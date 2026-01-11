‘संपूर्ण पाठीवर ओरखड्यांचे निशाण…’ जॉन अब्राहमबाबत चित्रांगदाने केला खुलासा; ‘हे’ होते कारण

निधी अग्रवाल आणि समांथा रूथ प्रभू अलीकडेच एका बेशिस्त जमावाच्या शिकार झाल्या. हैदराबादमधील लुलू मॉलमध्ये “द राजा साब” या तिच्या चित्रपटाचे प्रमोशन करताना अग्रवाल घाबरून गेली. व्हिडिओमध्ये ती घाबरलेली आणि तिचा दुपट्टा धरण्यासाठी धडपडताना दिसत होती. काही काळापूर्वी एका कार्यक्रमात सुरक्षा भंग केल्यानंतर समांथा रूथ प्रभूलाही लाजिरवाणे वाटले. आता, चित्रांगदा सिंगने जमावात अडकल्याचा तिचा अनुभव शेअर केला आहे.
चित्रपट कलाकार अनेकदा चाहत्यांच्या गर्दीत अडकलेले आढळतात. त्यांना अनेक वेळा गैरवर्तनाचा सामना करावा लागला आहे, जे त्यांनी उघडपणे व्यक्त केले आहे. आता, चित्रांगदा सिंगने अनियंत्रित गर्दी आणि गर्दी व्यवस्थापनामुळे होणाऱ्या नुकसानाबद्दल तिचे मत व्यक्त केले आहे. जॉन अब्राहमबद्दल तिने स्पष्ट केले की केवळ अभिनेत्रीच नाही तर अभिनेते देखील अनियंत्रित गर्दीचे बळी ठरतात.
चित्रांगदा सिंहने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, “आय, मी और मैं” या चित्रपटाच्या प्रमोशन दरम्यान दिल्लीतील एका कॉलेजमध्ये गर्दी इतकी हिंसक झाली की जॉन अब्राहमने चित्रांगदाचे रक्षण करण्यासाठी स्वतःचा ढाल म्हणून वापर केला. जेव्हा ते गाडीत सुरक्षितपणे पोहोचले तेव्हा जॉनच्या संपूर्ण पाठीवर खिळ्यांच्या खुणा होत्या. यावरून असे दिसून येते की चाहत्यांच्या उत्साहामुळे कधीकधी शारीरिक दुखापत होऊ शकते.
चित्रांगदाने व्यवस्थापन आणि सुरक्षा एजन्सींना थेट प्रश्न विचारला. जिथे कलाकारांची सुरक्षितता धोक्यात असते अशा परिस्थितीत कलाकारांना का परवानगी दिली जाते असा प्रश्न तिने विचारला. दहीहंडीसारख्या कार्यक्रमांचा संदर्भ देत, तिने वर्णन केले की गर्दी कधीकधी गाड्यांवर कशी हल्ला करते, जो कोणासाठीही भयावह अनुभव असू शकतो.
