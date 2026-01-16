Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Daldal Teaser : ‘दलदल’ या खतरनाक वेब सीरिजचा टीझर रिलीज; भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत

मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर "दलदल" या क्राइम थ्रिलर वेब सिरीजमधील टीझर नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. भूमी पेडणेकरच्या दमदार लूकने चाहते थक्क झाले आहेत. तसेच तिच्या अभिनयाचे कौतुक करत आहेत.

Updated On: Jan 16, 2026 | 01:48 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘दलदल’ वेब सीरिजचा टीझर रिलीज
  • भूमी पेडणेकर दिसणार अनोख्या शैलीत
  • दलदल’ वेब सीरिज कधी होणार प्रदर्शित?
“दलदल” या क्राइम थ्रिलर वेब सिरीजच्या पहिल्या लूक पोस्टरनंतर, निर्मात्यांनी आज त्याचा दमदार टीझर रिलीज केला आहे. हा टीझर पाहून नक्कीच कोणाच्याही मनाचा थरकाप होईल. तसेच, या वेब सीरिजमध्ये अभिनेत्री भूमी पेडणेकर मुख्य भूमिकेत प्रेक्षकांना दिसणार आहे, अभिनेत्रीची नवी भूमिका ही चाहत्यांना भावणारी आहे.

‘दलदल’ ही मालिका काय आहे?

‘दलदल’ या वेब सिरीजचा टीझर काही काळापूर्वीच प्रदर्शित झाला आहे. त्याच्या टीझरमध्ये भूमी पेडणेकर डीसीपी रीता फरेरा यांच्या भूमिकेत एका क्रूर खुन्याचा पाठलाग करताना धोकादायक खेळ रंगणार असल्याचे दिसत आहे. मुंबईच्या पार्श्वभूमीवर आधारित ही मालिका मुंबई क्राइम ब्रांचच्या नवनियुक्त डीसीपी रीता फरेरा यांची कहाणी सांगते, ज्याची भूमिका भूमी सतीश पेडणेकर साकारत आहेत. एका क्रूर खुन्याशी लढताना रीता फरेरा यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.

‘दलदल’ वेब सीरिज कधी होणार प्रदर्शित?

‘दलदल’ मालिकेत भूमी पेडणेकर, समारा तिजोरी आणि आदित्य रावल यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत. ‘दलदल’चा प्रीमियर ३० जानेवारी रोजी भारतात आणि जगभरातील २४० हून अधिक देशांमध्ये प्राइम व्हिडिओवर होणार आहे. ‘भिंडी बाजार’ या सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या पुस्तकावर आधारित, ‘दलदल’ सुरेश त्रिवेणी यांनी लिहिले आहे आणि विक्रम मल्होत्रा आणि त्रिवेणी यांनी निर्मित केले आहे. त्याचे दिग्दर्शन अमृत राज गुप्ता यांनी केले आहे. आता या चित्रपटाची कथा आणि संपूर्ण स्टारकास्ट पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.

Published On: Jan 16, 2026 | 01:48 PM

