Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Did Priya Kapur Illegally Grab Assets Worth 30000 Crore Rani Kapur Alleges Files Petition In The Delhi High Court

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

राणी कपूर यांनी त्यांची सून प्रिया कपूरच्या विरुद्ध फसवणूक करून ट्रस्ट तयार केल्याचा आरोप करत नवीन खटला दाखल केला आहे.

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:45 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

दिवंगत उद्योगपती संजय कपूरची आई राणी कपूर यांनी त्यांची सून प्रिया कपूरच्याविरुद्ध फसवणूक करून ट्रस्ट तयार केल्याचा आरोप करत नवीन खटला दाखल केला आहे. त्यांनी प्रिया कपूर आणि इतर आठ जणांवरही फसवणुकीचा आरोप केला आहे, ज्यात त्यांना मालमत्तेबद्दल अंधारात ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी त्यांच्या नावाने स्थापन झालेल्या आरके ट्रस्टला अवैध घोषित करण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी राणी कपूर ट्रस्टला फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे.

८० वर्षीय विधवा राणी कपूर यांनी आरके फॅमिली ट्रस्ट/राणी कपूर फॅमिली ट्रस्टची स्थापना फसवणूकीने करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी ट्रस्ट अवैध घोषित करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे संजय कपूर यांच्या हजारो कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरील वाद आणखी वाढला आहे. संजय कपूरची पत्नी आणि अभिनेत्री करिश्मा कपूर हिच्या मुलांनीही प्रिया कपूरला न्यायालयात खेचले आहे.

त्यांनी आरके फॅमिली ट्रस्टचा वापर किंवा विस्तार करण्यापासून कायमस्वरूपी रोखण्याची मागणी केली आहे आणि आरके फॅमिली ट्रस्टच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंतच्या खात्यांचा तपशील मागितला आहे. राणी कपूर कुटुंबाच्या प्रमुख आहेत, ज्यामध्ये तिच्या दोन मुली, तिचा दिवंगत मुलगा संजय कपूर (मृत) आणि त्यांची संबंधित मुले, म्हणजेच फिर्यादीचे नातवंडे यांचा समावेश आहे.

‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

डॉ. सुरिंदर कपूर यांचे ३० जून २०१५ रोजी निधन झाले. त्यांनी त्यांची संपूर्ण मालमत्ता, ज्यामध्ये विविध कंपन्यांमधील सर्व शेअर्स आणि जंगम आणि स्थावर मालमत्ता यांचा समावेश आहे, ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या मृत्युपत्राद्वारे वादी राणी कपूर यांना दिली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयाने रीतसर प्रमाणित केली होती.

Sushant Birth Anniversary: कोणत्या गोष्टींना जास्त महत्व देत होता Sushant Singh Rajput? जाणून घ्या अभिनेत्याबद्दल सर्व काही…

दरम्यान, दिवंगत उद्योगपती संजय कपूरची पत्नी प्रिया कपूरने तिच्या मेहुण्या मंदिराविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात पटियाला हाऊस कोर्टात बंद दाराआड सुनावणी सुरू झाली आहे. प्रियाचा आरोप आहे की मेहुणी मंदिरा पॉडकास्ट, सोशल मीडिया आणि मीडिया मुलाखतींद्वारे तिच्याविरुद्ध खोटे आरोप करत आहे. मंदिरा तिच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यासाठी हे करत असल्याचाही प्रियाचा दावा आहे.

Web Title: Did priya kapur illegally grab assets worth 30000 crore rani kapur alleges files petition in the delhi high court

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 01:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप
1

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका
2

Dhurandhar 2: रणवीर सिंहच्या चित्रपटात Vicky Kaushalची धमाकेदार एन्ट्री, साकारणार महत्त्वाची भूमिका

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय
3

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

बिग बींच्या घरात टॉयलेट सोन्याचा! सोशल मीडियावर चर्चेत अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील कमोड
4

बिग बींच्या घरात टॉयलेट सोन्याचा! सोशल मीडियावर चर्चेत अमिताभ बच्चन यांच्या घरातील कमोड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

प्रिया कपूरने ३०,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता केली हडप? Rani Kapur चा आरोप, दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Jan 21, 2026 | 01:45 PM
कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

कपडे पिळून वाळत घाल म्हटल्यावर झाला राडा; लोखंडी रॉडसह लाथाबुक्क्यांनी मारहाण

Jan 21, 2026 | 01:43 PM
Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Surya Gochar 2026: ग्रहांचा राजा सूर्य करणार मोठा बदल, फेब्रुवारीत या राशीच्या लोकांना मिळणार ट्रिपल फायदा

Jan 21, 2026 | 01:40 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 01:32 PM
Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Chhatrapati Sambhaji Nagar News: शिंदेसेनेशी युतीवरून रणकंदन; छत्रपती संभाजीनगर भाजपात बंडखोरीचे संकेत

Jan 21, 2026 | 01:31 PM
महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

Jan 21, 2026 | 01:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM