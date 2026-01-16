Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

‘दलदल’ ही मालिका काय आहे?
‘दलदल’ या वेब सिरीजचा टीझर काही काळापूर्वीच प्रदर्शित झाला आहे. त्याच्या टीझरमध्ये भूमी पेडणेकर डीसीपी रीता फरेरा यांच्या भूमिकेत एका क्रूर खुन्याचा पाठलाग करताना धोकादायक खेळ रंगणार असल्याचे दिसत आहे. मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर आधारित ही मालिका मुंबई क्राइम ब्रांचच्या नवनियुक्त डीसीपी रीता फरेरा यांची कहाणी सांगते, ज्याची भूमिका भूमी सतीश पेडणेकर साकारत आहेत. एका क्रूर खुन्याशी लढताना रीता फरेरा यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
२२ व्या थर्ड आय आशियाई चित्रपट महोत्सवाचा सांगता सोहळा संपन्न, रसिकांनी घेतला ५६ चित्रपटांचा आस्वाद
View this post on Instagram
फ्रेश जोडी, फ्रेश रोमॅन्स! ‘एक दिन’च्या टीझरमध्ये साई पल्लवी आणि जुनैद खानने जिंकली प्रेक्षकांची मने
‘दलदल’ वेब सीरिज कधी होणार प्रदर्शित?
‘दलदल’ मालिकेत भूमी पेडणेकर, समारा तिजोरी आणि आदित्य रावल यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. ‘दलदल’चा प्रीमियर ३० जानेवारी रोजी भारतात आणि जगभरातील २४० हून अधिक देशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर होणार आहे. ‘भिंडी बाजार’ या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पुस्तकावर आधारित, ‘दलदल’ सुरेश त्रिवेणी यांनी लिहिले आहे आणि विक्रम मल्होत्रा आणि त्रिवेणी यांनी निर्मित केले आहे. त्याचे दिग्दर्शन अमृत राज गुप्ता यांनी केले आहे. आता या चित्रपटाची कथा आणि संपूर्ण स्टारकास्ट पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.