‘ही माझी जबाबदारी नाही…’ बच्चन-कपूर कुटुंबाचा वारसा पुढे नेण्याबाबत काय म्हणाला अगस्त्य नंदा?

अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा याने त्याच्या कुटुंबाचा वारसा पुढे नेण्याबाबत भाष्य केले असून याबद्दल काय म्हणाला अभिनेता जाणून घेऊया

Updated On: Jan 06, 2026 | 03:03 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूडचे मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा हा त्याच्या “इक्कीस” या नवीन प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. पदार्पणापासूनच तो घराघरात लोकप्रिय झाला आहे. सोशल मीडियावर त्याच्या अभिनयाचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. या चित्रपटात दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र देखील आहेत, ज्यामुळे चित्रपटाची चर्चा आणखी वाढली आहे. अलिकडेच एका मुलाखतीत अगस्त्य नंदा याने बच्चन आणि कपूर कुटुंबाचा वारसा पुढे नेण्याबद्दल भाष्य केले.

अगस्त्य नंदा हे दोन प्रमुख बॉलीवूड कुटुंबांशी जोडलेले आहेत. त्याची आई श्वेता बच्चन ही अमिताभ बच्चन यांची मुलगी आहे. त्याचे वडील निखिल नंदा हे दिग्गज अभिनेते राज कपूर यांचे नातू आहेत. म्हणूनच अगस्त्य नंदा याचे नाव बच्चन आणि कपूर कुटुंब दोघांशीही जोडले गेले आहे. काही जण त्याला कपूर घराण्याचा तारा म्हणत आहेत, तर काही जण त्याला बच्चन कुटुंबाचा वारसा पुढे नेण्याची अपेक्षा करत आहेत. आता, अगस्त्य याने याबद्दल उघडपणे बोलले आहे.

अगस्त्य नुकताच त्याच्या “इक्कीस” चित्रपटाच्या टीमसोबत आयएमडीबीच्या यूट्यूब चॅनलवर दिसला. मुलाखतीदरम्यान, बच्चन आणि कपूर घराण्याचा वारसा पुढे नेण्याच्या दबावाबद्दल विचारले असता, अगस्त्य म्हणाला, “मला कोणताही दबाव वाटत नाही कारण मला माहित आहे की ती माझी जबाबदारी नाही. माझे आडनाव नंदा आहे आणि मी माझ्या वडिलांचा मुलगा असल्याने, मी फक्त त्यांना अभिमान वाटावा याबद्दल विचार करतो आणि ती माझ्यासाठी एक मोठी जबाबदारी आहे.” अगस्त्य पुढे म्हणाला, “मी माझ्या कुटुंबातील कलाकारांचा आदर करतो, पण मी कधीही त्यांच्यासारखा होऊ शकत नाही. म्हणून मी त्याबद्दल विचार करण्यात माझा वेळ वाया घालवत नाही.”

