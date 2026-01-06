Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Confirm Contestants Of Bigg Boss Marathi 6 Names Leaked Before The Premiere Sagar Karande Dipali Sayyed Radha Mumbaikar

प्रीमिअच्या आधीच समोर आली ‘बिग बॉस मराठी 6’ च्या स्पर्धकांची नावं, गौतमी पाटील नव्हे तर ‘ही’ अभिनेत्री करणार एन्ट्री

नुकत्याच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 'बिग बॉस मराठी 6' च्या स्पर्धकांची नावे समोर आली आहेत. यंदाच्या पर्वासाठी कोणते कलाकार घरात धुमाकूळ घालणार हे प्रीमिअच्या आधीच समजले आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 09:44 AM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • ‘बिग बॉस मराठी 6’ च्या स्पर्धकांची नावं
  • हे मराठी कलाकार करणार एन्ट्री
  • ‘बिग बॉस मराठी 6’ कधी होणार सुरु
हिंदी ‘बिग बॉस’ नंतर आता लवकरच मराठी ‘बिग बॉस’ प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. ज्या शोची अवघा महाराष्ट्राच्या लोकांना प्रतीक्षा आहे. तो ‘बिग बॉस मराठी’ आपल्या सहाव्या पर्वासह पुन्हा एकदा धुमाकूळ घालायला सज्ज झाला आहे. येत्या ११ जानेवारी २०२६ पासून रात्री ८ वाजता कलर्स मराठीवर हा शो सुरु होणार आहे, जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत. यंदा रितेश भाऊंच्या शब्दांचा तडका कोणाकोणाला मिळणार, हे पाहण्याची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. हा शो नक्की प्रेक्षकांचं मनोरंजन दुप्पट करणार आहे.

‘रणवीर सिंग आणि आयुष्मानने केला कास्टिंग काउचचा सामना’, समलैंगिक निर्माते आणि शाहरुख खानबद्दलही मोठा दावा

‘बिग बॉस’ मराठीचं यंदाचं घर हे सोपं नसणार आहे. यावेळी ‘स्वर्ग आणि नर्क’ अशी थक्क करणारी थीम प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. एका बाजूला स्पर्धकांचा आनंद आणि दुसरीकडे त्यांचा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. या नव्या संकल्पनेमुळे घरातील सदस्यांचे खरे चेहरे तर समोर येणारच आहे, पण मैत्री आणि गद्दारीची नवी समीकरणंही पाहायला मिळणार आहेत. हा शो प्रेक्षकांना आता टीव्हीवरच नाही तर जिओ हॉटस्टारवरही पाहायला मिळणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या पर्वासाठी काही दिग्गज नावांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे समजले आहे.

‘चला हवा येऊ द्या’ मध्ये विविध पात्रांनी हसवणारा महाराष्ट्राचा लाडका सागर कारंडे आता स्वतःच्या खऱ्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांची मनं जिंकायला सज्ज झाला आहे. विनोदाचा बादशाह बिग बॉसच्या खेळात कसा टिकतो, हे पाहणं उत्सुकतेचे ठरणार आहे. तसेच, आपल्या रोखठोक विधानांनी राजकारण आणि समाजकारण गाजवणाऱ्या दीपाली सय्यद देखील ‘बिग बॉस’च्या घरात एन्ट्री करणार आहेत.

‘Stranger Things 5’ या डॉक्यूमेंट्रीचा भावुक करणारा ट्रेलर प्रदर्शित, जाणून घ्या रिलीज डेट

तसेच गाजलेल्या ‘शाळा’ वेब सीरिजमधून प्रसिद्ध झालेली अनुश्री यंदाच्या सीझनमध्ये राडा करताना दिसणार आहे. ‘छत्रीवाली’ फेम संकेत पाठकच्या रूपात घराला एक हॅण्डसम आणि लोकप्रिय अभिनेता मिळाला आहे. राधा मुंबईकर आणि रसिका जमसुतकर या दोन ग्लॅमरस अभिनेत्रींनीही घरात एन्ट्री करणार आहेत.

मागच्या पर्वात ‘झापूक झुपूक’ म्हणत अख्ख्या महाराष्ट्राला वेड लावणाऱ्या सुरज चव्हाणने बाजी मारली होती. साधेपणानेही शो जिंकता येतो, हे त्याने दाखवून दिले. आता सुरजसारखंच प्रेक्षकांचं प्रेम मिळवून यंदाची ट्रॉफी कोण उचलणार, हे पाहण्यासाठी रसिक प्रेक्षक सज्ज झाले आहेत. सोशल मीडियावर सध्या इतर नावांवरूनही जोरदार चर्चा रंगली आहे, आता ‘बिग बॉस मराठी 6’ ११ जानेवारी पासून प्रेक्षकांसाठी सज्ज होणार आहे.

Web Title: Confirm contestants of bigg boss marathi 6 names leaked before the premiere sagar karande dipali sayyed radha mumbaikar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…
1

Panchayat Season 5 कधी होणार प्रदर्शित? कलाकारांपासून ते कथानकाच्या ट्विस्टपर्यंत, जाणून घ्या सर्वकाही…

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज
2

‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; ‘अल्ट्रा प्ले’, ‘अल्ट्रा झकास’वर सीरिज रिलीज

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!
3

पौराणिक कथा, गुन्हा आणि न्यायची सरमिसळ; ‘देवखेळ’ या आगामी वेब सीरिजचा ट्रेलर प्रदर्शित!

‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर
4

‘हिंदू धर्म स्वीकारा, काम मिळेल…’ अनुप जलोटा यांनी ए.आर. रहमानला दिला सल्ला; गायकाचा राग अनावर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Jan 22, 2026 | 08:22 AM
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM
मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

मोठी बातमी ! महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Jan 22, 2026 | 07:52 AM
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM