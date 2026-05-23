हिंदीत सुपरहिट, साऊथमध्येदेखील गाजला; 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपटाचा अनेक भाषांत रिमेक, ओळखा पाहू!

दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांनी त्यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे. त्यांनी ‘एक हसीना थी’, ‘जॉनी गद्दार’ आणि ‘बदलापूर’ यांसारखे चित्रपट बनवले. अभिनेते नेहमी त्यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक असतात. कथा आणि पटकथा हे नेहमीच श्रीराम राघवन यांच्या चित्रपटांमागील प्रेरक शक्ती राहिले आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या एका चित्रपटाला केवळ राष्ट्रीय पुरस्कारच मिळाला नाही, तर त्या कथेवर आधारित तमिळ, तेलुगू आणि मल्याळम या तीन वेगवेगळ्या दक्षिण भारतीय भाषांमध्ये रिमेकदेखील बनवण्यात आला. या चित्रपटाने हिंदीसह तिन्ही भाषांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. या चित्रपटाचे नाव ‘अंधाधून’ आहे.
५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी, आयुष्मान खुराना, राधिका आपटे आणि तब्बू यांचा ‘अंधाधून’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. हा ब्लॅक कॉमेडी, क्राईम थ्रिलर चित्रपट स्वतः श्रीराम यांनी लिहिला आणि दिग्दर्शित केला होता. या चित्रपटाने जगभरात ₹४४२ कोटींहून अधिक कमाई केली, तर देशांतर्गत तो केवळ ₹७४ कोटीच कमावू शकला. या चित्रपटाचे बजेट ₹३२ कोटी होते. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाने तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले. ‘अंधाधून’ला सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट रूपांतरित पटकथेसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला, तर आयुष्मान खुरानाला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्यासाठी राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला.
‘अंधाधून’च्या तेलुगू , ‘माएस्ट्रो’मध्ये नितीन आणि तमन्ना भाटिया यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. हा चित्रपट २०२१ मध्ये प्रदर्शित झाला. त्याला प्रेक्षकांकडून संमिश्र प्रतिसाद मिळाला आणि तो फारसा यशस्वी ठरला नाही.
‘अंधाधून’ची मल्याळम , ‘भ्रमम’, २०२१ मध्ये बनवण्यात आली. ‘भ्रमम’मध्ये अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारनने मुख्य भूमिका साकारली होती. २०२१ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट थेट चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला नाही. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. ‘भ्रमम’मधील पृथ्वीराज सुकुमारनच्या अभिनयाचे कौतुक झाले. असाही विश्वास होता की जर हा चित्रपट तमिळमध्ये रिमेक केला गेला, तर तो बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी होईल.
हा चित्रपट ‘अंधगन’ या नावाने बनवण्यात आला होता. या चित्रपटात अभिनेता प्रशांतने मुख्य भूमिका साकारली होती, सोबत अभिनेत्री सिमरन आणि प्रिया आनंद होत्या. तथापि, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला.
‘अंधाधुन’ बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला. तथापि, त्याच्या तमिळ, तेलगू आणि मल्याळममधील रिमेकला प्रेक्षकांकडून तसाच प्रतिसाद मिळाला नाही. आयुष्मान खुरानाचा हा चित्रपट आजही एक कल्ट क्लासिक डार्क कॉमेडी मानला जातो. कलाकारांच्या अभिनयाचे कौतुक झाले. शाहरुख खानने स्वतः राधिका आपटेला फोन करून तिच्या अभिनयाचे कौतुक केले.
(Disclaimer: या बातमीतील बॉक्स ऑफिस कलेक्शनची माहिती Sacnilk वरून घेण्यात आली आहे. आम्ही या बातमीच्या सत्यतेची पुष्टी करत नाही.)