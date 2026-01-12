Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

धर्मेंद्र-अगस्त्य नंदाची फिल्म आता OTT प्लॅटफॉर्मवर, कधी आणि कुठे पाहता येणार?

दिवंगत धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट इक्कीस हा चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर आता ओटीटीवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 07:32 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

दिवंगत धर्मेंद्र यांचा शेवटचा चित्रपट आणि अगस्त्य नंदा याचा पहिला चित्रपट “इक्कीस १ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटाला उत्साही प्रतिसाद मिळाला आणि पहिल्या काही दिवसांतच बॉक्स ऑफिसवर चांगले कलेक्शन झाले. पण मोठ्या बजेट आणि ब्लॉकबस्टर चित्रपटांच्या दबावामुळे त्याची गती हळूहळू मंदावली. असे असूनही, चित्रपटाने त्याच्या कथा, दिग्दर्शन आणि कलाकारांच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांचीही मने जिंकली. हा चित्रपट लेफ्टनंट अरुण खेत्रपाल यांच्या जीवनावर आणि १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान त्यांच्या अदम्य धैर्यावर आधारित आहे.

धर्मेंद्र अरुणच्या वडिलांचे भावनिक चित्रण करतात, तर अगस्त्य नंदा अरुणच्या भूमिकेत एक छाप सोडताना दिसला. “२१” हा चित्रपट त्याच्या थीम आणि भावनिक सादरीकरणामुळे प्रेक्षकांसाठी एक संस्मरणीय अनुभव बनला आहे.

या चित्रपटाचा अधिकृत स्ट्रीमिंग पार्टनर अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ आहे. चित्रपट सामान्यतः थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर सहा ते आठ आठवड्यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर स्ट्रीम होतात. म्हणूनच, “२१” हा चित्रपट १२ ते २६ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान प्राइम व्हिडिओवर उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र निर्माते किंवा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मने अद्याप अधिकृत रिलीज तारीख जाहीर केलेली नाही.

Hema Malini अजूनही नाही पाहिला Dharmendra यांचा शेवटचा चित्रपट ‘इक्कीस’, म्हणाल्या- ‘जेव्हा माझ्या जखमा…’

पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने ७ कोटींची कमाई केली. पहिल्या आठवड्यात एकूण २५.५ कोटींची कमाई झाली. नवव्या दिवशी ८.५ दशलक्षची कमाई झाली, तर दुसऱ्या आठवड्यात प्रेक्षकांच्या प्रतिसादामुळे कमाईत वाढ झाली. १० व्या आणि ११ व्या दिवशी चित्रपटाने अनुक्रमे १.१५ कोटी आणि १.२५ कोटींची कमाई केली. यामुळे ११ दिवसांत भारतात चित्रपटाचा एकूण कलेक्शन २८.७५ कोटींवर पोहोचला आहे.

‘Mardaani 3’ चित्रपटाची पुढे ढकलली रिलीज डेट! बॉक्स ऑफिसवर होणाऱ्या क्लॅशसाठी निर्मात्यांचा खेळ, जाणून घ्या नवीन रिलीज डेट

हा चित्रपट १९७१ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान बसंतरच्या लढाईत परमवीर चक्र मिळालेल्या सेकंड लेफ्टनंट अरुण खेतरपाल यांच्या छोट्या पण अदम्य जीवनावर आधारित आहे. धर्मेंद्र अरुणचे वडील ब्रिगेडियर मदन लाल खेतरपाल यांची भूमिका साकारत आहेत, जे त्यांच्या मुलाच्या शहीद झाल्यानंतर ३० वर्षांनी पाकिस्तानला भेट देतात. जयदीप अहलावत ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसारची भूमिका साकारत आहेत.

Web Title: Dharmendraagastya nandas film now streaming on amazon prime video when and where to watch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 07:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

”आम्ही रामाची पूजा करतो, पण परशुरामाची वृत्ती बाळगतो”, बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, सनी देओलच्या डायलॉग्सने जिंकली मनं
1

”आम्ही रामाची पूजा करतो, पण परशुरामाची वृत्ती बाळगतो”, बॉर्डर २ चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज, सनी देओलच्या डायलॉग्सने जिंकली मनं

शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका
2

शोलेच्या शूटिंगदरम्यान बिग बींना लागली होती गोळी! ‘ते’ क्षण आठवले की बॉलिवूडमध्ये आजही चुकतो काळजाचा ठोका

‘Dhurandhar’ ऐतिहासिक टप्प्याच्या उंबरठ्यावर, अवघे ६.५० कोटी बाकी, साऊथचे चित्रपटही पडतील मागे
3

‘Dhurandhar’ ऐतिहासिक टप्प्याच्या उंबरठ्यावर, अवघे ६.५० कोटी बाकी, साऊथचे चित्रपटही पडतील मागे

Hema Malini अजूनही नाही पाहिला Dharmendra यांचा शेवटचा चित्रपट ‘इक्कीस’, म्हणाल्या- ‘जेव्हा माझ्या जखमा…’
4

Hema Malini अजूनही नाही पाहिला Dharmendra यांचा शेवटचा चित्रपट ‘इक्कीस’, म्हणाल्या- ‘जेव्हा माझ्या जखमा…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

Jan 18, 2026 | 03:32 PM
NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

Jan 18, 2026 | 03:26 PM
Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Jan 18, 2026 | 03:21 PM
“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

Jan 18, 2026 | 03:11 PM
Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Jan 18, 2026 | 03:10 PM
Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

Khatron Ke Khiladi 15 च्या प्रीमियरबाबत समोर आली मोठी अपडेट, कोण कोणते स्पर्धक होणार सामील?

Jan 18, 2026 | 03:07 PM
UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

UP Crime: कुशीनगरमध्ये नराधमाचा अमानुष धुमाकूळ; आई-पत्नीची विटांनी ठेचून केली हत्या, नंतर कवटीतील मांस…

Jan 18, 2026 | 03:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM