातील वेदना व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. माझे डोळे आणि मन दुःखाने भरलेले आहे.”
‘ही माझी जबाबदारी नाही…’ बच्चन-कपूर कुटुंबाचा वारसा पुढे नेण्याबाबत काय म्हणाला अगस्त्य नंदा?
विजयने पुढे लिहिले, “मी भेटलेल्या तुमच्या सर्वांचे चेहरे माझ्या मनात येत राहतात. मी त्या प्रियजनांचा विचार करत असताना, माझे हृदय आणखी अस्वस्थ आहे.” मी देवाला प्रार्थना करतो की जे जखमी आहेत आणि उपचार घेत आहेत ते लवकर बरे व्हावेत आणि घरी परतो. मी असेही आश्वासन देतो की आमचा पक्ष, तमिलागा वेत्री कझगम (टीव्हीके) उपचार घेत असलेल्या सर्वांना आवश्यक ते सर्व मदत करेल.’ या ट्विटपूर्वी, अनेक लोकांनी विजयवर जोरदार टीका केली होती आणि करूर चेंगराचेंगरीसाठी त्याला जबाबदार धरले होते. आता या प्रकरणात विजयची अधिक चौकशी होणार आहे.