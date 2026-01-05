14 वर्षांचा संसार मोडला, Mahhi Vij ने जय भानुशालीकडून पोटगी, देखभालीचा खर्च नाकारला

जय भानुशाली आणि माही विज हे गेल्या काही महिन्यांपासून ते घटस्फोटाच्या अफवांमुळे चर्चेत आहेत. आता, अभिनेता जय भानुशालीने घटस्फोटाची घोषणा केली आहे.अभिनेत्री माही विज आणि तिचा माजी पती जय भानुशाली यांनी आपल्या नात्याला पुरेसा वेळ आणि प्रयत्न दिल्यानंतर परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय सलोख्याने घेण्यात आला, आणि दोघांनीही सहमती दर्शवली आहे, त्यांच्यातील गोष्टी आता पूर्वीसारख्या राहिल्या नसल्याने शांततेने वेगळे होणे हाच पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांनी निवडला आहे.
सूत्रांनी पुढे सांगितले की, वेगळे झाल्यानंतर माही विजने त्यांची मुले तारा, खुशी आणि राजवीर यांच्यासाठी कोणताही पोटगी किंवा देखभालीचा खर्च घेतला नाही. हा निर्णय कथितरित्या परस्पर संमतीने घेण्यात आला होता, आणि दोघांनीही दीर्घकाळ चालणाऱ्या कायदेशीर प्रक्रियेऐवजी प्रतिष्ठा आणि नात्याचा शेवट याला प्राधान्य देत, कोणत्याही आर्थिक जबाबदाऱ्या किंवा वादांशिवाय हे प्रकरण संपवण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणाशी संबंधित लोकांच्या मते, या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी या जोडप्याने लग्न टिकवण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. मात्र मतभेद कायम राहिल्याने, त्यांनी सलोख्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी ही बातमी आपापल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केली, जी त्यांच्या इंडस्ट्रीतील मित्र आणि चाहत्यांसाठी धक्कादायक होती.
धर्मेंद्रजींच्या निधनानंतर का ठेवल्या वेगळ्या शोकसभा? अखेर हेमा मालिनींनी सोडले मौन; म्हणाल्या, ‘हा आमचा वैयक्तिक प्रश्न…’
वेगळे झाल्यानंतर, माही विजने आपली संपूर्ण एनर्जी व्यावसायिक जीवनात लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही अभिनेत्री आपल्या करिअरवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करत असून, नवीन नवीन संधी आणि जबाबदाऱ्या स्वीकारत आहे. तिच्या जवळच्या लोकांचे म्हणणे आहे की, माही सकारात्मक मानसिकतेत आहे आणि काम व वैयक्तिक गोष्टींकडे लक्ष केंद्रित करून स्वतंत्रपणे पुढे जाण्यास तयार आहे.
नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पहा धमाकेदार चित्रपट, बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलेला ‘कैरी’ अल्ट्रा झकास OTTवर लवकरच
माही विज आणि जय भानुशाली यांनी ९ फेब्रुवारी २०११ रोजी लग्न केले होते आणि ते एक दशकाहून अधिक काळ भारतीय टेलिव्हिजनवरील सर्वात लोकप्रिय सेलिब्रिटी जोडप्यांपैकी एक होते. त्यांना तारा ही मुलगी आहे आणि खुशी आणि राजवीर ही दत्तक मुले आहेत. जरी त्यांचा एकत्र प्रवास आता संपला असला तरी, सूत्रांचे म्हणणे आहे की, हा घटस्फोट परिपक्वता, परस्पर आदर आणि समजुतीने हाताळला गेला आहे.