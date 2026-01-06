Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • 8th Paycommission Update Big News For Government Employees Will Employees Receive Their Salaries In 2028

8th PayCommission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांचा पगार २०२८ मध्ये? जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर 

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून ८ व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांपासून ते कर्मचारी संघटनांपर्यंत, प्रत्येकजण एकच प्रश्न विचारत आहे; वाढीव वेतन त्यांच्या बँक खात्यात कधी जमा होईल? जाऊन घ्या सविस्तर..

Updated On: Jan 06, 2026 | 05:23 PM
8th PayCommission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांचा पगार २०२८ मध्ये? जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर 

8th PayCommission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्मचाऱ्यांचा पगार २०२८ मध्ये? जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर 

Follow Us:
Follow Us:
  • आठव्या वेतन आयोगाला विलंब
  • विलंबाचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना फटका
  • वेतनवाढीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी दिलासा की चिंता?
 

8th PayCommission Update: सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून ८ व्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांपासून ते कर्मचारी संघटनांपर्यंत, प्रत्येकजण एकच प्रश्न विचारत आहे; वाढीव वेतन त्यांच्या बँक खात्यात कधी जमा होईल? शिवाय, थकबाकीबाबतही गोंधळ असल्याने चिंतेत भर पडली आहे. जुनी थकबाकी एकाच रकमेत भरली जाईल की सरकार हप्त्यांमध्ये भरेल? आठव्या वेतन आयोग भोवतीच्या नवीनतम घडामोडींमुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा आणि चिंता दोन्ही मिळाली आहे. येत्या काळात पगार स्लिपमध्ये कोणते बदल दिसण्याची अपेक्षा आहे ते जाणून घेऊया..

ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत पटेल यांनी सांगितलेल्या माहितीनुसार; लागू केलेल्या नियमांनुसार, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ रोजी लागू होणार आहे, म्हणजेच तांत्रिकदृष्ट्या कर्मचाऱ्यांचा हक्क त्या तारखेपासून सुरू होतो.

हेही वाचा: 8th Pay Commission Delay: आठवा वेतन आयोग अस्तित्वात, पण कार्यालय नाही! कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम 

तथापि, सरकारी प्रक्रियेला वेळ लागतोच. सरकारने वेतन आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिने दिले आहेत. तसेच, अहवाल सादर झाल्यानंतरही, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी आणि अंमलबजावणीच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला आणखी सहा महिने लागू शकतात. जर सर्व काही वेळापत्रकानुसार झाले तर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२८ पर्यंत वाढीव वेतन मिळण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, जर सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर जुलै २०२७ पर्यंत चांगली बातमी येऊ शकते.

वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीला विलंब झाल्यामुळे थकबाकीची गणना मोठी होईल. कर्मचाऱ्यांना चिंता आहे की त्यांना हप्त्यांमध्ये थकबाकी मिळणार नाही. आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी मानला जाणार असल्याने, थकबाकीची गणना देखील या तारखेपासून केली जाईल. निर्णय २०२७ मध्ये आला की २०२८ मध्ये, थकबाकी दिली जाईल. दिलासादायक गोष्ट म्हणजे कर्मचाऱ्यांना हे सर्व पैसे एकाच वेळी मिळण्याची शक्यता आहे, हप्त्यांमध्ये नाही.

हेही वाचा: जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत बाजारावर ताण; कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदार सावध

सर्व थकबाकी एकाच वेळी मिळणे आकर्षक वाटत असले तरी, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेतील आणि अंमलबजावणीतील विलंब प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान करत आहे. जर आयोग वेळेवर लागू झाला असता, तर कर्मचाऱ्यांना वाढीव घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TA) वेळेवर मिळाला असता.

या विलंबामुळे अधिकाऱ्याला अंदाजे ३.५ ते ४ लाखांचे नुकसान होऊ शकते. शिवाय, महागाई भत्ता (DA) आधीच ५०% पेक्षा जास्त झाला आहे, जो नियमांनुसार मूळ पगारात विलीन करायला हवा होता. या अपयशामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक पगारापेक्षा कमी वेतन मिळत आहे.

Web Title: 8th paycommission update big news for government employees will employees receive their salaries in 2028

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 05:23 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM