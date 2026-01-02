‘Don 3’ साठी ‘बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’ फेम अभिनेत्याकडे धावला फरहान अख्तर! ‘या’ अभिनेत्याच्या हाती लागली मोठी ऑफर

फरहान अख्तरचा चित्रपट “डॉन ३” सध्या अनेक ट्विस्टमधून जाताना दिसत आहे. कियारा अडवाणी आणि विक्रांत मेस्सी या चित्रपमधून बाहेत पडल्यानंतर, निर्माते फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागाला अंतिम रूप देण्यासाठी मुख्य भूमिका शोधण्याच्या मार्गावर आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फरहान अख्तरने रजत बेदी यांच्याशी विक्रांत मेस्सीसाठी पूर्वी निवडलेल्या महत्त्वाच्या भूमिकेसाठी चर्चा सुरू केली आहे. “द बॅडीज ऑफ बॉलीवूड” अभिनेता रजत बेदी “डॉन ३” चित्रपटात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे.
रजत बेदी अलीकडेच “द बॅडीज ऑफ बॉलीवूड” (२०२५) मधील त्याच्या अभिनयामुळे चर्चेत आला होता. चित्रपटात मुख्य भूमिकेसाठी त्यांचा विचार केला जात आहे. एका सूत्रानुसार, अभिनेता आणि निर्मात्यांमध्ये चर्चा आधीच सुरू झाली आहे. सूत्राने एचटीला सांगितले की, “फरहान आणि रजत यांच्यात चर्चा झाली आहे. ते जानेवारीमध्ये फरहानच्या खार कार्यालयात भूमिकेबद्दल चर्चा करण्यासाठी भेटण्याची अपेक्षा आहे. हे पात्र कथेचा एक प्रमुख पैलू आहे आणि त्यात बदल केले जात आहेत.” असे त्यांनी सांगितले आहे.
विक्रांत मेस्सीनंतर ‘डॉन ३’ मध्ये कोण काम करेल?
जुलै २०२५ मध्ये, विक्रांत मेस्सी ‘डॉन ३’ मधून बाहेर पडल्याची बातमी समोर आली. इंडस्ट्रीतील सूत्रांनी सांगितले की, अभिनेत्याची भूमिका अपेक्षांनुसार पूर्ण झाली नाही. असे म्हटले आज आहे की या भूमिकेसाठी विशिष्ट प्रमाणात बारकावे आणि खोली आवश्यक होती, जी शेवटी अंतिम मसुद्यात प्रतिबिंबित झाली नाही. त्यावेळी आदित्य रॉय कपूर आणि विजय देवरकोंडा यांच्यासह अनेक नावे सुचवण्यात आली होती, परंतु निर्मात्यांनी पटकथा अधिक परिष्कृत होईपर्यंत पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रणवीर सिंगनेही सोडला चित्रपट
‘धुरंधर’च्या ब्लॉकबस्टर यशानंतर, रणवीर सिंगच्या ‘डॉन ३’ मध्ये सहभागाबाबत अटकळ बांधली जात आहे. सुरुवातीला, चित्रपटातून बाहेर पडण्याच्या अफवा समोर आल्या होत्या, परंतु नंतरच्या वृत्तांतात स्पष्ट झाले की रणवीरने या प्रकल्पातून बाहेर पडणे हे बॉक्स ऑफिसवरील नफ्यामुळे नाही तर सर्जनशील मतभेदांमुळे आहे. रणवीर सिंग किंवा चित्रपटाच्या टीमने कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही, परंतु मोठ्या प्रमाणात फ्रँचायझी चित्रपटांमध्ये असे मतभेद सामान्य असल्याचे आतल्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
‘डॉन ३’ च्या कास्टिंगमध्ये बदल
सध्या सुरू असलेल्या कास्टिंग चर्चेदरम्यान, हृतिक रोशन डॉन विश्वात सामील होणार असल्याची चर्चा इंडस्ट्रीमध्ये वाढत आहे. अहवालांनुसार त्यांचे नाव चर्चेत आहे, जरी अद्याप कोणतीही चर्चा अंतिम झालेली नाही. तसेच चित्रपटाबद्दल कोणतीही माहिती निश्चित झालेली नाही. परंतु चाहते या चित्रपटासाठी आणि स्टारकास्टसाठी उत्सुक आहेत.