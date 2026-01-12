धर्मेंद्र-अगस्त्य नंदाची फिल्म आता OTT प्लॅटफॉर्मवर, कधी आणि कुठे पाहता येणार?

दिवंगत धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट आणि अगस्त्य नंदा याचा पहिला चित्रपट “इक्कीस १ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला उत्साही प्रतिसाद मिळाला आणि पहिल्या काही दिवसांतच बॉक्स ऑफिसवर चांगले कलेक्शन झाले. पण मोठ्या बजेट आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपटांच्या दबावामुळे त्याची गती हळूहळू मंदावली. असे असूनही, चित्रपटाने त्याच्या कथा, दिग्दर्शन आणि कलाकारांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांचीही मने जिंकली. हा चित्रपट लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांच्या जीवनावर आणि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान त्यांच्या अदम्य धैर्यावर आधारित आहे.
धर्मेंद्र अरुणच्या वडिलांचे भावनिक चित्रण करतात, तर अगस्त्य नंदा अरुणच्या भूमिकेत एक छाप सोडताना दिसला. “२१” हा चित्रपट त्याच्या थीम आणि भावनिक सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांसाठी एक संस्मरणीय अनुभव बनला आहे.
या चित्रपटाचा अधिकृत स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आहे. चित्रपट सामान्यतः थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर सहा ते आठ आठवड्यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होतात. म्हणूनच, “२१” हा चित्रपट १२ ते २६ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान प्राइम व्हिडिओवर उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र निर्माते किंवा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मने अद्याप अधिकृत रिलीज तारीख जाहीर केलेली नाही.
पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने ७ कोटींची कमाई केली. पहिल्या आठवड्यात एकूण २५.५ कोटींची कमाई झाली. नवव्या दिवशी ८.५ दशलक्षची कमाई झाली, तर दुसऱ्या आठवड्यात प्रेक्षकांच्या प्रतिसादामुळे कमाईत वाढ झाली. १० व्या आणि ११ व्या दिवशी चित्रपटाने अनुक्रमे १.१५ कोटी आणि १.२५ कोटींची कमाई केली. यामुळे ११ दिवसांत भारतात चित्रपटाचा एकूण कलेक्शन २८.७५ कोटींवर पोहोचला आहे.
हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान बसंतरच्या लढाईत परमवीर चक्र मिळालेल्या सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या छोट्या पण अदम्य जीवनावर आधारित आहे. धर्मेंद्र अरुणचे वडील ब्रिगेडियर मदन लाल खेतरपाल यांची भूमिका साकारत आहेत, जे त्यांच्या मुलाच्या शहीद झाल्यानंतर ३० वर्षांनी पाकिस्तानला भेट देतात. जयदीप अहलावत ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसारची भूमिका साकारत आहेत.