जलवा… Cannes मध्ये Jacqueline Fernandezs च्या फॅशनची जादू, ‘या’ वेगळेपणाने वेधलं जगाचं लक्ष

बॉलीवूडची नावाजलेली अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस हिने कान्स चित्रपट महोत्सव २०२६ मध्ये आपली उपस्थिती दर्शवली. आपल्या पहिल्याच उपस्थितीने सर्वांना भुरळ घातली खरी पण त्यानंतर आता ग्लोबल गिफ्ट गालामधील दुसऱ्या लूकनेही जगभरातील चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 02:27 PM
फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया

  • जॅकलिन फर्नांडिस Cannes मध्ये उपस्थिती
  • दुसऱ्या लूकनेही जगभरातील चाहत्यांचं लक्ष
  • ‘हे’ तिला इतरांपासून वेगळं बनवतं
Jacqueline Fernandezs Cannes : सगळ्या जगाची नजर असते असा Cannes चित्रपट महोत्सव यावर्षी नुकताच साजरा झाला. यावेळी नेहमीप्रमाणे फिल्म इंडस्ट्रितील सितारे या महोत्सवात सहभागी झाले होते. यात बॉलीवूडची नावाजलेली अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस हिने कान्स चित्रपट महोत्सव २०२६ मध्ये आपली उपस्थिती दर्शवली. आपल्या पहिल्याच उपस्थितीने सर्वांना भुरळ घातली खरी पण त्यानंतर आता ग्लोबल गिफ्ट गालामधील दुसऱ्या लूकनेही जगभरातील चाहत्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. सौंदर्य, आत्मविश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय फॅशनचा सुरेख मिलाफ सादर करत जॅकलिनने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की ती जागतिक स्तरावरील सर्वात स्टायलिश भारतीय अभिनेत्रींपैकी एक का मानली जाते. नेमकं काय ठरलं आकर्षण समजून घेऊयात.

हॉलिवूडच्या आकर्षणाला आधुनिक फॅशनची जोड

रिचर्ड क्विन यांच्या २०२६ च्या संग्रहातील अत्यंत देखण्या पोशाखात जॅकलिनने जुन्या हॉलिवूडच्या आकर्षणाला आधुनिक फॅशनची खास जोड दिली. आयव्हरी रंगछटांचा हा खांदे उघडे ठेवणारा पोशाख आणि त्यासोबत परिधान केलेले काळे लांब हातमोजे यांनी तिचा संपूर्ण लूक अधिक उठावदार बनवला. या साजशृंगारातून तिची शालीनता, सहजता आणि आत्मविश्वास सुंदरपणे झळकून आला.
या लूकची भव्यता अधिक खुलवण्यासाठी महेश नोटनदास यांच्या दागिन्यांनी विशेष आकर्षण निर्माण केलं. मोत्यांच्या हारापासून ते नाजूक कलाकुसरीपर्यंत प्रत्येक गोष्ट जॅकलिनच्या कान्समधील देखण्या उपस्थितीला परिपूर्ण साथ देत होती.

‘हे’ तिला इतरांपासून वेगळं बनवतं

आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये जॅकलिनला वेगळं ठरवतं ते केवळ तिचं फॅशनसेन्स नाही, तर तिची पॉझिटिव्हीटी आणि प्रत्येक ठिकाणी आत्मविश्वासाने वावरण्याची शैली आहे. रेड कार्पेट असो, जागतिक सोहळे असोत किंवा फॅशन कार्यक्रम जॅकलिन नेहमीच असे संस्मरणीय फॅशन क्षण देत असते, ज्यांची जगभर चर्चा होते.
यंदाच्या कान्समधील तिच्या उपस्थितीने पुन्हा एकदा तिच्या जागतिक फॅशन प्रतीक म्हणून असलेल्या ओळखीला अधिक बळ दिलं आहे. भारतीय प्रतिनिधित्व आणि आंतरराष्ट्रीय फॅशन यांचा सुंदर संगम ती अत्यंत सहजतेने साकारताना दिसत आहे.

सामाजिक माध्यमांवर तिच्या या नव्या लूकचं मोठ्या प्रमाणावर कौतुक होत असून चाहते तिच्या मोहक व्यक्तिमत्त्वाची, तेजस्वी उपस्थितीची आणि आकर्षक शैलीची भरभरून प्रशंसा करत आहेत. कान्स महोत्सव पुढे सरकत असताना, जॅकलिन फर्नांडिस ही सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या भारतीय सेलिब्रिटींपैकी एक ठरत आहे.

