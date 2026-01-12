‘Dhurandhar’ ऐतिहासिक टप्प्याच्या उंबरठ्यावर, अवघे ६.५० कोटी बाकी, साऊथचे चित्रपटही पडतील मागे

आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सहाव्या आठवड्यात आहे. रणवीर सिंग अभिनीत चित्रपट प्रदर्शित होऊन ३८ दिवस झाले आहेत, परंतु त्याची कमाई थांबणे अशक्य आहे. गेल्या सात दिवसांपासून हा चित्रपट एका अंकात कमाई करत असला तरी, तो आतापर्यंतच्या इतर कोणत्याही भारतीय चित्रपटाच्या कमाईपेक्षा तिप्पट आहे. अल्लू अर्जुनचा ब्लॉकबस्टर “पुष्पा २” चित्रपट तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित होऊनही ३८ व्या दिवशी (शनिवारी) २.०० कोटी आणि सहाव्या रविवारी २.३५ कोटी रुपयांची कमाई केली. दरम्यान, “धुरंधर” चित्रपटाने सहाव्या रविवारी ६.१५ कोटी रुपयांची कमाई करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले, जरी तो फक्त एकाच भाषेत प्रदर्शित झाला तरी. मनोरंजक गोष्ट अशी आहे की या स्पाय अॅक्शन चित्रपटाला फक्त ६.५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, कारण त्यानंतर तो इतका मोठा विक्रम करेल की बॉलीवूडपासून ते दक्षिणेपर्यंत सर्वजण नतमस्तक होतील.
“धुरंधर” ने बॉलीवूडसाठी ऐतिहासिक यश मिळवले आहे, ज्यामुळे केवळ हिंदी चित्रपटांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय चित्रपटांसाठी कमाई आणि यशाचा अर्थ बदलला आहे. या गुप्तचर अॅक्शन चित्रपटाने ३८ दिवसांत देशांतर्गत ८०५.६५ कोटी आणि जगभरात १२५६.०० कोटींची कमाई केली आहे. २३ जानेवारी रोजी “बॉर्डर २” प्रदर्शित होईपर्यंत, फक्त ११ दिवस शिल्लक असताना, ही गती कमी होताना दिसत नाही.
“धुरंधर” गेल्या ३८ दिवसांत देशातील सर्वाधिक कमाई करणारा बॉलिवूड चित्रपट बनला आहे. पण तो अजूनही विक्रम मोडण्यापासून ६५ दशलक्ष रुपये दूर आहे. देशातील सर्वाधिक कमाई करणारा हिंदी चित्रपट अल्लू अर्जुनचा “पुष्पा २” आहे हे कमी मनोरंजक नाही, जो मूळ तेलुगूमध्ये बनवण्यात आला होता, परंतु त्याने एकूण १२३४.१० कोटी रुपयांपैकी सर्वाधिक ८१२.१४ कोटी रुपयांची हिंदी कमाई केली. आणखी ६५ दशलक्ष रुपयांची कमाई करून, “धुरंधर” त्याला मागे टाकेल आणि हे शीर्षक आपल्या नावावर करेल. हा असा विक्रम आहे जो सध्या कोणताही चित्रपट मोडू शकत नाही.
रणवीर सिंगचा “धुरंधर” हा सध्या देशांतर्गत बॉक्स ऑफिसवर सर्वाधिक कमाई करणारा चौथा भारतीय चित्रपट आहे. त्याच्या आधीच्या इतर तीन चित्रपटांनी पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होऊन हा विक्रम केला आहे.”पुष्पा २” (₹१२३४.१० कोटी), त्यानंतर “बाहुबली २” (₹१०३०.४२ कोटी) आणि त्यानंतर “केजीएफ २” (₹८५९.७० कोटी) यांचा क्रमांक लागतो.