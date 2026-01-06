Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

आधी हिंदू नंतर इस्लाम धर्म, A R Rahman यांनी सांगितलं कारण, ‘या’ घटनेने सगळं बदलून टाकलं

संगीतकार ए. आर. रहमान हे संगीतामुळेच नाही तर त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे देखील चर्चैत राहिले आहे. जाणून घेऊया नेमकं सत्य काय

Updated On: Jan 06, 2026 | 05:41 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

ए.आर. रहमान… हे नाव भारतीय संगीत जगात खूप प्रसिद्ध आहे. त्यांनी संगीतकार म्हणून एक महत्त्वाचे आणि वेगळे स्थान निर्माण केले आहे आणि त्यांचा आवाज लोकांच्या हृदयातही चमकण्यास यशस्वी झाला आहे. त्यांच्या कामासोबतच, रहमान त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिले आहेत. त्यांच्या धर्माबद्दल अनेकदा चर्चा होतात. मुस्लिम असलेले रहमान एकेकाळी हिंदू होते. त्यांनी धर्म का बदलला याबद्दल त्यांनी सांगितले आहे.

ए.आर. रहमान यांचा जन्म ६ जानेवारी १९६७ रोजी तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथे झाला. आज ५९ वर्षांचा होणारा रहमान एका हिंदू कुटुंबात जन्मला. त्याचे मूळ नाव दिलीप कुमार होते. त्यांच्या आयुष्यातील एका घटनेने त्याचे सर्वस्व बदलले. त्यानंतर, त्याने धर्मांतर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ऑस्कर आणि ग्रॅमी पुरस्कार विजेत्याचे धर्मांतर त्याच्या वडिलांशी जोडलेले आहे.

ए. आर. रहमान सांगतात की, त्यांच्या घरात आध्यात्मिकतेचे अनेक रंग होते. त्यांची आई हिंदू होती आणि नियमित पूजा-पाठ करायची, घराच्या भिंतींवर हिंदू देवतांची, मदर मेरी आणि येशूची चित्रं तसेच मक्का-मदिन्याच्या पवित्र स्थळांची छायाचित्रं होती.वडिलांना कॅन्सर झाला, आणि शेवटच्या दिवसांत एका सूफी संताने त्यांच्यावर उपचार केले. त्या संताच्या संपर्कानंतर संपूर्ण कुटुंबाने इस्लाम धर्म स्वीकारला.

Varanasi Release Date: Mahesh Babu आणि Priyanka Chopra चा चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; तारीख जाणून घ्या

एका संभाषणादरम्यान, ए.आर. रहमान यांनी खुलासा केला की त्यांचा संगीत क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्याऐवजी त्यांना कंप्यूटर इंजीनियर व्हायचे होते. पण नशिबाने त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले. या कलाकाराने त्यांच्या सिने कारकिर्दीची सुरुवात दिग्गज चित्रपट निर्माते मणिरत्नम यांच्या १९९२ च्या “रोजा” चित्रपटातील गाण्यांनी केली. या चित्रपटासह त्यातील गाण्यांचेही मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले.

प्रीमिअच्या आधीच समोर आली ‘बिग बॉस मराठी 6’ च्या स्पर्धकांची नावं, गौतमी पाटील नवे तर ‘ही’ अभिनेत्री करणार एन्ट्री

Web Title: From hinduism to islam ar rahman reveals the reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 05:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

एक महिना घरात बंद राहिलेला ‘हा’ अभिनेता ठरला The 50 या शोचा पहिला स्पर्धेक, पोस्ट करत म्हणाला, “एका सिंहाला दुसऱ्या सिंहाने”
1

एक महिना घरात बंद राहिलेला ‘हा’ अभिनेता ठरला The 50 या शोचा पहिला स्पर्धेक, पोस्ट करत म्हणाला, “एका सिंहाला दुसऱ्या सिंहाने”

बॉलीवूड अभिनेता दीपक तिजोरींची मोठी फसवणूक! ५ लाख रुपयांना गंडा; तीन जणांविरुद्ध तक्रार दाखल
2

बॉलीवूड अभिनेता दीपक तिजोरींची मोठी फसवणूक! ५ लाख रुपयांना गंडा; तीन जणांविरुद्ध तक्रार दाखल

”वेळ चांगली असो वा वाईट”, तारा सुतारियासोबत ब्रेकअपच्या चर्चांमध्ये वीर पहारियाची क्रिप्टिक पोस्ट, म्हणाला…
3

”वेळ चांगली असो वा वाईट”, तारा सुतारियासोबत ब्रेकअपच्या चर्चांमध्ये वीर पहारियाची क्रिप्टिक पोस्ट, म्हणाला…

लग्नाच्या चर्चांना उधाण, पण सत्य वेगळंच! शिव ठाकरेच्या नव्या प्रोजेक्टची उत्सुकता शिगेला
4

लग्नाच्या चर्चांना उधाण, पण सत्य वेगळंच! शिव ठाकरेच्या नव्या प्रोजेक्टची उत्सुकता शिगेला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

Jan 17, 2026 | 12:30 PM
Gadchiroli News: एसटी बसस्थानकांचा होणार कायापालट! परिवहन विभागाने हाती घेतली नवीन मोहीम

Gadchiroli News: एसटी बसस्थानकांचा होणार कायापालट! परिवहन विभागाने हाती घेतली नवीन मोहीम

Jan 17, 2026 | 12:30 PM
Malegaon Election Result 2026: मालेगावी भाजपचा सुपडासाफ; MIM ला २० जागा; पश्चिम भागात शिवसेनेने महानगरपालिकेचा गड राखला!

Malegaon Election Result 2026: मालेगावी भाजपचा सुपडासाफ; MIM ला २० जागा; पश्चिम भागात शिवसेनेने महानगरपालिकेचा गड राखला!

Jan 17, 2026 | 12:26 PM
PMC Election Result : पुण्यात भाजपने शतक ठाेकले, राष्ट्रवादीला धाेबीपछाड; ‘हे’ दिग्गज नेते पराभूत

PMC Election Result : पुण्यात भाजपने शतक ठाेकले, राष्ट्रवादीला धाेबीपछाड; ‘हे’ दिग्गज नेते पराभूत

Jan 17, 2026 | 12:22 PM
गोळीबार, आगीच्या ज्वाळा अन्…; इराणमधून जीव मुठीत धरुन परतले भारतीय; सांगितला डोळ्यादेखतचा थरार, VIDEO

गोळीबार, आगीच्या ज्वाळा अन्…; इराणमधून जीव मुठीत धरुन परतले भारतीय; सांगितला डोळ्यादेखतचा थरार, VIDEO

Jan 17, 2026 | 12:21 PM
Beed Crime: बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

Beed Crime: बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

Jan 17, 2026 | 12:18 PM
Virat Kohli आणि Anushka Sharma यांनी अलिबागमध्ये खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन!

Virat Kohli आणि Anushka Sharma यांनी अलिबागमध्ये खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन!

Jan 17, 2026 | 12:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM