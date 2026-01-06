आधी हिंदू नंतर इस्लाम धर्म, A R Rahman यांनी सांगितलं कारण, ‘या’ घटनेने सगळं बदलून टाकलं

ए.आर. रहमान… हे नाव भारतीय संगीत जगात खूप प्रसिद्ध आहे. त्यांनी संगीतकार म्हणून एक महत्त्वाचे आणि वेगळे स्थान निर्माण केले आहे आणि त्यांचा आवाज लोकांच्या हृदयातही चमकण्यास यशस्वी झाला आहे. त्यांच्या कामासोबतच, रहमान त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहिले आहेत. त्यांच्या धर्माबद्दल अनेकदा चर्चा होतात. मुस्लिम असलेले रहमान एकेकाळी हिंदू होते. त्यांनी धर्म का बदलला याबद्दल त्यांनी सांगितले आहे.
ए.आर. रहमान यांचा जन्म ६ जानेवारी १९६७ रोजी तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथे झाला. आज ५९ वर्षांचा होणारा रहमान एका हिंदू कुटुंबात जन्मला. त्याचे मूळ नाव दिलीप कुमार होते. त्यांच्या आयुष्यातील एका घटनेने त्याचे सर्वस्व बदलले. त्यानंतर, त्याने धर्मांतर करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. ऑस्कर आणि ग्रॅमी पुरस्कार विजेत्याचे धर्मांतर त्याच्या वडिलांशी जोडलेले आहे.
ए. आर. रहमान सांगतात की, त्यांच्या घरात आध्यात्मिकतेचे अनेक रंग होते. त्यांची आई हिंदू होती आणि नियमित पूजा-पाठ करायची, घराच्या भिंतींवर हिंदू देवतांची, मदर मेरी आणि येशूची चित्रं तसेच मक्का-मदिन्याच्या पवित्र स्थळांची छायाचित्रं होती.वडिलांना कॅन्सर झाला, आणि शेवटच्या दिवसांत एका सूफी संताने त्यांच्यावर उपचार केले. त्या संताच्या संपर्कानंतर संपूर्ण कुटुंबाने इस्लाम धर्म स्वीकारला.
एका संभाषणादरम्यान, ए.आर. रहमान यांनी खुलासा केला की त्यांचा संगीत क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. त्याऐवजी त्यांना कंप्यूटर इंजीनियर व्हायचे होते. पण नशिबाने त्यांना तसे करण्यास भाग पाडले. या कलाकाराने त्यांच्या सिने कारकिर्दीची सुरुवात दिग्गज चित्रपट निर्माते मणिरत्नम यांच्या १९९२ च्या “रोजा” चित्रपटातील गाण्यांनी केली. या चित्रपटासह त्यातील गाण्यांचेही मोठ्या प्रमाणात कौतुक झाले.
