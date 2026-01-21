प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

दिवंगत उद्योगपती संजय कपूरची आई राणी कपूर यांनी त्यांची सून प्रिया कपूरच्याविरुद्ध फसवणूक करून ट्रस्ट तयार केल्याचा आरोप करत नवीन खटला दाखल केला आहे. त्यांनी प्रिया कपूर आणि इतर आठ जणांवरही फसवणुकीचा आरोप केला आहे, ज्यात त्यांना मालमत्तेबद्दल अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी त्यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या आरके ट्रस्टला अवैध घोषित करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी राणी कपूर ट्रस्टला फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे.
८० वर्षीय विधवा राणी कपूर यांनी आरके फॅमिली ट्रस्ट/राणी कपूर फॅमिली ट्रस्टची स्थापना फसवणूकीने करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी ट्रस्ट अवैध घोषित करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे संजय कपूर यांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरील वाद आणखी वाढला आहे. संजय कपूरची पत्नी आणि अभिनेत्री करिश्मा कपूर हिच्या मुलांनीही प्रिया कपूरला न्यायालयात खेचले आहे.
त्यांनी आरके फॅमिली ट्रस्टचा वापर किंवा विस्तार करण्यापासून कायमस्वरूपी रोखण्याची मागणी केली आहे आणि आरके फॅमिली ट्रस्टच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतच्या खात्यांचा तपशील मागितला आहे. राणी कपूर कुटुंबाच्या प्रमुख आहेत, ज्यामध्ये तिच्या दोन मुली, तिचा दिवंगत मुलगा संजय कपूर (मृत) आणि त्यांची संबंधित मुले, म्हणजेच फिर्यादीचे नातवंडे यांचा समावेश आहे.
डॉ. सुरिंदर कपूर यांचे ३० जून २०१५ रोजी निधन झाले. त्यांनी त्यांची संपूर्ण मालमत्ता, ज्यामध्ये विविध कंपन्यांमधील सर्व शेअर्स आणि जंगम आणि स्थावर मालमत्ता यांचा समावेश आहे, ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या मृत्युपत्राद्वारे वादी राणी कपूर यांना दिली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयाने रीतसर प्रमाणित केली होती.
दरम्यान, दिवंगत उद्योगपती संजय कपूरची पत्नी प्रिया कपूरने तिच्या मेहुण्या मंदिराविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात पटियाला हाऊस कोर्टात बंद दाराआड सुनावणी सुरू झाली आहे. प्रियाचा आरोप आहे की मेहुणी मंदिरा पॉडकास्ट, सोशल मीडिया आणि मीडिया मुलाखतींद्वारे तिच्याविरुद्ध खोटे आरोप करत आहे. मंदिरा तिच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यासाठी हे करत असल्याचाही प्रियाचा दावा आहे.