‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

इमरान हाश्मी अलीकडेच "तस्करी: द स्मगलर्स वेब" या वेब सिरीजमध्ये दिसला आहे. एका मुलाखती दरम्यान अभिनेत्याने आता बॉलीवूडबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 01:32 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा
  • ट्रोलिंगवरही अभिनेत्याने मांडले मत
  • सोशल मीडियामुळे चित्रपटाचे नशीब बदलते?
 

अमर उजाला डिजिटलशी झालेल्या संभाषणात, इमरान हाश्मीने “तस्करी” या वेब सिरीजमध्ये काम करतानाचे त्यांचे अनुभव शेअर केले. चित्रपटांच्या बदलत्या कथानकांविषयी आणि सोशल मीडियावरून होणाऱ्या तीव्र प्रतिक्रियेबद्दलही अभिनेत्याने आपले विचार मांडले आहे. एका मुलाखती दरम्यान अभिनेत्याने बॉलीवूडबद्दल मोठा खुलासा देखील केला. आता अभिनेता नक्की काय म्हणाला हे आपण जाणून घेणार आहोत.

“तस्करी” या वेब सीरिजने अभिनेत्याला दिले अनेक अनुभव

“तस्करी” बद्दल सांगताना इमरान म्हणाला, ‘मला कल्पना नव्हती की हे जग इतके आकच्चेणि वास्तव असेल. सामान्य नागरिकांना विमानतळ आणि कस्टममध्ये गोष्टी कशा काम करतात हे कधीच कळत नाही. तस्करी केलेल्या वस्तू देशात कशा येतात याबद्दल आपण फक्त बातम्यांमध्ये पाहिले आहे, परंतु या वेब सिरीजसाठी टीमने केलेल्या संशोधनाचा स्तर आश्चर्यकारक होता. कस्टम अधिकारी कसे काम करतात आणि या सगळ्याची संपूर्ण प्रक्रिया कशी होते हे शिकणे माझ्यासाठी एक नवीन आणि वेगळा अनुभव होता.’

‘द्वेषात आंधळे झाले आहेत…’, Chhava चित्रपटाच्या वक्तव्यावर कंगना रणौतने ए.आर. रहमानला सुनावले खडेबोल

बॉलीवूड इंडस्ट्री बदलली आहे असे म्हणाला इमरान

बॉलीवूडइंडस्ट्री बद्दल सांगताना अभिनेता म्हणाले, ‘इंडस्ट्री खूप बदलली आहे. मी सुरुवात केली तेव्हा मुख्य अभिनेता म्हणून केली. चित्रपटात अभिनेता येईल, परिस्थिती बदलेल आणि कथा पूर्ण होईल. पण आजचा काळ खूप वेगळा आहे. ओटीटीने प्रेक्षकांच्या आवडी बदलल्या आहेत. कोविडनंतर, प्रेक्षकांनी जगभरातील कंटेंट पाहिला आहे. आता, प्रमुख माणूस फक्त एक नायक नाही; त्याचे पात्र स्पष्टतेने आणि खोलीने लिहिण्याची आवश्यकता आहे. अनेक पात्रांसह चित्रपट बनवले जात आहेत आणि एकाच शैलीत अनेक प्रयोग केले जात आहेत. हा बदल उद्योगासाठी चांगला आहे.’

सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगचा अभिनेत्यावर कसा होता परिणाम?

ट्रोलिंगबद्दल बोलताना इमरान म्हणाला, ‘ट्रोलिंगचा अभिनेत्याच्या आयुष्यावर खूप मोठा परिणाम होतो. सोशल मीडिया आज सर्वात जास्त गोंधळलेले व्यासपीठ बनले आहे. ट्रोलिंग होते, नकारात्मक माहिती आणि चुकीची माहिती वेगाने पसरते. चाहते एकमेकांशी भांडतातही. पूर्वी असे नव्हते. मी एका सामान्य बॅकग्राउंड मधून आलेलो आहे, म्हणून हा सतत वाढणारा डिजिटल आवाज कधीकधी मानसिकदृष्ट्या थकवणारा असतो.’ असे अभिनेता म्हणाला.

‘चित्रपट इंडस्ट्री एकजुट नाही’ असं का म्हणाला इमरान?

पुढे पुन्हा बॉलीवूड इंडस्ट्रीबद्दल बोलताना अभिनेता म्हणाला, ‘चित्रपट इंडस्ट्री एकजूट नाहीत. लोक तुमच्या समोर काहीही बोलत नाहीत, परंतु तुमच्या पाठीमागे खूप गप्पा मारल्या जातात. चित्रपट इंडस्ट्रीमध्ये एखाद्याला मागे ओढणे ही मानसिकता खूप सामान्य आहे. जर कोणी चांगले काम करत असेल तर बरेच लोक त्यांना खाली खेचण्याचा प्रयत्न करतात. ‘जर माझ्याकडे ते नसेल तर इतरांकडे ते का असावे’ ही मानसिकता अजूनही अस्तित्वात आहे आणि ती चांगली गोष्ट नाही.

‘मैं फिजिकली किसी और से…’, शेफाली जरीवालाच्या मृत्यूनंतर पराग त्यागी करणार दुसरे लग्न? म्हणाला,…

सोशल मीडियामुळे चित्रपटाचे नशीब बदलते?

सोशल मीडियाचा चित्रपटावर काही परिणाम होतो का? असे विचारले असता अभिनेता म्हणाला, ‘हो, अगदी. आजकाल, अनेक चित्रपट पहिल्या तीन दिवसांतच नुकसान सहन करतात, त्यांच्या कंटेंटमुळे नाही तर सोशल मीडियामुळे. लोक चित्रपट न पाहताच निर्णय घेतात. कधीकधी, मला समजत नाही की इतकी नकारात्मकता का आणि कुठून येते. जग नेहमीच असेच होते का, की नकारात्मक राहण्याची सवय झाली आहे? माझ्याकडे उत्तर नाही. पण मला हे समजते की जर तुम्ही त्यावर जास्त लक्ष दिले तर ते मानसिकदृष्ट्या त्रासदायक ठरू शकते. ते तुमच्या झोपेवर परिणाम करते आणि तुमचे लक्ष विचलित करते. म्हणून, स्वतःवर विश्वास ठेवणे आणि बाह्य अभिप्रायापासून काही अंतर राखणे महत्वाचे आहे.

Published On: Jan 18, 2026 | 01:32 PM

